House of the Dragon'un 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör A Knight of the Seven Kingdoms ile pek çok izleyicinin gönlünü yeniden kazanan Game of Thrones, bu yıl bitmeden farklı bir diziyle daha ekranlarda olacak. House of the Dragon'n uzun süredir beklenen 3. sezonu bu yaz izleyici ile buluşacak. Haziran ayında başlayacak yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, bugün 3. sezondan ilk fragmanı yayınladı.

2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezonun açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak.

House of the Dragon 3. Sezon, Haziran Ayında İzleyici ile Buluşacak

Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

The Mandalorian and Grogu filminden yeni fragman 2 gün önce eklendi

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

House of the Dragon 3. sezon için ilk fragman yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: