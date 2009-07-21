HTC'nin en yeni cihazı Leo ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı

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Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından HTC'nin üzerinde uzun süredir konuşulan yeni PDA'sı Leo ile ilgili bazı spekülasyonlar ai.rs blog adresinde yayınlandı.

Söylentilere göre 121 x 67 x 11 mm ebatlarında olması beklenen Leo, dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyecek ve 1 GHz hızındaki Qualcomm MSM 8250 Snapdragon platformundan güç alacak. Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanacağı belirtilen cihaz, 512 MB bellek ve 320 MB RAM gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. Bunların dışında ekranın 4.3 inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında tahmin edersiniz ki Bluetooth v2.1, GPS ve WI-FI yer almakta. Anı yakalamak için de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş. Kameraya otomatik odaklama ve loş mekanlarda fotoğraf çekimi için led flaş eşlik ediyor.

HTC Leo'nun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Bakalım verilen son bilgiler ne kadar tutarlı çıkacak?

http://ai.rs/2009/07/htc-leo-specs/