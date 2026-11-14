Jensen Huang'ın ayrılışında Çin'e kaçırılan milyarlarca dolarlık çiplerin etkisi olabilir

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia eski CEO'su Jensen Huang'ın ayrılığında, Çin'e yapılan dev çip kaçakçılığı etkili olmuş olabilir. Analizlere göre ABD yaptırımlarına rağmen 1,5 milyondan fazla gelişmiş GPU sahte belgelerle Çin'e ulaştırıldı. Milyarlarca dolarlık bu kaçakçılık operasyonlarının yanı sıra, Huang'ın Çin'e uygulanan ihracat kısıtlamalarına karşı durmasının da ayrılık sürecini tetiklediği ifade ediliyor. Bu durumun ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji ambargolarını daha da sertleştirmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektörüne yönelik araştırmalarıyla bilinen SemiAnalysis, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın şirketten ayrılmasıyla ilgili dikkat çekici iddialar ortaya attı. Kuruluşun analizine göre Huang'ın ayrılığında yalnızca özel hayatına ilişkin ortaya çıkan skandallar değil, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen gelişmiş Nvidia yapay zeka GPU'larının Çin'e kaçırılması da etkili olmuş olabilir.

SemiAnalysis'in Accelerator Model adlı takip sistemine dayandırdığı tahminlere göre, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi 1,5 GW'tan fazla Nvidia yapay zeka donanımı son yıllarda Çin'e ulaştı. Bu miktar, kullanılan GPU modellerinin güç tüketimine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyon ila 2,1 milyon hızlandırıcıya karşılık gelebilecek büyüklükte. Tahminin, Nvidia'nın ABD ihracat kurallarına uygun şekilde geliştirdiği H20 ve H800 gibi modelleri kapsamadığı belirtiliyor.

Araştırma kuruluşu, söz konusu kaçak sevkiyatların ölçeğinin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ulaşılan değerlendirmelerle de benzerlik gösterdiğini ileri sürüyor. Ancak SemiAnalysis, Çin'e ulaşan GPU'ların kesin sayısını ve farklı Nvidia ürün nesilleri arasındaki dağılımını açıklamış değil.

Kaçak GPU miktarı devasa veri merkezleriyle yarışıyor

Çin'e ulaştığı iddia edilen donanımın büyüklüğü, mevcut yapay zeka veri merkezleriyle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Örneğin Elon Musk'ın xAI şirketine ait Colossus One veri merkezinde yaklaşık 220 bin ila 230 bin Hopper H100 ve H200 GPU bulunuyor. Colossus 2 için belirlenen hedef ise 1,2 milyon Blackwell B200 ve B300 GPU'ya ulaşmak.

Dolayısıyla Çin'e kaçak yollarla ulaştığı tahmin edilen Nvidia donanımının toplam kapasitesi, dünyanın en büyük yapay zeka altyapılarından biri olan Colossus operasyonuyla kıyaslanabilecek, hatta kullanılan GPU'ların türüne bağlı olarak bunu aşabilecek büyüklükte.

Milyarlarca dolarlık kaçakçılık operasyonları ortaya çıkarıldı

SemiAnalysis, değerlendirmesini desteklemek için ABD ve Tayvan'da ortaya çıkarılan iki önemli kaçakçılık soruşturmasına da dikkat çekiyor. İlk olayda Supermicro'nun kurucu ortaklarından Wally Liaw, Tayvan satış yöneticisi Steven Chang ve bir yüklenici olan Willy Sun, Mart 2026'da suçlandı. İddianameye göre yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki sunucu sistemleri Güneydoğu Asya'daki bir şirkete satılmış gibi gösterildi. Ancak bu ekipmanların 510 milyon dolar değerindeki bölümünün daha sonra Çin'e yönlendirildiği ve Alibaba tarafından temin edildiği öne sürüldü. Şüphelilerin gerçek sevkiyat rotasını gizlemek için sunucuların kimlik etiketlerini değiştirdiği ve denetimler sırasında farklı sistemler kullandığı iddia ediliyor.

İkinci soruşturma ise Nvidia, Albatron, Chief Telecom, Flying Tiger ve Supermicro ile bağlantılı dokuz kişiyi kapsıyor. Tayvanlı yetkililer, grubun Nvidia B300 GPU'larıyla donatılmış 130 sunucuyu izinsiz şekilde ihraç etmeye çalıştığını öne sürüyor. Bu sunuculardan 74'ünün Çin'e ulaştığı iddia ediliyor.

