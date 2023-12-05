Huawei, 5nm Kirin 9006C destekli Qingyun L540 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Huawei Qingyun serisi bilgisayarlar yalnızca Çin'deki işletmelere ve devlet kurumlarına satılmakta. Şirketin, tüketiciye yönelik Mate markalı bilgisayarlardan ziyade bu cihazlarla daha fazla deney yaptığı biliniyor.
Huawei, 5nm Kirin 9006C’yi sergiledi
Firma, 2021 yılında ilk ARM destekli dizüstü bilgisayarı olarak Qingyun L410'u piyasaya sürmüştü. Bu dizüstü bilgisayarın içinde Kirin 990 SoC bulunuyordu. O yılın sonunda Huawei, Kirin 9006C çip ile güçlendirilmiş Qingyun L420 adlı bir başka ARM dizüstü bilgisayarı tanıtmıştı. Şimdi, iki yıl sonra Huawei, Qingyun L540 adlı üçüncü ARM dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu yeni dizüstü bilgisayar, ikinci modelle aynı HiSilicon Kirin 9006C çip tarafından destekleniyor.
Yazılıma gelince, Huawei bilgisayarı iki farklı işletim sistemiyle birlikte gönderiyor: KOS (Kirin İşletim Sistemi) ve UOS (Unity İşletim Sistemi). Dizüstü bilgisayar dayanıklılık için MIL-STD-810G ile uyumluyken 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A, bir HDMI, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir mini RJ45 bağlantı noktası ile birlikte geliyor. Son olarak, dizüstü bilgisayar 56Wh pilden enerji çekiyor ve 65W şarjı destekliyor.
Huawei Qingyun L540 fiyatı
Huawei Qingyun üç bellek konfigürasyonuyla geliyor. Bu varyantların fiyatları, müşteriler tarafından sipariş edilen özelleştirilmiş yazılım paketine göre farklılık gösteriyor. Bu versiyonların her biri için başlangıç fiyatı şu şekilde:
- 8GB + 256GB - 845 dolar
- 8GB + 512GB - 915 dolar
- 16GB + 512GB - 985 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.