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HP'nin 42-inç boyutundaki çoklu dokunmatik LCD monitörü görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'nin 42-inç boyutundaki çoklu dokunmatik LCD monitörü görüntülendi
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP bir süredir hazırladığı LCD monitörlerle de gündeme gelmeyi başarıyor. Hemen her segment için farklı özelliklere sahip çok sayıda modeli bulunan firma yaptığı açıklamayla çoklu dokunmatik desteği sunan yeni bir geniş ekran LCD monitör üzerinde çalıştığını duyurdu. Firmanın LD4200 kod adını taşıyan, 42-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörün özellilke alış-veriş merkezleri, üniversiteler ve hastahaneler gibi insanlarla doğrudan temas kurulabilecek noktaların hedeflendiği, monitörün 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunduğu açıklandı.

178 x 178 derece olarak açıklanan doğal çözünürlük desteğine, 9ms tepki süresine ve 1000:1 karşıtlık oranı gibi teknik değerlere sahip olan çoklu dokunmatik monitörün üç yıllık garanti ile geleceği belirtildi. Resmi satışına Aralık ayında başlanması planlanan HP LD4200tm'nin yurt dışında 2799$'lık etiket fiyatı üzerinden müşterilerin beğenisine sunulması bekleniyor.


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Momo-Oz 10 yıl
bence dokumantik bi monitör için bütük bile , bunda dokunma yapmak için ayağa kalkmakj gerekebilir :D
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yc#1 10 yıl
Bunun tam dört katı çözünürlüğe sahip dokunmatik olmayan paneller de mevcut lakin fiyatları 7000 dolardan başlamakta.
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atalay_xxx 10 yıl
42' için 1920*1080 az diyorsun..beklentin ne ki :D bu tarz kullanım lcd ıcın..
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Kumandan 10 yıl
bugün 22" monitörlerde bile bu çözünürlüğe ulaşılabiliyorken 2 kat daha büyük bir monitörde biraz az değilmi ?
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Kumandan 10 yıl
42" için çözünürlük biraz düşük olmuş. Yerel seçimlerde tv kanallarında seçim sonuçlarını bu büyüklükte dokunmatik ekranlarda yayınlamışlardı. Markaları neydi unuttum ama bana pek yenilikçi bir durum gibi gelmedi.
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