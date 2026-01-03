House of the Dragon için yolun sonu göründü; Dizinin kaç sezon süreceği açıklandı

House of the Dragon, 4. Sezonla Ekranlara Veda Edecek
Biz dizinin 3. sezonuyla dönmesini beklerken, yaratıcı ekip de sonraki sezonlar için planlama yapmaya başlamış durumda. Daha şimdiden 4. sezon onayını alan House of the Dragon'ın 2028'de 4. sezonuyla geri döneceği Kasım ayında açıklanmıştı. Bu yüzden 4. sezonun olacağı zaten kesinleşmişti. Ancak dizinin bunun ötesine geçip geçmeyeceği bilinmiyordu. Bu belirsizlik, dün dizinin yaratıcısı Ryan Condal tarafından ortadan kaldırıldı. Condal, dizinin toplam dört sezon süreceğini açıkladı.
4. sezonun senaryoları üzerinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Ryan Condal, bunun final sezonu olacağının bilincinde olarak hikâyeye yön verdiklerini ifade etti. Buna önceden karar verirmiş olması, Condal ve ekibinin tatmin edici bir son hazırlama şansını arttırıyor.
House of the Dragon, 2028 yılında ekranlara veda edecek olsa da Game of Thrones evreni uzun yıllar HBO ekranlarında kalabilir. Çünkü daha şimdiden farklı Game of Thrones projeleri üzerinde çalışılmaya başlanmış durumda.