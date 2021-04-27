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    Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde

    Web siteniz için hosting seçimi yaparken, bunun işletmenizin başarısını sağlamak için önemli bir karar olduğunu bilmelisiniz. Çünkü doğru web hostingi seçmek, web sitenizin performansını büyük..
    27 Nisan 2021, 13:48 (9 sa.)
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    Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde

     

     

    Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde

     

    Web siteniz için hosting seçimi yaparken, bunun işletmenizin başarısını sağlamak için önemli bir karar olduğunu bilmelisiniz. Çünkü doğru web hostingi seçmek, web sitenizin performansını büyük ölçüde artırabilir. Yanlış bir tercih yaparsanız, gereksiz maliyete ve site performansınızda yavaşlamalara neden olursunuz.

    Yanlış bir tercih yapmamanız için, bugün işletmeniz için doğru hosting sağlayıcısını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörleri inceleyeceğiz.

    1. Site İhtiyaçları

    Hosting seçimi yapmadan önce, Google’de bir arama yaparsanız, size binlerce hosting sağlayıcısı listeleyecektir. Ancak bunlardan herhangi birini düşünmeden önce web sitenizin ihtiyaçlarını bilmeniz gerekir. Çünkü doğru hostingi seçmenin ilk adımı, web siteniz için ihtiyaçlarınızın ne olduğunu belirlemektir. 

    Kendinize "Ne tür bir web sitesi oluşturuyorum?", "WordPress kullanmak istiyor muyum?" veya "Ne kadar trafik bekliyorum?" gibi sorular sorun.

    Tüm bu sorular basit görünebilir ama aslında oldukça önemlidir.

    Neden mi?

    Çünkü kendinize web sitenizle ilgili ne kadar ayrıntılı bir plan yaparsanız, hangi hosting sağlayıcısının işiniz için doğru olacağına karar vermeniz o kadar kolay olacaktır. Örneğin, WordPress mi kullanacaksınız? Wordpress için optimize edilmiş Yönetilen WordPress hosting paketi seçin. 

    Bir çevrimiçi mağaza mı kuruyorsunuz? E-ticarette uzmanlaşmış hosting sağlayıcılarına bakın ve hosting paketinizin özelliklerinin aşağıdakileri kapsadığından emin olun:

    • Güçlü güvenlik yetenekleri (SSL koruması sunan)

    • Yüksek performans (Siteniz büyüdükçe trafiğinize ve siparişlerinize ayak uyduracak; yüksek işleme yetenekleri ve site yükleme hızına sahip, CPU limitinin artırılabilir olduğu)

    • Sınırsız bant genişliği ve dosya depolama

    • Otomatik ölçeklendirme (Siteniz büyüdükçe artırılabilen özellikler)

    • Proaktif destek

     

    • WooCommerce entegrasyonu

    • Otomatik yedekleme

    Tamamen yeni başlıyorsanız, güvenilir bir şirket bularak, paylaşımlı bir hosting planı seçin.

    Paylaşımlı hosting, ucuz ve bakımı kolay olduğundan, yeni ve daha küçük siteler için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca, bakım ve güvenlik gibi arka uç sorunları hakkında endişelenmenizi önler ve web sitenizi oluşturmaya odaklanmanıza olanak tanır.

    2. Sunucu Güvenilirliği ve Çalışma Süreleri

    Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde

     

    Amazon 2013'te 30 dakikalığına bir kesinti yaşadığında, bu şirkete dakikada 66.240 dolara mal oldu.

    Siz de Amazon gibi aynı duruma düşüp zarara uğramak istemiyorsanız, web hosting sağlayıcınızın ne kadar kararlı olduğuna ve uptime sürelerine bakmanız gerekir.

    Bir web sunucusunu izlemek için kullanabileceğiniz birçok sunucu izleme aracı var, ancak genel olarak uptime oranlarına bir göz atmak, bir web sunucusunun kararlı olup olmadığını anlamak için fazlasıyla yeterlidir.

    Bugün %99,95 çalışma süresine (uptime - sunucunun online olma durumu) sahip bir endüstri standardı olduğu düşünülürse, %99’un altındaki her şeyden kaçınılmalıdır.

    3. Sunucunuzu Yükseltme Seçeneği

    Hosting planları farklı özellik ve planlarla karşınıza çıksa da, yeni başlıyorsanız, büyük olasılıkla paylaşımlı bir hosting planına sahip olmak isteyeceksiniz.

    Seçiminiz bu yönde olduysa, sunucunuzu ilerleyen dönemlerde yükseltmenize izin verecek bir sağlayıcı seçmeniz önerilir.

