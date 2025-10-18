Horizon Zero Dawn filmi şekillenmeye başlıyor: Sony çıkış tarihini belirlendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin popüler oyunlarından olan Horizon Zero Dawn sinemaya uyarlanıyor. Bu yılın başında duyurulan Horizon filmi, aradan geçen sürede epey yol kat etmiş gibi görünüyor. Bu hafta ortaya çıkan yeni belgeler, senaryonun artık hazır olduğunu ortaya çıkardı.

Horizon Zero Dawn Filmi, 2027'de Çıkacak

Sony ile Tencent arasında devam eden dava kapsamında mahkemeye sunulan belgeler, Sony'nin Horizon Zero Dawn filmi için belirlediği takvimi ortaya çıkardı. Sony, filmin çekimlerine 2026 bitmeden başlamayı planlanıyor. Bu da oyuncu kadrosu ve yönetmen gibi detayların çok yakında belirleneceği anlamına geliyor. Yine aynı belgelere göre Sony, filmi 2027'de sinemaseverlerle buluşturmayı planlıyor.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 2 ay önce eklendi

Hoziron Zero Dawn, 31. yüzyılda kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Dev robotların hüküm sürdüğü bu gelecekte insanlar teknolojik olarak gerilemiş kabileler olarak yaşıyor. Hikâyenin merkezinde Aloy adlı genç bir savaşçı bulunuyor. İlk oyun gibi film uyarlamasının da Aloy'un orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Horizon Zero Dawn filmi için takvim belirlendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: