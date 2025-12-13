Honor X8d sadece 4G ağları için geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor markası bu kez 5G altyapılarının mümkün olmadığı pazarlar için yeni bir akıllı telefon modeli hazırladı. Honor X8d akıllı telefon modeli kısıtlı özelliklerine rağmen segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

Honor X8d özellikleri ve fiyatı

6.77 inçlik 1080x2392 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 6s 4G Gen 2 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

108MP+5MP arka kamera

16MP ön kamera

7000mAh batarya, 45W hızlı şarj

200$

HONOR Magic 8 Lite çok yakında Türkiye'de satışa çıkıyor

Honor X8d akıllı telefon modeli 4G modemi nedeniyle sadece belirli bölgelere hitap ediyor. Buna rağmen uzun kullanım sunan bataryası, hızlı şarj imkânı ve IP65 suya dayanıklılık sertifikası ile avantaj olarak görülebilir. Honor X8d akıllı telefon modeli ilk olarak Kırgızistan’da satışa sunuldu.