    Bunun nedeni, gerçekten iyi bir paylaşımlı hosting planı tercih etseniz bile, sahip olduğunuz kaynakların yine de sınırlı olacak olmasıdır. Web siteniz büyüdükten ve daha fazla trafik çektikten sonra (30.000+ ziyaretçinin üzerinde), paylaşımlı hosting planı tüm bu bant genişliğini karşılamak için yeterli olmayacaktır.

    Planınızı yükseltmenize izin veren bir hosting sağlayıcısı, yeni bir hosting sağlayıcısı bulmak ve web sitenizin tamamını taşımaktan çok daha avantajlı olacaktır.

    Yeni başlıyorsanız, web siteniz paylaşımlı hosting planını aştığında, bir VPS veya özel sunucu planı, size daha fazla sunucu kaynağı sağlar.

    4. Kayıt ve Yenileme Fiyatı

    Web hosting firmaları ile ilgili bilmeniz gereken 2 farklı fiyat vardır: Kayıt fiyatı ve yenileme fiyatı.

    Çoğu durumda, bir plan için başlangıçta ödediğiniz tutar, yenileme yaptığınızda ödediğiniz tutara eşit olmayabilir. Çoğu zaman, ne kadar teklif / indirim verildiğine bağlı olarak yenileme fiyatı önemli ölçüde daha yüksek olacaktır.

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    Ne yazık ki, hosting şirketlerinin yenileme fiyatlarını yükseltmeleri standart bir uygulamadır. Web barındırıcınızı her 2 - 3 yılda bir değiştirmeyi düşünmüyorsanız, bundan kaçınmanın bir yolu yoktur. Bunun yerine, fiyat artışları makul olan bir web hosting firması tercih edin.

    Yenileme oran politikaları için her zaman şirketin Hizmet Şartları'na bakın. Hizmet Şartları'nı genellikle ana sayfada bulabilirsiniz.

    5. Geri Ödeme Politikaları / Ücretsiz Deneme

    Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde


     

    Özellikle yeni başlıyorsanız ve büyük bir bütçeniz yoksa, bir web hosting hizmeti kullanmak maliyetli olabilir. Bu nedenden dolayı, geri ödeme politikası veya ücretsiz deneme süresi sunan bir hosting şirketi, maliyetlerinizi düşürmeye büyük ölçüde yardımcı olabilir.

    Ücretsiz denemelerle, hosting planını güvenle test edebilir ve web sitenizin ihtiyaçlarına uymuyorsa devre dışı bırakabilirsiniz. 

    İşler ters giderse, geri ödeme politikalarına sahip bir hosting sağlayıcı seçmek, çok fazla para kaybetmemenizi sağlayacaktır.

    6. Temel özellikler

    Çoğu hosting şirketi bir web sitesi için tüm temel gereksinimleri sunsa da, yine de temel özellikleri sunup sunmadıklarını her zaman kontrol etmelisiniz.

    • Tek tıklamayla yükleyici

    Tek tıklamayla yükleyici, WordPress, Drupal, Joomla, vb. uygulamaları kolay bir şekilde yüklemenize yardımcı olacak harika bir araçtır. Bu, özellikle web sitesi kurmanın teknik yönlerinde iyi değilseniz kullanışlıdır.

    • .htaccess Dosya Erişimi

    Site genelinde yönetim değişiklikleri yapmak istiyorsanız, .htaccess dosyasına erişmeniz gerekir. Bununla birlikte, şifre doğrulama ve yönetimi dahil her türlü parametreyi düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

    • FTP / SFTP Erişimi

    Çoğu hosting sağlayıcısı, oldukça sınırlı olma eğiliminde olan bir tür dosya yöneticisi sunacaktır. FTP / SFTP erişimiyle, büyük miktarda dosyayı sunucuda güvenle işleyebilir ve taşıyabilirsiniz.

    7. Site yedekleme

    Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde


     

    Yedeklemeler bir web sitesi için çok önemlidir. Dünyadaki tüm güvenlik önlemlerine rağmen web siteniz, sitenizi çökertecek veya daha kötüsü tamamen bozacak bir tür çökme, arıza, virüs veya hack ile karşı karşıya kalabilir.

    İyi bir yedekleme politikasının işe yaradığı yer burasıdır. Bir aksilik olması durumunda, yedekleme sayesinde her zaman çalışan bir web sitesine geri dönebilirsiniz.

    İyi bir web hosting sağlayıcı, önemli kayıpları önlemek için sitenizin tamamını (veya en azından büyük bir kısmını) çok minimum kesinti süresiyle geri yükleyebilmelidir.

