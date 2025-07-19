Huawei, 4 yıl aradan sonra akıllı telefon pazarının zirvesine geri döndü

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Huawei, uzun süren sessizliğini bozdu ve akıllı telefon pazarında yeniden zirveye yerleşti. 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan son raporlara göre şirket, Çinli rakiplerini ve Apple’ı geride bırakarak en çok satış yapan marka oldu. Özellikle Pura 80 serisinin öne çıktığı bu dönemde Huawei’nin toplam sevkiyatı 12 milyon adedin üzerine çıktı. Apple ise dikkat çekici bir düşüşle beşinci sıraya kadar geriledi.

Araştırma şirketi IDC’nin paylaştığı verilere göre, Huawei yılın ikinci çeyreğinde Çin pazarındaki akıllı telefon satışlarının yüzde 18’ini tek başına gerçekleştirdi. Bu başarı, şirketin dört yıl aradan sonra liderlik koltuğunu yeniden almasını sağladı. Özellikle fotoğrafçılık odaklı amiral gemisi modelleriyle kullanıcıların dikkatini çeken marka, uzun süredir süregelen ABD kaynaklı yaptırımlara rağmen pazardaki etkisini artırmayı başardı.

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Sadece Huawei değil, diğer büyük Çinli markalar da bu dönemde zorluk yaşadı. Vivo'nun satışları yüzde 10’a yakın bir düşüş gösterdi ve şirket ikinci sıraya geriledi. Oppo üçüncü sıraya yerleşirken, Xiaomi dördüncü oldu. Apple’ın ise ilk beş içindeki tek yabancı marka olmasına rağmen sıralamadaki gerilemesi dikkat çekti. Yılın aynı döneminde genel akıllı telefon pazarı da yüzde 4 oranında küçüldü ve toplamda 69 milyon adetlik sevkiyat yapıldı.

Huawei’nin bu yükselişinin kalıcı olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak şirketin yılın ilerleyen aylarında dört yeni amiral gemisi çip tanıtmayı planlaması, rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor. Önümüzdeki dönem, teknoloji devlerinin yeni nesil cihazlarla sahneye çıkacağı bir mücadeleye sahne olacak.

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Huawei, 4 yıl aradan sonra akıllı telefon pazarının zirvesinde!

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