HP, bellek kıtlığı nedeniyle Çinli CXMT'ye yönelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük PC üreticilerinden biri olan HP, mevcut seçeneklerin giderek azalması nedeniyle DRAM tedarikini güvence altına almak için Çinli bellek üreticilerine yönelebilir.

Asya ve Avrupa pazarındaki bazı ürünlerinde CXMT'nin belleklerine yer verebilir

Yapay zeka veri merkezlerinin yüksek talebi nedeniyle bellek arzındaki daralma her geçen gün daha da şiddetlenirken, HP gibi büyük ölçekli OEM’lerin bile tedarik sağlamakta zorlandığı görülüyor. Bank of America’nın (BofA) bir raporuna göre HP, Asya ve Avrupa pazarlarına gönderilecek sınırlı ürünler için Çinli bellek tedarikçilerini tedarik zincirine dahil etmeyi planlıyor. Micron ve Samsung gibi büyük üreticilerden gelen kısıtlı arzın, CXMT gibi Çinli DRAM ve NAND üreticilerini önümüzdeki dönemde daha cazip hale getirebileceği vurgulanıyor.

CXMT’nin DRAM wafer üretiminin 2026 yılına kadar aylık yaklaşık 300 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu rakam, sektörün dev üreticileriyle kıyaslandığında daha düşük kalsa da, şirketin HBM ürünlerinde henüz agresif bir yaygınlaşma yaşamamış olması, DDR5 bellekler için yeterli kapasiteye sahip olmasını sağlıyor.

HP gibi üreticilerin CXMT’den bellek temin etmesindeki en büyük engellerden biri ise ABD düzenlemeleri. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı’nın CXMT kaynaklı yarı iletkenleri kullanması yasak. Bu durum, ABD yönetiminin hassas ürünlerde Çin menşeli bileşenlere sıcak bakmadığını gösteriyor. Şu an için ticari ürünlerde CXMT belleklerinin kullanımına yönelik doğrudan bir yasak bulunmasa da, HP’nin bu seçeneği değerlendirmesi halinde ABD yeni kısıtlamalar getirebilir.

BofA raporuna göre HP’nin CXMT belleklerini kullanması büyük ihtimalle yalnızca Asya ve Avrupa’ya gönderilen belirli ürünlerle sınırlı kalacak. Böylece şirket, yasal boşluklardan yararlanarak Çin menşeli bellek kullanımının yerel mevzuatları ihlal etmemesini sağlamayı hedefleyebilir.

Genel tabloya bakıldığında, Çinli bellek ve flash üreticileri mevcut arz krizinde giderek daha güçlü bir alternatif haline geliyor. CXMT gibi firmaların DRAM üretimlerinin büyük bölümünü henüz HBM’e ayırmamış olması, yapay zeka odaklı talep devam ederken tüketici pazarının bir nebze rahatlamasına katkı sağlayabilir.

