HP ve Huawei'den sürpriz anlaşma: Wi-Fi lisansı ödeyecek

Anlaşmanın arkasında Wi-Fi 6 patentleri bulunuyor
Kaçıranlar için günümüzde Wi-Fi gibi küresel standartlarda birden fazla şirketin temel patentlere sahip olması, teknoloji üreticilerinin zaman zaman rakipleriyle bile lisans anlaşması yapmasını zorunlu hâle getirebiliyor. HP'nin açıklamasına göre yeni anlaşma ise, iki şirket arasında yaşanan hukuki anlaşmazlığın çözülmesinin ardından yapıldı.
Daha önce Huawei, sahip olduğu kablosuz bağlantı teknolojileriyle ilgili patentler nedeniyle HP'ye karşı hukuki süreç başlatmıştı. Çinli şirketin, HP'nin tartışmalı fikri mülkiyet haklarını kullanan ürünlerinin satışının durdurulmasını talep ettiği belirtiliyor. HP'nin önünde ise temel olarak iki seçenek bulunuyordu. Bunlar, patentleri için lisans almak veya hukuki mücadeleyi sürdürmek. Şirket ise, lisans anlaşması yapmayı tercih etti.
HP: "Huawei bileşenleri kullanmayacağız"
HP, anlaşmayla ilgili en önemli noktayı özellikle vurguladı. Şirket, lisans anlaşması kapsamında Huawei'den herhangi bir ürün veya bileşen satın almayacağını açıkladı. HP'nin açıklamasına göre Huawei'nin herhangi bir bileşeni veya teknolojisi HP ürünlerine entegre edilmeyecek. Ayrıca anlaşmanın, stratejik ortaklık, ticari ittifak, tedarik anlaşması, ürün veya bileşen satın alımını kapsamadığı paylaşıldı.
Dolayısıyla anlaşmanın kapsamı, Huawei'nin sahip olduğu belirli kablosuz bağlantı patentlerinin lisanslanmasıyla sınırlı kalacak. Söz konusu lisans anlaşmasının, Wi-Fi teknolojilerine yönelik daha geniş bir patent lisanslama çalışmasının parçası olduğu belirtiliyor. Bu süreçte Sisvel Wi-Fi 6 patent havuzu da yer alıyor. Patent havuzu, 802.11ax yani Wi-Fi 6 standardıyla ilgili temel patentlere erişim sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim