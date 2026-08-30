HP ve Huawei'den sürpriz anlaşma: Wi-Fi lisansı ödeyecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin ticaret kısıtlamalarına rağmen Huawei, sahip olduğu patentler nedeniyle küresel teknoloji sektöründeki etkisini sürdürüyor. Bunun son örneği ise HP ile Huawei arasında yapılan yeni lisans anlaşması oldu. HP Inc, uawei'nin sahip olduğu bazı önemli Wi-Fi patentlerini kullanabilmek için lisans anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın arkasında Wi-Fi 6 patentleri bulunuyor

Kaçıranlar için günümüzde Wi-Fi gibi küresel standartlarda birden fazla şirketin temel patentlere sahip olması, teknoloji üreticilerinin zaman zaman rakipleriyle bile lisans anlaşması yapmasını zorunlu hâle getirebiliyor. HP'nin açıklamasına göre yeni anlaşma ise, iki şirket arasında yaşanan hukuki anlaşmazlığın çözülmesinin ardından yapıldı.

Daha önce Huawei, sahip olduğu kablosuz bağlantı teknolojileriyle ilgili patentler nedeniyle HP'ye karşı hukuki süreç başlatmıştı. Çinli şirketin, HP'nin tartışmalı fikri mülkiyet haklarını kullanan ürünlerinin satışının durdurulmasını talep ettiği belirtiliyor. HP'nin önünde ise temel olarak iki seçenek bulunuyordu. Bunlar, patentleri için lisans almak veya hukuki mücadeleyi sürdürmek. Şirket ise, lisans anlaşması yapmayı tercih etti.

HP: "Huawei bileşenleri kullanmayacağız"

HP, anlaşmayla ilgili en önemli noktayı özellikle vurguladı. Şirket, lisans anlaşması kapsamında Huawei'den herhangi bir ürün veya bileşen satın almayacağını açıkladı. HP'nin açıklamasına göre Huawei'nin herhangi bir bileşeni veya teknolojisi HP ürünlerine entegre edilmeyecek. Ayrıca anlaşmanın, stratejik ortaklık, ticari ittifak, tedarik anlaşması, ürün veya bileşen satın alımını kapsamadığı paylaşıldı.

Huawei Mate XT 2 ilk görseller geldi 1 gün önce eklendi

Dolayısıyla anlaşmanın kapsamı, Huawei'nin sahip olduğu belirli kablosuz bağlantı patentlerinin lisanslanmasıyla sınırlı kalacak. Söz konusu lisans anlaşmasının, Wi-Fi teknolojilerine yönelik daha geniş bir patent lisanslama çalışmasının parçası olduğu belirtiliyor. Bu süreçte Sisvel Wi-Fi 6 patent havuzu da yer alıyor. Patent havuzu, 802.11ax yani Wi-Fi 6 standardıyla ilgili temel patentlere erişim sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

HP ve Huawei'den sürpriz anlaşma: Wi-Fi lisansı ödeyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: