House of the Dragon 3. sezonuyla geri dönüyor: İlk bölüm bu gece yayınlanacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör A Knight of the Seven Kingdoms ile pek çok izleyicinin gönlünü yeniden kazanan Game of Thrones serisi, bu gece ekranlara geri dönüyor. House of the Dragon'un iki yıldır beklenen 3. sezonu, bu gece HBO Max'te izleyici ile buluşacak. Yeni sezonun ilk bölümü, ABD'de yayınından kısa süre sonra HBO Max Türkiye'ye de eklenecek.

House of the Dragon 3. Sezon, Büyük Bir Deniz Savaşıyla Başlayacak

2. sezonunu epey sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezonun açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak. HBO yeni sezona görkemli bir giriş yaparak, kaybettiği izleyicileri geri kazanmayı umuyor. Diziyi erkenden izleme şansı yakalayanlar, 3. sezonun gerçekten etkileyici bir başlangıç yaptığını söylüyor.

Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

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İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.

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House of the Dragon 3. sezon bu gece başlıyor

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