    Yedeklemeler hakkında web hosting şirketine sormak isteyebileceğiniz bazı temel sorular aşağıdaki gibidir:

    • Düzenli tam yedekleme yapıyorlar mı?

    • Sitenizi kontrol paneli aracılığıyla manuel olarak yedekleyebilir misiniz?

    • Sitenizin otomatik yedeklemelerini oluşturmak için programları kullanabilir misiniz?

    • Yedekleme dosyalarını kendiniz geri yükleyebilir misiniz veya bunu yapmak için destek ekibine ihtiyacınız var mı?

    8. Müşteri desteği kalitesi (canlı sohbet veya telefon)

    Bir şirketi yönetirken, normal çalışma saatleri genellikle sekiz saattir. Ancak konu bir web sitesini yönetmeye geldiğinde, web sitenizin günün yirmi dört saati çalışması gerekir.

    Peki, web siteniz çalışma saatleri dışında sorun yaşıyorsa ne olur?

    Sorun hemen çözülmediğinde, trafik ve güvenilirliğinizi kaybedebilirsiniz.

    İyi bir müşteri destek ekibinin gerekli olacağı yer burasıdır.

    Web siteniz gece geç saatlerde yapılan ince ayarlardan veya ağ kesintisinden sonra bozulmuş olsa da, günün herhangi bir saatinde, 7 gün 24 saat aramak için hazır bir destek ekibi bulmanız gerekir. Bu yüzden size canlı sohbet veya telefon yoluyla destek sağlayabilecek bir hosting sağlayıcısıyla anlaşmanızda fayda var. 

    Ancak, 7 gün 24 saat hizmet veren bir destek ekibi yeterli değildir. Ekibin size dakikalar içinde cevap vermesi de gerekir. 

    9. Hızlı sunucu yanıt süresi

    Google artık sıralamaları için mobil sayfa yükleme hızını dikkate aldığı için hızlı bir yükleme süresine sahip olmak web siteniz ve işletmeniz için oldukça önemlidir. Bu yüzden web sitenizin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yüklenmesini sağlamak için size istikrarlı ve hızlı bir sunucu sunabilecek bir hosting sağlayıcısına gitmeniz önerilir. Hosting hizmet sağlayıcısının kullandığı sunucular, nihayetinde web sitenizin tarayıcıya ne kadar hızlı veya yavaş yükleneceğini belirleyecektir. 

    Sitenizin yükleme sürelerini hızlandırmak için temelde her şeyi yapsanız da, web siteniz yavaş ve kötü yapılandırılmış bir sunucuda barındırılıyorsa, yaptığınız tüm iş başarısız olmaya mahkumdur. 

    Bunun nedeni, bir kullanıcı sitenizdeki bir web sayfasını ziyaret ettiğinde, kullanıcının web tarayıcısı, sunucunuzdan web sayfasını oluşturan her dosya (CSS, JavaScript, HTML, resimler, videolar) için ayrı ayrı istekte bulunmasıdır. 

    Web sitenizin sunucusu hız için optimize edilmemişse, bu çok zaman alır ve bu da web sitenizin yükleme süresini uzatır. İşin kötüsü, sayfanın yüklenmesi üç saniyeden uzun sürerse, ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 40'ı web sitenizden ayrılır.

    Özetle bir hosting şirketi seçerken acele etmeyin ve tüm seçenekleri değerlendirin. Web hosting sağlayıcınızı nasıl seçeceğiniz konusunda daha dikkatli olursanız, çok fazla sorunla karşılaşmazsınız.

    Bir web hosting hizmeti seçerken daha birçok faktör olsa da, yukarıda listelediklerimiz, işletmeniz ve web siteniz için doğru hosting sağlayıcısına karar vermenizde size büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

    Doğru Web Hosting Hizmetini Bulmak

    Bir web hosting hizmeti seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Kararınız, web sitenizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Bununla birlikte, ihtiyaçlarınızı açıkça belirledikten sonra bir web hosting araştırmasına girerseniz, sonunda sizin için en iyi sağlayıcıyı bulabilirsiniz.

    Hosting şirketinin hizmet ve ekipmanının kalitesi, sunduğu ek özellikler ve fiyatlandırması hakkında gerekli soruları sormak sizi doğru hosting servis sağlayıcısına yönlendirecektir.

    Hosting ve domain sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Niobe Hosting, her ihtiyaca uygun hosting paketleri ile size özel çözümler sunar.

    Sunucuları hız ve güvenlik açısından profesyonel olarak yapılandırılmış ve optimize edilmiştir. Ayrıca uygun maliyetlidir ve teknik destek ekibiyle yeni başlayanlara kolaylık sağlamak için elinden geleni yapar.



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