HP: Çok yakında çıkacak harika bir tabletimiz var!

HP'den Jon Rubinstein, Web 2.0 Konferansı'da, şirketin tablet bilgisayar planları hakkında önemli ipuçları verdi. "Apple iOS ve Android ile kıyaslandığında çok daha küçük kullanıcı tabanına sahip olan WebOS platformu için geliştiriciler neden uygulama yazmak istesin?" sorusuna, "WebOS tabanlı cihaz havuzu çarpıcı bir biçimde büyüyecek" diyerek cevap veren Rubinstein, açıklamasının devamında "... çok yakında çıkacak harika bir tabletimiz var." dedi ancak detaylar hakkında bilgi vermedi.

Bilindiği üzere HP, geçtiğimiz haftalarda Windows 7 platformunu kullanan tablet bilgisayarını satışa sunmuştu. HP'nin tablet bilgisayar stratejisinde Microsoft'un konumuyla ilgili bir soruya, "HP, Windows tabletler üzerine çalışan ayrı bir gruba sahip. Onlar, kurumsal müşterileri hedef alan ve şu an satışta olan bir tablet yaptılar." diyerek cevap verdi. Rubinstein'ın açıklamalarında yola çıkarak HP'nin Windows + Intel tabanlı tabletleri kurumsal müşteriler, webOS + ARM tabanlı tabletleri ise son kullanıcılar için sunacağı yönünde bazı tahminler yapılıyor.

Editörün Notu: Şimdi HP adına çalışan Jon Rubinstein, HP tarafından satın alınan Palm'in tepe yöneticiliğini yapıyordu.