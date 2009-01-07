HP biri bilimsel üç yeni hesap makinesini kullanıma sunuyor

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HP OfficeCalc 300

AMD'nin ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Yukon kod adlı yeni mobil platformu temel alan dünyanın ilk dizüstü bilgisayarını tanıtarak dikkat çeken HP, bilindiği üzere sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayar hazırlamıyor. Alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan firmanın çeşitli birimleri farklı iş kolları için alternatif cihazlar hazırlamaya devam ediyor. Firma son olarak ürün gamına üç yeni hesap makinesi dahil etti.

Firmanın yeni hesap makineleri arasında en dikkat çekici olanı hiç şüphe yok ki üniversite öğrencilerini hedef alan ve temel bilimsel hesaplamaların yapılabilmesine olanak tanıyan SmartCalc 300 modeli. Çok pikselli TFD (Textbook Format Display) ekrana sahip olan hesap makinesinin 249 farklı fonskiyona destek verdiği belirtiliyor. Güneş enerjisi ile çalışabilen SmartCalc 300 için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise 14.99$.

OfficeCalc 300 kod adlı model ofislere, EasyCalc 100 kod adlı model ise hesap makinesine ihtiyaç duyan hemen her kesime hitap ediyor. Temel matematik fonksiyonlarına destek veren ayrıca renkli ve modern tasarımıyla dikkat çeken EasyCalc 100 7.99$, ofisleri hedef alan, vergi ve % hesaplamalarının yapılmasında kolaylık sağlayan ayrıca son 105 girdiyi düzenleyebilen OfficeCalc 300 ise 29.99$'lık etiket fiyatına sahip.

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HP EasyCalc 100

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HP OfficeCalc 300