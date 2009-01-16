HTC, Nvidia Tegra tabanlı akıllı telefonlar hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın Tegra kod adlı yeni nesil yongada sistem (SoC) çözümlerini önümüzedeki haftalarda tanıtması (Dünya Mobil Kongresi'nde olabilir?) bekleniyor. Firmanın resmi olarak ilk defa geçtiğimiz sene Computex fuarında tanıttığı Tegra ailesi, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda da görücüye çıkmış, Asus, Tegra tabanlı SoC çözümünü yeni bir dizüstü bilgisayar konseptinde ikinci ekrana güç vermesi için sisteme entegre etmişti.

Tegra ailesine üye çözümler özellikle taşınabilir cihazları ve cep telefonlarını hedef alacak. ARM mimarisini temel alan fakat benzer çözümlerden farklı olarak yüksek tanımlı videolar için GeForce mimarisi üzerine inşa edilen özel bir GPU ve imaj işlemcisine de sahip olan Tegra tabanlı SoC çözümlerinin rakip firmaların (Qualcomm ve TI gibi) benzer modellerine karşı özellikle video performansıyla öne çıkması bekleniyor.

Akıllı cep telefonlarında da göz kırpan Tegra ailesinin ilk etapta Windows Mobile tabanlı modellerde kullanılması bekleniyor. Hatta gelen haberlere göre, pazarın en önemli oyuncularından HTC'nin Tegra 600 serisi için ilk müşterilerden biri olacağı belirtiliyor. Önümüzdeki sene 25 farklı model duyurmayı planlayan firmanın modellerinden bir kısmında Tegra tabanlı çözümlere yer verilmesi beklenebilir.

HTC dışında başka üreticilerin de kullanması beklenen Tegra modellerinin yıl sonunda Nvidia'ya 100 milyon dolarlık bir getiri sağlaması beklenirken çözümlerin üreticilere maliyeti ise 15$-25$ seviyesinde olacağı öngörülüyor. Nvidia'nın ciddi bir ar-ge bütçesi ve mühendislik ekibiyle yıllardır üzerinde çalıştığı proje kapsamında firmanın akıllı telefon ve taşınabilir cihazlar pazarında neler yapabileceğini göreceğiz.