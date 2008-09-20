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HP'den 8" ekranlı ve dahili hoparlörlü dijital fotoğraf çerçevesi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den 8
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Marka ve model çeşitliliği artan ve her geçen gün biraz daha büyüyen dijital çerçeve pazarına sektör devi lider isimler de kayıtsız kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde hazırladığı ilk dijital fotoğraf çerçevesini duyuran Sony Ericsson'dan sonra HP de dijital çerçevesinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

8" LCD ekrana sahip olan HP'nin dijital fotoğraf çerçevesi, fotoğraf gösteriminin yanı sıra video dosyalarını da herhangi bir bilgisayara gerek kalmaksızın oynatabiliyor. Ayrıca MP3 ve diğer bazı formatlardaki müzik dosyalarını da çalabilen çerçeve, dahili hoparlörlere (stereo) de sahip.

Kolay kurulum ve rahat kullanım için uzaktan kumanda ile birlikte gelen HP'nin dijital fotoğraf çerçevesi, 128MB'lık dahili depolama alanı sunarken, "bu kadar alan bana yetmez" diyen kullanıcılar için farklı bellek kartlarına destek veriyor ve bellek kartından gösterim yapabiliyor.

Saat ve takvim gibi günlük kullanıma yönelik özelliklere de sahip olan 8" ekranlı yeni dijital çerçeve'nin 150$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.


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