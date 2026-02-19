Giriş
    House of the Dragon'un 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı

    House of the Dragon'ın heyecanla beklenen 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Sevilen dizinin yeni sezonu Haziran ayında HBO ve HBO Max'te izleyici ile buluşacak.      

    House of the Dragon 3. sezon için ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    A Knight of the Seven Kingdoms ile pek çok izleyicinin gönlünü yeniden kazanan Game of Thrones, bu yıl bitmeden farklı bir diziyle daha ekranlarda olacak. House of the Dragon'n uzun süredir beklenen 3. sezonu bu yaz izleyici ile buluşacak. Haziran ayında başlayacak yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, bugün 3. sezondan ilk fragmanı yayınladı.

    2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezonun açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak.

    House of the Dragon 3. Sezon, Haziran Ayında İzleyici ile Buluşacak

    Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

    İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

