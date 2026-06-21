House of the Dragon 3. sezonuyla geri dönüyor: İlk bölüm bu gece yayınlanacak

House of the Dragon 3. Sezon, Büyük Bir Deniz Savaşıyla Başlayacak
2. sezonunu epey sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezonun açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak. HBO yeni sezona görkemli bir giriş yaparak, kaybettiği izleyicileri geri kazanmayı umuyor. Diziyi erkenden izleme şansı yakalayanlar, 3. sezonun gerçekten etkileyici bir başlangıç yaptığını söylüyor.
Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.
İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel