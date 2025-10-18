Horizon Zero Dawn filmi şekillenmeye başlıyor: Sony çıkış tarihini belirlendi

Horizon Zero Dawn Filmi, 2027'de Çıkacak
Sony ile Tencent arasında devam eden dava kapsamında mahkemeye sunulan belgeler, Sony'nin Horizon Zero Dawn filmi için belirlediği takvimi ortaya çıkardı. Sony, filmin çekimlerine 2026 bitmeden başlamayı planlanıyor. Bu da oyuncu kadrosu ve yönetmen gibi detayların çok yakında belirleneceği anlamına geliyor. Yine aynı belgelere göre Sony, filmi 2027'de sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor.
Hoziron Zero Dawn, 31. yüzyılda kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Dev robotların hüküm sürdüğü bu gelecekte insanlar teknolojik olarak gerilemiş kabileler olarak yaşıyor. Hikâyenin merkezinde Aloy adlı genç bir savaşçı bulunuyor. İlk oyun gibi film uyarlamasının da Aloy'un orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.