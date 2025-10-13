House of the Dragon 3. sezon için beklenen haber geldi

2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezon açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak.
House of the Dragon 3. Sezon, Önümüzdeki Yaz İzleyici ile Buluşacak
Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.
House of the Dragon'ın 3. sezonu için "2026 yazı"nın ötesinde net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen açıklamalar Haziran ayına işaret ediyor.
House of the Dragon, önümüzdeki yıl ekrana gelen tek Game of Thrones dizisi olmayacak. Bu evrende geçen bir diğer spin-off dizisi olan A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak ayında izleyici ile buluşacak.