HP, Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanağı tanıyacak

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Dünyanın en büyük bilgisaayar üreticilerinden Hewlett Packard , Windows 7 için ücretsiz güncelleme olanacağı tanıyacağını açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre hem profesyonel çözümler hem de son kullanıcılar için hazırlanan sistemler tarafında 26 Haziran ve 22 Ekim tarihleri arasında satılacak bilgisayarlar, Windows 7'ye ücretsiz olarak geçebilecek.

Microsoft ile yapılan iş birliği çerçevesinde Windows 7'nin yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmada kullanıcılar güncelleme için herhangi bir ücret ödemeyecekler.