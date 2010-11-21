HP: webOS 2.0; Pre, Pre Plus, Pixi ve Pixi Plus'a gelecek

Fransa'dan başlayıp İngiltere ve son olarak Amerika'da Pre 2'i satışa sunan HP'den New York'da düzenlenen webOS Geliştirici Konferansı'nda Pre ve Pixi kullanıcılarını sevindirecek açıklama geldi.

Firmada geliştirici danışmanı olarak görevini sürdüren Josh Marinacci, HP Palm'ın Pre 2 ile kullanıcılara sunduğu webOS 2.0 işletim sistemini webOS'li bütün cihazlara yani Pre, Pre Plus, Pixi ve Pixi Plus'a çıkarmayı amaçladığını duyurdu. Kesin bir tarih vermeyen Marinacci, güncellemelerin önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacağını belirtti.

Pre 2 ile kullanıcılara merhaba diyen webOS 2.0, çoklu program desteği ve hızıyla ön plana çıkıyor.