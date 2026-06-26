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    House of the Dragon 3. sezonuyla geri döndü; İzlenme rakamları şaşırttı

    HBO, bu hafta 3. sezonuyla ekranlara geri dönen House of the Dragon'ın izlenme rakamlarını paylaştı. Soru işaretleriyle gelen 3. sezonun izleyici nezdinde nasıl karşılık bulduğu belli oldu.

    House of the Dragon 3. sezon izlenme rakamları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Game of the Thrones dizisi House of the Dragon, bu hafta 3. sezonuyla geri döndü. 2. sezonunu hayal kırıklığı yaratan bir finalle tamamladıktan sonra bir de iki yıl ara verdiği için 3. sezonda izlenme rakamlarının ciddi şekilde düşebileceği düşünülüyordu. Fakat öyle olmadı. HBO, 3. sezonun ilk bölümünün ilk üç günde 21.5 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı. Bu 2. sezona kıyasla sadece yüzde 8'lik bir düşüş anlamına geliyor ki iki yıl ara veren diziler için bu normal kabul edilen bir düşüş. Zira bazı izleyiciler dizinin geri döndüğünden bile birkaç hafta sonraya kadar haberi olmuyor.

    House of the Dragon, İzleyicilerini Korumayı Başardı

    Ortaya çıkan bu tablo, epey eleştirilen 2. sezon finaline rağmen House of the Dragon'ın izleyici kitlesinin önemli bir bölümünü korumayı başardığını gösteriyor.

    İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.

    Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

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    enreka_tr 16 saat önce

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