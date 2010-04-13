Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Incredible'ın bütün özellikleri ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden HTC'nin Android işletim sistemli telefon HTC Incredible'ın bütün özellikleri ortaya çıktı
9 yıl
17,3b
1
6
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden biri olan HTC'nin Android 2.1 işletim sistemine sahip olacak olan telefon HTC Incredible'ın bütün özellikleri resmen yayınlandı.

HTC Incredible'ın bütün özellikleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

HTC'nin yeni akıllı telefonu Incredible'ın işletim sistemi Android 2.1 olarak belirlendi. HTC Sense arayüzünü kullanacak olan telefonda 1 GHz işlem hızına sahip Qualcomm Snapdragon işlemci kullanılacak. HTC, Incredible'da ekran boyutunu 3.7 inç'lik WVGA OLED kapasitif ekran yana kullanırken, kullanıcılara 8GB dahili depolama alanı sunuluyor. Depolama alanına MicroSD girişi ile 32GB'ye kadar takviye yapılabilecek ayrıca ROM miktarı 512 MB, RAM miktarı ise 512 MB olarak belirlenmiş. 802.11 b/g/n WiFi'ye sahip olan telefonda otomatik odaklanma özellikli 8 mp kamera kullanılıyor.

HTC'nin Android 2.1 işletim sistemli yeni akıllı telefonu Incredible'ın donanım özelliklerine Accelerometer, 3.5 mm kulaklık girişi, GPS gibi bileşenler ilave edilirken yazılım kısmında da Flash Lite 4.0 destekli HTML internet tarayıcısı, Youtube, Twitter, Facebook gibi sitelere hızlı erişim uygulamaları ve Google Calendar, Gmail, Search, Maps, Latitude gibi uygulamalar önceden yüklenmiş olarak sunulacak. 312 dakika konuşma süresi ve 149 saat bekleme süresine sahip olacak HTC Incredible'ın bütün detayları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

HTC Incredible'ın bütün özellikleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

HTC'nin Android 2.1 işletim sistemli yeni akıllı telefonu HTC Incredible'ın Mayıs ayı içinde piyasaya sunulması bekleniyor


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 9 yıl
Bu HTC ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. 15 Günde bir top model mi duyurular ya? Maksat ne?
HD2, Desire, Evo 4G şimdi de incredible.
İşletim sistemleri haricinde tamamen birbirinin aynı cihazlar.Aynı işlemci, aynı grafik chipi, aynı ekran (boyut farklı) vs. vs.
Amacın ne senin HTC?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
nokia gibi çeşitleri arttırıyor piyasada söz sahibi olmak istiyor demekki

en azından flaş eklenmiş el feneri olarakta kullanabilicez bunu

güzel cihaz.. önemli olan bunların fiyatları.. bakalım e kadardan gelecek ve ülkemize gelecekmi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Pek ismini hak eden bir telefon değil..yani inanılmaz değil... Tek rakibi HD2 olur şimdilik ama ben bunu tercih ederdim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 9 yıl
desirenin kardeşi sadece kamerası farklı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim