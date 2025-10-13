House of the Dragon 3. sezon için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, yakında 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezonun Mart ayında başlayan çekimleri, bu hafta tamamlandı. Böylece yeni sezon 2026 yazındaki yayın tarihine yetişmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezon açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak.

House of the Dragon 3. Sezon, Önümüzdeki Yaz İzleyici ile Buluşacak

Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

Yeni Game of Thrones dizisinden beklenen fragman geldi 3 gün önce eklendi

House of the Dragon'ın 3. sezonu için "2026 yazı"nın ötesinde net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen açıklamalar Haziran ayına işaret ediyor.

House of the Dragon, önümüzdeki yıl ekrana gelen tek Game of Thrones dizisi olmayacak. Bu evrende geçen bir diğer spin-off dizisi olan A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak ayında izleyici ile buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

House of the Dragon 3. sezondan beklenen haber geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: