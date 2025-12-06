Honor X80'in 10.000 mAh kapasiteli dev bataryası onaylandı

İşlemci ve ekran gibi diğer özellikler henüz doğrulanmış değil. Ancak daha önceki sızıntılar, X80’in performans tarafında iyileştirmeler sunabileceğini ve mobil oyunculara hitap eden bazı geliştirmeler barındırabileceğini öne sürüyordu. Honor’ın orta segmentte bu çizgiyi devam ettirmesi bekleniyor.
Honor X70, sağlam yapısı ve etkileyici pil ömrü sayesinde satışlarda başarı yakalamıştı. X80’in daha da büyük bir pille gelmesi, markanın uzun kullanım süresine önem veren cihazlara odaklanmaya devam ettiğini gösteriyor.
Genelde sertifikasyon aşaması, resmi tanıtıma kısa süre kala gerçekleştiği için X80’in tüm detaylarının yakında ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...