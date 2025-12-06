Giriş
    Honor X80'in 10.000 mAh kapasiteli dev bataryası onaylandı

    Honor, yeni orta seviye akıllı telefonu Honor X80, Çin Kalite Sertifikası veritabanında ortaya çıktı. 10.000 mAh kapasiteli dev bataryası onaylanan cihaz, pil ömrüyle rakipsiz olacak.

    Honor X80'in 10.000 mAh kapasiteli dev bataryası onaylandı Tam Boyutta Gör
    Honor, performans odaklı yeni orta seviye akıllı telefonu için hazırlıklarını hızlandırmış görünüyor. Honor X80 olarak adlandırılan model, Çin’de önemli bir sertifikasyon sürecini geçti. Bu da resmi tanıtımın yakında yapılabileceğine işaret ediyor. Listelemede öne çıkan en dikkat çekici detay, telefonun devasa batarya kapasitesi.
    Honor X80'in 10.000 mAh kapasiteli dev bataryası onaylandı Tam Boyutta Gör
    Çin Kalite Sertifikası (CQC) veritabanındaki bilgilere göre telefon, 2025010915830460 numaralı sertifika ile onaylandı. Belgeler, Honor X80’in 10.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geleceğini doğruluyor. Bu, halihazırda tek şarjla uzun kullanım sunan Honor X70’in 8.300 mAh’lık piline kıyasla büyük bir sıçrama.

    İşlemci ve ekran gibi diğer özellikler henüz doğrulanmış değil. Ancak daha önceki sızıntılar, X80’in performans tarafında iyileştirmeler sunabileceğini ve mobil oyunculara hitap eden bazı geliştirmeler barındırabileceğini öne sürüyordu. Honor’ın orta segmentte bu çizgiyi devam ettirmesi bekleniyor.

    Honor X70, sağlam yapısı ve etkileyici pil ömrü sayesinde satışlarda başarı yakalamıştı. X80’in daha da büyük bir pille gelmesi, markanın uzun kullanım süresine önem veren cihazlara odaklanmaya devam ettiğini gösteriyor.

    Genelde sertifikasyon aşaması, resmi tanıtıma kısa süre kala gerçekleştiği için X80’in tüm detaylarının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

