HP, Atom işlemcisini büyük ekranlı netbook'larda kullanmayı planlıyor

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Küresel bilgisayar pazarının en büyük oyuncularından Hewlett-Packard (HP), Atom platformunu temel alan büyük ekranlı netbook bilgisayarlar için Intel ile müzakerelere başladı. Intel tarafından kullanımı kısıtlanan ve panel büyüklüğü 10.2-inç'e kadar olan netbook modellerinde kullanılmasına olanak tanınan Atom işlemci ailesinin daha geniş alanda kullanımı için HP, Intel ile görüşüyor.

Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bilgiye göre HP, daha büyük ekranlı netbook modellerinde Atom işlemci çözümlerini kullanabilmek için Intel ile görüşmelerini sürdürüyor. Kimilerince netbook pazarında sessiz kaldığı düşünülen HP'nin yeni yıl ile birlikte pazarda daha agresif bir tutum sergilemesi ve mini-bilgisayar segmentinde çok sayıda yeni modelini duyurması bekleniyor.

HP ve Intel arasındaki görüşmenin Ocak ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Intel'in nasıl bir tutum sergileyeceği bilinmemekle birlikte kaynaklar global pazarın lider oyuncularından HP'nin sahip olduğu potansiyel dolayısıyla istediği sonuca ulaşacağını ve Intel ile varılacak olası anlaşma sonrasında yeni yılın ilk yarısında 11.6" ve 13.3" panel kullanan Atom işlemcili netbook modellerini duyurabileceği belirtiliyor.