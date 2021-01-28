HP Elitebook Serisi Kurumsal Çalışmayı Kalite ile Buluşturuyor

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HP’nin yüksek prestijli Elitebook serisi yenilendi. Birçok farklı kullanıcıya hitap edecek seri oldukça fazla testten geçerek kullanıcıların deneyimine sunulmuş durumda. Yeni modelde Intel’in 11. nesil düşük güç tüketimli işlemcileri bulunuyor. Bu sayede uzun pil ömürleri iş dünyasında kullanımı büyük oranda genişletiyor. Şarj için elektriğe olan ihtiyacımızı ciddi oranda azaltan bu gelişmeyle cihazımızı taşımamız kolaylaşıyor.

Konforlu ve kaliteli bir deneyim sunan HP Elitebook’lar, Microsoft’un Windows 10 Pro işletim sistemi ile geliyor ve böylece güncelleştirmeler ile güvenlik kısmındaki açıkları kapatıyor. Dolayısıyla sadece Microsoft’un değil, HP’nin sunduğu güvenlik yazılımlarını da Elitebook’larda sorunsuz ve ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. HP markası bu konuda kendini oldukça kanıtlamış durumda.

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HP Elitebook serisi rakiplerine kıyasla tamamıyla metal, yekpare bir kasa ile geliyor. Bu sayede daha dayanıklı ve güven veren bir yapıya sahip. Aynı zamanda materyalleri de “premium” kullanım için gerekli bileşenleri destekliyor. Kolay kullanılabilir klavyesi ve “touchpad”i oldukça beğeni toplanmış durumda, bilhassa “cam clickpad” ile hassasiyeti ve tepkimesi yüksek bir kullanıcı deneyimine ulaşıyorsunuz. Aynı fiyat bandındaki rakip ürünlerin aksine bu “clickpad”ler kullanıcıların harici bir fare kullanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bang&Olufsen ses sistemi de yapılan online toplantılarda ses kalitesini artırarak kullanıcılara daha çok verimlilik sağlıyor. Parazit azaltma sistemi ise dış sesleri süzen mikrofon sistemiyle konuşmaları karşı tarafa anlaşılır şekilde ulaştırıyor. Bu sayede daha net ve akıcı toplantı süreçleri sizleri bekliyor.

Bluetooth 5, Wi-fi 6 ve LTE gibi yeni kablosuz teknolojileri destekleyen Elitebook’lar ile teknoloji her zaman elinizin altında. Özellikle günümüz ihtiyaçlarını gözeterek eklenen Wi-fi 6 desteği ile kablosuz kullanım mesafeniz büyük oranda artıyor ve Bluetooth 5 sayesinde mobil cihazınızla daha hızlı dosya transferi yapabiliyorsunuz.

Yeni seriyle beraber tasarımında oldukça farklı bir yapıya giden HP Elitebook serisiyle oldukça dikkat çeken bir yapıya sahip. Dar çerçevesi ve ultra ince alüminyum kasası, taşınmasını olabildiğince kolaylaştırıyor. Üstün performansı ve bu kadar hafif olması, adeta tasarımcılarının ne kadar başarılı bir iş çıkardığının bir göstergesi olarak çıkıyor karşınıza.

HP’in Platinum iş ortağı Artı&Artı 23 yıllık deneyimi ile Türkiye’nin genelinde satış ve servis hizmeti sağlıyor. Ürünlerinizde oluşabilecek her türlü problem için servis desteğini kolaylıkla alabilirsiniz. Tasarımsal anlamda bir kez daha kendini kanıtlayan seri birçok alanda kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor. Sizler de bu ayrıcalıklara sahip olmak istiyorsanız ve bir bilgisayardan hem performans hem de uzun pil ömrü beklentiniz varsa, Elitebook serisini Artı&Artı N11Pro online satış platformundan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda vereceğim mail adresi ve linkle bu harika bilgisayarın detaylarına ulaşabilir ve satın alabilirsiniz.

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