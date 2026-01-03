Giriş
    House of the Dragon için yolun sonu göründü; Dizinin kaç sezon süreceği açıklandı

    Bu yaz 3. sezonuyla geri dönecek olan House of the Dragon, beklenenden daha erken sona erebilir. Dizinin yaratıcısı Ryan Condal, House of the Dragon'ın kaç sezon süreceğini açıkladı.

    House of the Dragon için yolun sonu göründü; Dizinin kaç sezon süreceği açıklandı Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, yakında 3. sezonuyla geri dönecek. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da yeni sezonun Haziran ya da Temmuz gibi başlaması bekleniyor.

    House of the Dragon, 4. Sezonla Ekranlara Veda Edecek

    Biz dizinin 3. sezonuyla dönmesini beklerken, yaratıcı ekip de sonraki sezonlar için planlama yapmaya başlamış durumda. Daha şimdiden 4. sezon onayını alan House of the Dragon'ın 2028'de 4. sezonuyla geri döneceği Kasım ayında açıklanmıştı. Bu yüzden 4. sezonun olacağı zaten kesinleşmişti. Ancak dizinin bunun ötesine geçip geçmeyeceği bilinmiyordu. Bu belirsizlik, dün dizinin yaratıcısı Ryan Condal tarafından ortadan kaldırıldı. Condal, dizinin toplam dört sezon süreceğini açıkladı.

    4. sezonun senaryoları üzerinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Ryan Condal, bunun final sezonu olacağının bilincinde olarak hikâyeye yön verdiklerini ifade etti. Buna önceden karar verirmiş olması, Condal ve ekibinin tatmin edici bir son hazırlama şansını arttırıyor.

    House of the Dragon, 2028 yılında ekranlara veda edecek olsa da Game of Thrones evreni uzun yıllar HBO ekranlarında kalabilir. Çünkü daha şimdiden farklı Game of Thrones projeleri üzerinde çalışılmaya başlanmış durumda.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

