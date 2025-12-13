Honor X8d sadece 4G ağları için geliyor

Honor X8d özellikleri ve fiyatı
- 6.77 inçlik 1080x2392 piksel AMOLED ekran
- Snapdragon 6s 4G Gen 2 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB depolama
- 108MP+5MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 7000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 200$
Honor X8d akıllı telefon modeli 4G modemi nedeniyle sadece belirli bölgelere hitap ediyor. Buna rağmen uzun kullanım sunan bataryası, hızlı şarj imkânı ve IP65 suya dayanıklılık sertifikası ile avantaj olarak görülebilir. Honor X8d akıllı telefon modeli ilk olarak Kırgızistan'da satışa sunuldu.