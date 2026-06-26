House of the Dragon 3. sezonuyla geri döndü; İzlenme rakamları şaşırttı

House of the Dragon, İzleyicilerini Korumayı Başardı
Ortaya çıkan bu tablo, epey eleştirilen 2. sezon finaline rağmen House of the Dragon'ın izleyici kitlesinin önemli bir bölümünü korumayı başardığını gösteriyor.
İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.
Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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