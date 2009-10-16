HP'nin 42-inç boyutundaki çoklu dokunmatik LCD monitörü görüntülendi

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP bir süredir hazırladığı LCD monitörlerle de gündeme gelmeyi başarıyor. Hemen her segment için farklı özelliklere sahip çok sayıda modeli bulunan firma yaptığı açıklamayla çoklu dokunmatik desteği sunan yeni bir geniş ekran LCD monitör üzerinde çalıştığını duyurdu. Firmanın LD4200 kod adını taşıyan, 42-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitörün özellilke alış-veriş merkezleri, üniversiteler ve hastahaneler gibi insanlarla doğrudan temas kurulabilecek noktaların hedeflendiği, monitörün 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunduğu açıklandı.

178 x 178 derece olarak açıklanan doğal çözünürlük desteğine, 9ms tepki süresine ve 1000:1 karşıtlık oranı gibi teknik değerlere sahip olan çoklu dokunmatik monitörün üç yıllık garanti ile geleceği belirtildi. Resmi satışına Aralık ayında başlanması planlanan HP LD4200tm'nin yurt dışında 2799$'lık etiket fiyatı üzerinden müşterilerin beğenisine sunulması bekleniyor.