HP, Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanağı tanıyacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük bilgisaayar üreticilerinden Hewlett Packard , Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanacağı tanıyacağını açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre hem profesyonel çözümler hem de son kullanıcılar için hazırlanan sistemler tarafında 26 Haziran ve 22 Ekim tarihleri arasında satılacak bilgisayarlar, Windows 7'ye ücretsiz olarak geçebilecek.
Microsoft ile yapılan iş birliği çerçevesinde Windows 7'nin yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmada kullanıcılar güncelleme için herhangi bir ücret ödemeyecekler.
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Ne beleşi laptopa para verip alırken ücretsiz geçiş etiketini biz tüketicilermi yazdık
herşeyde bir hayır vardır dememişler boşuna :) ben iade etmiştim 1146 yı, gelirse yenıden alacağım ve ben de faydalanabileceğimm.yuppiiii :D
Bu sadece HP'nin yaptığı bir güncelleme değil.
event.asus.com/...
Bakın asus'ta bunu yapıyor. Ve diğer tüm markalar yapacak.
Arkadaşlar Haberin orjinal linki
h41112.www4.hp.com/...
1. Bilgisayarınız*, 26 Haziran 2009 ve 31 Ocak 2010 tarihleri arasında satın alınmış olmalıdır.
2. Aşağıdaki Windows Vista® sürümlerinden birinin bilgisayarınıza fabrikada kurulmuş olması gereklidir:
Windows Vista Home Premium
» Windows Vista Business
» Windows Vista Ultimate
3. Bilgisayarınızın* Uygun HP Modelleri listesinde olması gereklidir.
» Uygun Modeller
Asus'un event.asus.com/... sayfasınada bakınız.
Belirli modellerde yapılıyor ve
Microsoft Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Starter Edition buna dahil değil!!
Toshiba(ingilizce sayfada) ve Casper'da da vardı. Sanırım bu kampanya Windows'un kampanyası, bilgisayarcıların değil.