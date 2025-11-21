HP ve Dell bazı dizüstü bilgisayarlarında H.265 desteğini sonlandırdı

Ars Technica, HP’nin bazı iş odaklı modellerine ait belgelerde (örneğin HP ProBook 460 G11, ProBook 465 G11 ve EliteBook 665 G11), “Bu platformda H.265/HEVC codec’i için donanımsal hızlandırma devre dışı bırakılmıştır.” ifadesinin geçtiğini buldu. Dell ise HEVC desteğini devre dışı bıraktığını açıkça belirtmiyor, fakat yayınladığı bir destek sayfasında HEVC akışının sadece belirli donanım yapılandırmalarında çalıştığını belirtiyor.
Kullanıcılar VLC veya Windows Media Player gibi uygulamalarla HEVC videolarını oynatmaya devam edebilecek. Fakat etkilenmiş modellerde, tarayıcı üzerinden HEVC kullanan içerikler oynatılamayacak. HP, HEVC desteğini belirli cihazlarda 2024’te kapattığını belirtiyor ve bunun yerine lisanslı üçüncü taraf yazılımlar kullanılmasını tavsiye ediyor. Dell ise yalnızca üst seviye dizüstü modellerinde HEVC’nin tam olarak desteklendiğini, giriş ve orta seviye modeller için yine üçüncü taraf çözümlere yönlendirdiğini belirtiyor.
Artan lisans ücretlerinden kaynaklanıyor olabilir
Her iki şirket de bu kararı neden aldığına dair net bir açıklama yapmadı. Artan HEVC lisans ücretleri bu tercihte rol oynamış olabilir. 30 Eylül'den sonra HEVC için birim başına telif ücreti 100.001 adedin üzerindeki ürünlerde 20 sentten 24 sente çıktı. HP ve Dell gibi dev üreticiler için bu, ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.