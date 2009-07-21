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HTC'nin en yeni cihazı Leo ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı

9 yıl
12b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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HTC'nin en yeni cihazı Leo ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı
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Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından HTC'nin üzerinde uzun süredir konuşulan yeni PDA'sı Leo ile ilgili bazı spekülasyonlar ai.rs blog adresinde yayınlandı.

Söylentilere göre 121 x 67 x 11 mm ebatlarında olması beklenen Leo, dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyecek ve 1 GHz hızındaki Qualcomm MSM 8250 Snapdragon platformundan güç alacak. Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanacağı belirtilen cihaz, 512 MB bellek ve 320 MB RAM gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. Bunların dışında ekranın 4.3 inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında tahmin edersiniz ki Bluetooth v2.1, GPS ve WI-FI yer almakta. Anı yakalamak için de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. Kameraya otomatik odaklama ve loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş eşlik ediyor.

HTC Leo'nun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Bakalım verilen son bilgiler ne kadar tutarlı çıkacak?

 


http://ai.rs/2009/07/htc-leo-specs/ Yorum Yaz
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Acharad 9 yıl
Bir de OpenGL ES destegi gömülü olarka gelirse tadından yenmez.



Java3D + GBA + PSX oyunlarını "donanım bağımlılığı , platform bağımlılığı ve yükleme sertifikası sorunları olmada oynayabilme" de eklenirse,



Bir de program kurarken, platformların varyasyonları arasında fark olmaması gibi bir artı da eklenirse,



(Mesela Her S60 v3 yazılımı, ekran çözünürlüğü birbirini tutsa bile yüklenemiyor, E71 e uyan E63 e uymuyor. [Programlar, donanım temelinde farklılık arayan bir bileşen içermemektedir, profimail gibi basitçe SSL Mail okuyabilen bir programdan sözediyoruz] Böyle birşey WM de katiyen yok !)



Bir de entegre gelen GPS alıcı-vericinin de gereken minimum 4 uydu yakalam konusunda sinyal yetersizliği çekmem potansiyelini ve yazılımların diğer türlerine göre daha iyi çalıştığını da hesaba katarsak, ( Yazılım olarak şu an başabaş hale geldiler, ancak entegre çipler ekseriyetle otomobil içi kullanımda sorunlu oluyorlar)



Bu cihazlar büyüklüklerini "hak ederek" sağlamış olurlar.



(Tabi bu sırada kullanıcının cihaz üzerindeki hakimiyeti 1. dereceden elzemdir. Nice kullanıcı var ki, Adam son derece basit bir iş olarak kamera çözünürlüğünü bile menüden girip değiştirememiştir, ama bir anlatır ki sanki prototipi çıkarılırken, aynı mühendis ekibiyle çalışmış. )

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Piêr Dé Sans 9 yıl
Gitgide telefonların boyutları büyüyor. Tamam dokunmatik ekranda büyüklük önemlide yakında monitör boyutuna getircekler. İyice kabalaşıyor o zamanda.
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Fettah34 9 yıl
4.3" ekran, 1Ghz işlemci ve 1.230mah batarya?
Umarım bir kaç saat dayanır...
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