HTC, HD7'deki anten sorunu iddialarını yanıt verdi

"Antennagate" yani akıllı telefon dünyasında anten sorunu olarak nitelendirilen bir sorun. Apple'ın satış rekorları kıran telefonu iPhone 4 ile hayatımıza girdi. Telefonu tutuş şeklinize göre düşen sinyal oranını ifade eden bir sorun olarak Apple fanlarının ve Apple karşıtı olanların gündeminde uzun süre yer etti.

Apple'ın bu sorununun sadece iPhone 4'te olmadığını belirten açıklamalarını doğrular nitelikte bir durum HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu HD7'de patlak verdi. HTC HD7 ile ilgili yayınlanan bir videoda tıpkı iPhone 4'teki gibi HD7'nin de sinyal kaybı sorunlarıyla karşılaştığı ortaya çıktı ve teknoloji dünyasında HTC'nin anten sorununun son kurbanı olduğu şeklinde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar HTC'ye cevap hakkı doğurdu elbet ve beklenen açıklama HTC tarafından yapıldı.

HTC'den bir yetkili, herhangi bir telefonun tamamen avuç içinde ve parmaklarla kavrandığı zaman sinyal kaybına uğramasının kaçınılmaz olduğunu, fakat bütün cihazların çok yoğun testlerden geçtiğini ve cihazlarının normal şartlar altında elde ettiği sinyal gücünün ve performansının yeterli olan düzeyin çok daha üstünde olduğunu ifade etti. DÜşük çekim alanlarında bu tür sorunların mutlaka olabileceği belirtilirken, kapsama alanının orta ve üst seviye olduğu yerlerde bu sorunun iddialarda yer aldığı gibi olmadığı açıkça belirtildi.