    Horizon Zero Dawn filmi şekillenmeye başlıyor: Sony çıkış tarihini belirlendi

    Kısa süre önce duyurulan Horizon Zero Dawn filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Senaryosu artık hazır olan filmin çekimleri ve vizyon tarihi için takvim belirlendi.  

    Horizon Zero Dawn filmi şekillenmeye başlıyor: Sony çıkış tarihini belirlendi Tam Boyutta Gör
    Sony'nin popüler oyunlarından olan Horizon Zero Dawn sinemaya uyarlanıyor. Bu yılın başında duyurulan Horizon filmi, aradan geçen sürede epey yol kat etmiş gibi görünüyor. Bu hafta ortaya çıkan yeni belgeler, senaryonun artık hazır olduğunu ortaya çıkardı.

    Horizon Zero Dawn Filmi, 2027'de Çıkacak

    Sony ile Tencent arasında devam eden dava kapsamında mahkemeye sunulan belgeler, Sony'nin Horizon Zero Dawn filmi için belirlediği takvimi ortaya çıkardı. Sony, filmin çekimlerine 2026 bitmeden başlamayı planlanıyor. Bu da oyuncu kadrosu ve yönetmen gibi detayların çok yakında belirleneceği anlamına geliyor. Yine aynı belgelere göre Sony, filmi 2027'de sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor.

    Hoziron Zero Dawn, 31. yüzyılda kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Dev robotların hüküm sürdüğü bu gelecekte insanlar teknolojik olarak gerilemiş kabileler olarak yaşıyor. Hikâyenin merkezinde Aloy adlı genç bir savaşçı bulunuyor. İlk oyun gibi film uyarlamasının da Aloy'un orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.

    LastStand 1 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 2 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

