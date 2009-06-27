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HP, Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanağı tanıyacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
89,4b
1
287
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP, Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanağı tanıyacak
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Dünyanın en büyük bilgisaayar üreticilerinden Hewlett Packard , Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanacağı tanıyacağını açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre hem profesyonel çözümler hem de son kullanıcılar için hazırlanan sistemler tarafında 26 Haziran ve 22 Ekim tarihleri arasında satılacak bilgisayarlar, Windows 7'ye ücretsiz olarak geçebilecek.

Microsoft ile yapılan iş birliği çerçevesinde Windows 7'nin yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmada kullanıcılar güncelleme için herhangi bir ücret ödemeyecekler.


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1 Avatar
.Heisenberg. 9 yıl
:) ucretsiz, 44 $ kargo parasi. Uzay mekigi ile gonderiyorlar. :)
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ücretsiz diyor ama sipariş verirken 44 dolar çıkıyor o neyin nesi ücretsiz dedikleri bu mu anlamadım :)
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harslan76 10 yıl
arkadaslar ben siparisimi bugun aldim teslim ama birsey anlamadim benim siparisimde fatura gibi birsey cikti icinde 107.18 gibi usd yziyor benden simdi 107 dolarmi cekilmis oluyor yoksa 44$ + kdv mi almis olcak anlamadim
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incursion 10 yıl
arkadaşlar herkez kafasına göre yorum yapmış yok 44 usd versem burdan alırım diyenler yok 64 bit olsa alırım diyenler bu hp nin ücretsiz geçişidir 44 dolar alıyorlarsa kargo ücreti ayrıca aldığın pc nin ücretisiz seven a geçişe müsait olup olmadığının teyidi için evrakların incelenmesi için alına bir ücret hp babanın oğlu değil sana beleş takip yapacak beleş kargo ile işletim sistemi yollıcak 64 bit işletim sistemi istoysan 64 bit vistalı pc alırsın 64 bitli seven gelir bukadar basit adamlar 250 dolarlık sistemi kapılarına kadar getirtiyor hala memnun olamıyosunuz çıkarcılığında bukadarı pek dorusu
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GitarxtanbuL 10 yıl
x64 bit 44 $ verdim b.gates amcaya bakaım ne zaman yollayacak (:
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qarakedi 10 yıl

incursion

arkadaşlar herkez kafasına göre yorum yapmış yok 44 usd versem burdan alırım diyenler yok 64 bit olsa alırım diyenler bu hp nin ücretsiz geçişidir 44 dolar alıyorlarsa kargo ücreti ayrıca aldığın pc nin ücretisiz seven a geçişe müsait olup olmadığının teyidi için evrakların incelenmesi için alına bir ücret hp babanın oğlu değil sana beleş takip yapacak beleş kargo ile işletim sistemi yollıcak 64 bit işletim sistemi istoysan 64 bit vistalı pc alırsın 64 bitli seven gelir bukadar basit adamlar 250 dolarlık sistemi kapılarına kadar getirtiyor hala memnun olamıyosunuz çıkarcılığında bukadarı pek dorusu


Ne beleşi
laptopa para verip alırken ücretsiz geçiş etiketini biz tüketicilermi yazdık
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JacksonRR 10 yıl
Keşke tüm vistalara destek verselerdi... Bende bir HP kullanıcısıyım.
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m.safa.s 10 yıl
ya boyle sansın 24 haziranda aldım laptopu :D
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WaRMaSTeR 10 yıl
Bize nasıl ulaşacak peki W7 cdleri?
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hewalita 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Dünyanın en büyük bilgisaayar üreticilerinden Hewlett Packard , Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanacağı tanıyacağını açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre hem profesyonel çözümler hem de son kullanıcılar için hazırlanan sistemler tarafında 26 Haziran ve 22 Ekim tarihleri arasında satılacak bilgisayarlar, Windows 7'ye ücretsiz olarak geçebilecek.


Microsoft ile yapılan iş birliği çerçevesinde Windows 7'nin yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmada kullanıcılar güncelleme için herhangi bir ücret ödemeyecekler.




herşeyde bir hayır vardır dememişler boşuna :) ben iade etmiştim 1146 yı, gelirse yenıden alacağım ve ben de faydalanabileceğimm.yuppiiii :D
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ankaraligencler 10 yıl
bende 1 mayısta aldım dv6 1140 etyi ama mail gönderdim şimdi hp yetkililerine belki bir faydası olur.....
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vercanli 10 yıl
25 inde 1115 aldım. Bunuda mı kapsamıyor acaba. Eğer öyle ise pazartesi sabah ilk işim iade etmek olacak.
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patronas 10 yıl
peki bu upgrade nasıl yapılacak internet üzerindnmi yoksa servise gidip onlar bize yardımcı mı olacak.bir sorum daha var laptop aldığımızda paket içinden orjinal vista cd si çıkıyormu yoksa sadece kurulu olarak mı geliyor???
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bkozen 10 yıl
Sayın editörümüz.
Bu sadece HP'nin yaptığı bir güncelleme değil.
event.asus.com/...
Bakın asus'ta bunu yapıyor. Ve diğer tüm markalar yapacak.
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Crimean 10 yıl

Orjinalden alıntı: bkozen

Sayın editörümüz.

Bu sadece HP'nin yaptığı bir güncelleme değil.

event.asus.com/...

Bakın asus'ta bunu yapıyor. Ve diğer tüm markalar yapacak.


Arkadaşlar Haberin orjinal linki
h41112.www4.hp.com/...

1. Bilgisayarınız*, 26 Haziran 2009 ve 31 Ocak 2010 tarihleri arasında satın alınmış olmalıdır.
2. Aşağıdaki Windows Vista® sürümlerinden birinin bilgisayarınıza fabrikada kurulmuş olması gereklidir:
Windows Vista Home Premium
» Windows Vista Business
» Windows Vista Ultimate
3. Bilgisayarınızın* Uygun HP Modelleri listesinde olması gereklidir.
» Uygun Modeller

Asus'un event.asus.com/... sayfasınada bakınız.

Belirli modellerde yapılıyor ve
Microsoft Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Starter Edition buna dahil değil!!

Toshiba(ingilizce sayfada) ve Casper'da da vardı. Sanırım bu kampanya Windows'un kampanyası, bilgisayarcıların değil.

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artenis 10 yıl
pff... PARDUS...
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Dendroaspis 10 yıl
bu başlangıç tarihi kesin 26 haziran mı? forumda bi yerde 1 temmuzdan itibaren diye yazıyordu da..
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