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HP: Çok yakında çıkacak harika bir tabletimiz var!

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Jon Rubinstein, Web 2.0 Konferansı'da, şirketin tablet bilgisayar planları hakkında önemli ipuçları verdi. "Apple iOS ve Android ile kıyaslandığında çok daha küçük kullanıcı tabanına sahip olan WebOS platformu için geliştiriciler neden uygulama yazmak istesin?" sorusuna, "WebOS tabanlı cihaz havuzu çarpıcı bir biçimde büyüyecek" diyerek cevap veren Rubinstein, açıklamasının devamında "... çok yakında çıkacak harika bir tabletimiz var." dedi ancak detaylar hakkında bilgi vermedi.

Bilindiği üzere HP, geçtiğimiz haftalarda Windows 7 platformunu kullanan tablet bilgisayarını satışa sunmuştu. HP'nin tablet bilgisayar stratejisinde Microsoft'un konumuyla ilgili bir soruya, "HP, Windows tabletler üzerine çalışan ayrı bir gruba sahip. Onlar, kurumsal müşterileri hedef alan ve şu an satışta olan bir tablet yaptılar." diyerek cevap verdi. Rubinstein'ın açıklamalarında yola çıkarak HP'nin Windows + Intel tabanlı tabletleri kurumsal müşteriler, webOS + ARM tabanlı tabletleri ise son kullanıcılar için sunacağı yönünde bazı tahminler yapılıyor.

Editörün Notu: Şimdi HP adına çalışan Jon Rubinstein, HP tarafından satın alınan Palm'in tepe yöneticiliğini yapıyordu.


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Vipracing 8 yıl
'Kafa karıştırıcı' durumuna düşüyorlar bu tip açıklamlar ile.
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KadirCanCelik 8 yıl
Harika müthiş süper bir tablet olacak(?) herhalde.

Abicim donanımıyla ilgili azıcık bilgi verseydin ya.
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Rainbow6 8 yıl
Bu ne abicim sanki konusma yaparken sorulardan kacmak icin yeni bi cihaz yapdik gibi kacamak bi cevap vermis sanki cikmisin oraya bi laf ediyosun bari biraz ayrinti ver dimi ... bu arada bi suru markanin tabletleri piyasaya dusuyor ama goren duyan yok bu tabletleri anca boyle haberlrede okuyoruz
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