Huawei, 5nm Kirin 9006C destekli Qingyun L540 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Kirin 9006C çipli Huawei Qingyun L540 dizüstü bilgisayarı kısa bir süre önce Çin'de piyasaya sürüldü. Qingyun L540 dizüstü bilgisayarlar, Kirin 990 SOC içeren L410 serisinin devamı niteliğindeyken yeni dizüstü, HiSilicon tarafından tasarlanan ve 8 çekirdekli yeni bir Arm tabanlı mimariyi benimseyen en yeni 5nm Kirin 9006C SOC'yi kullanıyor.

Huawei Qingyun serisi bilgisayarlar yalnızca Çin'deki işletmelere ve devlet kurumlarına satılmakta. Şirketin, tüketiciye yönelik Mate markalı bilgisayarlardan ziyade bu cihazlarla daha fazla deney yaptığı biliniyor.

Huawei, 5nm Kirin 9006C’yi sergiledi

Firma, 2021 yılında ilk ARM destekli dizüstü bilgisayarı olarak Qingyun L410'u piyasaya sürmüştü. Bu dizüstü bilgisayarın içinde Kirin 990 SoC bulunuyordu. O yılın sonunda Huawei, Kirin 9006C çip ile güçlendirilmiş Qingyun L420 adlı bir başka ARM dizüstü bilgisayarı tanıtmıştı. Şimdi, iki yıl sonra Huawei, Qingyun L540 adlı üçüncü ARM dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu yeni dizüstü bilgisayar, ikinci modelle aynı HiSilicon Kirin 9006C çip tarafından destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin üçüncü ARM dizüstü bilgisayarı yine öncekiler gibi 14 inçlik tek bir varyantla geliyor. Ayrıca 15,9 mm kalınlığa ve 1,45 kg ağırlığa sahip metal gövdeyi de koruyor. IPS LCD panele sahip olan dizüstü, 2160 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor ve sRGB renk gamının %100'ünü kapsıyor. Yukarıda belirtildiği gibi, cihaz Kirin 9006C yonga setine ev sahipliği yapıyor. CPU yapılandırması 4 adet Cortex A77 çekirdeği ve 4 adet Cortex A55 çekirdeği içeriyor. Cortex A77 çekirdek modülü, 3,13 GHz'e kadar frekanslarda çalışan tek bir çekirdeğe sahipken, çekirdeklerin geri kalanı 2,54 GHz'de çalışıyor. Bu silikonun 5nm işlem süreci üzerinde inşa edildiği dışında pek bir şey bilinmiyor.

Yazılıma gelince, Huawei bilgisayarı iki farklı işletim sistemiyle birlikte gönderiyor: KOS (Kirin İşletim Sistemi) ve UOS (Unity İşletim Sistemi). Dizüstü bilgisayar dayanıklılık için MIL-STD-810G ile uyumluyken 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A, bir HDMI, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir mini RJ45 bağlantı noktası ile birlikte geliyor. Son olarak, dizüstü bilgisayar 56Wh pilden enerji çekiyor ve 65W şarjı destekliyor.

Huawei Qingyun L540 fiyatı

Huawei Qingyun üç bellek konfigürasyonuyla geliyor. Bu varyantların fiyatları, müşteriler tarafından sipariş edilen özelleştirilmiş yazılım paketine göre farklılık gösteriyor. Bu versiyonların her biri için başlangıç fiyatı şu şekilde:

8GB + 256GB - 845 dolar

8GB + 512GB - 915 dolar

16GB + 512GB - 985 dolar

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Huawei, 5nm Kirin 9006C destekli Qingyun L540 dizüstünü tanıttı