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HP biri bilimsel üç yeni hesap makinesini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP biri bilimsel üç yeni hesap makinesini kullanıma sunuyor
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HP OfficeCalc 300

AMD'nin ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Yukon kod adlı yeni mobil platformu temel alan dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını tanıtarak dikkat çeken HP, bilindiği üzere sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayar hazırlamıyor. Alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan firmanın çeşitli birimleri farklı iş kolları için alternatif cihazlar hazırlamaya devam ediyor. Firma son olarak ürün gamına üç yeni hesap makinesi dahil etti.

Firmanın yeni hesap makineleri arasında en dikkat çekici olanı hiç şüphe yok ki üniversite öğrencilerini hedef alan ve temel bilimsel hesaplamaların yapılabilmesine olanak tanıyan SmartCalc 300 modeli. Çok pikselli TFD (Textbook Format Display) ekrana sahip olan hesap makinesinin 249 farklı fonskiyona destek verdiği belirtiliyor. Güneş enerjisi ile çalışabilen SmartCalc 300 için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise 14.99$.

OfficeCalc 300 kod adlı model ofislere, EasyCalc 100 kod adlı model ise hesap makinesine ihtiyaç duyan hemen her kesime hitap ediyor. Temel matematik fonksiyonlarına destek veren ayrıca renkli ve modern tasarımıyla dikkat çeken EasyCalc 100 7.99$, ofisleri hedef alan, vergi ve % hesaplamalarının yapılmasında kolaylık sağlayan ayrıca son 105 girdiyi düzenleyebilen OfficeCalc 300 ise 29.99$'lık etiket fiyatına sahip.

HP biri bilimsel üç yeni hesap makinesini kullanıma sunuyor
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HP EasyCalc 100

HP biri bilimsel üç yeni hesap makinesini kullanıma sunuyor
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HP OfficeCalc 300


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TuVNeRa 10 yıl
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cevizkabugu 10 yıl
CASIO'yu bu konuda tek geçerim. elektronik saat ve hesap makinesi konusunda rakip bile çıkmadı daha bu markaya..


1980 li yıllarda oyunlu hesap makinesi almıştım. boks oyunlu bi bakın fotoya. o oyun furyasına ben de katılmıştım. takip eden yıllarda çoğu oyunlu bir sürü casio saatim olmuştu..


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real_kuru 10 yıl
Şaka mı bu ?
ilk ikisini zaten işportacılar 5 liraya almayanı dövüyorlar, diğeri de olsun olsun 15 lira olsun...
haber niteliği taşıyan kısmı nedir yani bunun ?
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kenfat10 10 yıl
zamanında casio fx3600 p alamamıştım vitrinde gelir gider bakardım.O hırsla okudum doktor oldum
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chakra 10 yıl

Orjinalden alıntı: real_kuru

Şaka mı bu ?



ilk ikisini zaten işportacılar 5 liraya almayanı dövüyorlar, diğeri de olsun olsun 15 lira olsun...



haber niteliği taşıyan kısmı nedir yani bunun ?

Haber niteliği fiyatına göre mi belirlenir ?
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xense 10 yıl
bunların 2 si zaten kebapçı calculatoru. diğeride vasatı geçmez...
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max975 10 yıl
casio bu konuda süperdir.
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trimaxsahinabi 10 yıl
casio ve texas inst. dururken ,bunlar anca bakkallar için ideal aletler olur
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goxel1989 10 yıl
casio fx-82ms yada daha üst modeller varken pek gerek yok buna bence
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