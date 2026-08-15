HBO, House of the Dragon'ın izlenme rakamlarını paylaştı: İşte 3. sezonun karnesi

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Tam Boyutta Gör Game of the Thrones dizisi House of the Dragon, pek çok soru işaretiyle gelen 3. sezonunu geçtiğimiz hafta tamamladı. 2. sezonun hayal kırıklığı yaratan finali yüzünden bu sezonda ciddi bir düşüş yaşanabileceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. House of the Dragon 3. sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Üstelik paylaşılan son rakamlar, dizinin sonraki haftalarda da bu performansını koruduğunu gösteriyor.

House of the Dragon, İzleyicilerini Korumayı Başardı

HBO, 3. sezon finalinin ilk üç günde 21 milyon izleyiciye ulaştığını duyurdu. Bu, sezonun ilk bölümüne kıyasla sadece yüzde 2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yani House of the Dragon, 3. sezonunda izleyici kitlesinin neredeyse tamamanı korumayı başardı.

Sezon geneline baktığımızda da 3. sezonun başarı yakaladığını görüyoruz. House of the Dragon'ın 2. sezonunda her bölüm ortalama 35 milyon izleyiciye ulaşıyordu. 3. sezon bunu büyük ölçüde korudu. 3. sezonun bölüm başı ortalama izleyici sayısı 34 milyon olarak açıkladı.

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İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.

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House of the Dragon 3. sezon izlenme rakamları paylaşıldı

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