    HP'den 12K video edit yapabilen incecik laptoplar

    HP, yeni Nvidia RTX Spark süper çipiyle güçlendirilmiş dünyanın en ince dizüstü bilgisayarları olan OmniBook Ultra 16 ve OmniBook X 14'ü duyurdu. İşte özellikleri:

    Nvidia, “superchip” olarak konumlandırdığı yeni işlemcisi RTX Spark’ı tanıttı. Grace serisi CPU, NPU, modem ve GPU'yu içererek, cihaz üzerinde yapay zeka kişisel asistanları için hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Ayrı olarak, HP, Nvidia'nın yeni RTX Spark işlemcisiyle çalışan yeni nesil OmniBook Ultra 16 ve OmniBook X 14 modellerini tanıttı. Şirket, bu cihazların Nvidia RTX Spark'ı içeren dünyanın en ince dizüstü bilgisayarları olduğunu iddia ediyor. Teknoloji devi ayrıca, RTX Spark çipiyle yeni kompakt masaüstü bilgisayarlarını da piyasaya sürmeyi planlıyor.

    RTX Spark işlemcili en ince laptoplar: HP OmniBook Ultra 16 ve OmniBook X 14

    HP, dünyanın ilk yapay zeka mini bilgisayarı olarak adlandırılan yeni OmniDesk Mini Desktop PC’ye ek olarak, Nvidia'nın yeni RTX Spark platformuna sahip ilk HP dizüstü bilgisayarları olan yeni OmniBook Ultra 16 ve OmniBook X 14'ü duyurarak ince ve hafif dizüstü bilgisayar kategorisini yeniden tanımlamak istiyor.

    HP, yüksek performanslı Blackwell tabanlı GPU'yu 20 çekirdekli Arm tabanlı Grace CPU ile birleştiren Nvidia'nın süper çip mimarisini entegre ederek, veri merkezi düzeyinde yapay zeka gücünü taşınabilir cihazlara getirmeyi hedefliyor. HP'ye göre, RTX Spark platformu bu dizüstü bilgisayarları geleneksel üretkenlik araçlarından kişisel yapay zeka bilgisayarlarına dönüştürüyor. Basit uygulama başlatmanın ötesine geçmek üzere tasarlanan bu sistemler, iş akışlarını yönetebilen, güvenli veri analizini gerçekleştirebilen ve çok adımlı görevleri otomatik yürütebilen karmaşık yerel yapay zeka ajanlarını çalıştırmak için özel olarak üretilmiş.

    RTX Spark mimarisi 6.144 CUDA çekirdeği ve beşinci nesil Tensor Çekirdekleri içeriyor. 128 GB'a kadar birleşik belleği destekleyerek, kullanıcıların 120 milyar parametreli devasa LLM'leri yerel olarak çalıştırmasına ve buluta aktarmadan 12K videoları düzenlemesine olanak tanıyor.

    HP OmniBook Ultra 16 ve OmniBook X 14'ün bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teknik detaylar ve fiyatlandırma henüz açıklanmamış olsa da, bu seriler içerik üreticiler, geliştiriciler ve oyuncular için yerel yapay zeka süper bilgisayar kullanımına doğru büyük bir geçişi temsil ediyor.

