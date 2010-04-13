HTC Incredible'ın bütün özellikleri ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden biri olan HTC'nin Android 2.1 işletim sistemine sahip olacak olan telefon HTC Incredible'ın bütün özellikleri resmen yayınlandı.

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HTC'nin yeni akıllı telefonu Incredible'ın işletim sistemi Android 2.1 olarak belirlendi. HTC Sense arayüzünü kullanacak olan telefonda 1 GHz işlem hızına sahip Qualcomm Snapdragon işlemci kullanılacak. HTC, Incredible'da ekran boyutunu 3.7 inç'lik WVGA OLED kapasitif ekran yana kullanırken, kullanıcılara 8GB dahili depolama alanı sunuluyor. Depolama alanına MicroSD girişi ile 32GB'ye kadar takviye yapılabilecek ayrıca ROM miktarı 512 MB, RAM miktarı ise 512 MB olarak belirlenmiş. 802.11 b/g/n WiFi'ye sahip olan telefonda otomatik odaklanma özellikli 8 mp kamera kullanılıyor.

HTC'nin Android 2.1 işletim sistemli yeni akıllı telefonu Incredible'ın donanım özelliklerine Accelerometer, 3.5 mm kulaklık girişi, GPS gibi bileşenler ilave edilirken yazılım kısmında da Flash Lite 4.0 destekli HTML internet tarayıcısı, Youtube, Twitter, Facebook gibi sitelere hızlı erişim uygulamaları ve Google Calendar, Gmail, Search, Maps, Latitude gibi uygulamalar önceden yüklenmiş olarak sunulacak. 312 dakika konuşma süresi ve 149 saat bekleme süresine sahip olacak HTC Incredible'ın bütün detayları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

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HTC'nin Android 2.1 işletim sistemli yeni akıllı telefonu HTC Incredible'ın Mayıs ayı içinde piyasaya sunulması bekleniyor