Şüphelilerin sevkiyatların gerçek varış noktasını gizlemek için paravan şirketler, sahte belgeler ve Japonya üzerinden gösterilen teslimat adresleri kullandığı belirtiliyor. Her iki soruşturma da henüz yargı sürecinde bulunuyor.

Alice Huang bağlantısı ve 7,5 milyar dolarlık iddia

Jensen Huang'ın özel hayatına ilişkin ortaya çıkan iddialar da tartışmanın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Daha önce yayımlanan haberlerde, Megaspeed yöneticisi Alice Huang'ın Nvidia CEO'suyla kişisel ilişkisini kullanarak Çin'e milyarlarca dolarlık yapay zeka donanımı ulaştırılmasına yardımcı olduğu öne sürülmüştü.

The Information tarafından aktarılan iddialara göre Alice Huang, çoğunluğu H100 ve H200 modellerinden oluşan yaklaşık 240 bin Nvidia GPU'nun Çin'e taşınmasında rol oynadı. Bu operasyonların toplam değerinin ise 7,5 milyar dolara ulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu iddialar, Megaspeed ve Shanghai Century Litong çevresinde oluşturulan şirket ağını da gündeme getirdi. Bu şirketlerin Nvidia donanımlarına erişim sağladığı ve Çin'deki veri merkezlerine GPU tedarik ettiği öne sürülüyor. Ancak Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar henüz doğrulanmış değil. Çin Büyükelçiliği de bu bağlantıları reddediyor.

Jensen Huang'ın ayrılığı ABD'nin Çin politikasını değiştirebilir

SemiAnalysis'in en dikkat çekici değerlendirmesi ise Jensen Huang'ın Nvidia'dan ayrılmasının ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji politikasıyla bağlantılı olabileceği yönünde. Kuruluş, Huang'ın Çinli yapay zeka geliştiricilerinin Amerikan donanımlarına erişimini tamamen kesmeye karşı çıkan en etkili teknoloji sektörü temsilcilerinden biri olduğunu hatırlatıyor.

Huang, Çinli araştırmacıların Nvidia ekosisteminden uzaklaştırılmasının uzun vadede ABD'nin teknolojik üstünlüğüne zarar verebileceğini savunuyordu. Huang'a göre Çinli geliştiricilerin Amerikan yapay zeka altyapısını kullanmaya devam etmesi, ABD merkezli şirketlerin küresel pazardaki konumunu güçlendiriyordu.

Jensen Huang, ABD Kongresi'nde ifade verecek 1 gün önce eklendi

Bu tartışmanın merkezinde ise ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Remote Access Security Act (RASA) bulunuyor. Yasa tasarısı, Çinli şirketlerin ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi yapay zeka donanımlarına yurt dışındaki veri merkezleri üzerinden uzaktan erişmesini de denetim kapsamına almayı hedefliyor.

Böylece Çinli şirketlerin Avrupa, Orta Doğu veya Asya'daki veri merkezlerinde barındırılan gelişmiş Nvidia GPU'larını kiralayarak kullanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. SemiAnalysis, Nvidia ve Oracle'ın bu düzenlemeye karşı lobi faaliyetleri yürüttüğünü de belirtiyor.

Araştırma kuruluşuna göre Huang'ın ayrılması, ABD'de daha kapsamlı ihracat kısıtlamalarını savunan çevrelerin önündeki en güçlü sektör temsilcilerinden birini ortadan kaldırmış olabilir. Ancak bu değerlendirmenin doğrudan kanıtlarla desteklenmediği ve ABD istihbarat kurumlarının Nvidia yönetiminin kararında rol oynadığına ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmadığı özellikle vurgulanıyor.

SemiAnalysis ayrıca Çin'in Amerikan yapay zeka donanımlarına erişiminin tamamen engellenmesinin ABD açısından ters tepebileceği konusunda uyarıyor. Çinli şirketlerin Nvidia donanımlarından uzaklaştırılması, Huawei gibi yerli üreticilerin hızlandırıcılarına yönelimi hızlandırabilir. Bunun yanında Çinli araştırmacıların geliştirdiği açık kaynaklı yazılım ve optimizasyonların Batılı geliştiricilerle paylaşılması da azalabilir.

Kuruluşa göre Çinli şirketlerin ABD kontrolündeki yurt dışı veri merkezlerinden GPU kiralaması, Amerikan teknoloji şirketlerine gelir sağlarken Washington'a da bu kullanımı izleme ve gerektiğinde erişimi kesme imkanı veriyor.

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