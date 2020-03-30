Huawei, 8 Nisan'da açılır-kapanır kameralı yeni bir TV tanıtacak

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Huawei geçtiğimiz hafta merakla beklenen P40 serisini tanıtmıştı. Amiral gemisi telefonlar 8 Nisan itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Daha sonrasında ise birçok ülkede piyasaya sürülmeleri bekleniyor.

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Şirket bu kez 8 Nisan'da Vision akıllı TV serisi kapsamında yeni bir televizyon tanıtacağını ortaya koyan bir poster yayınladı. Paylaşılan görsel cihazın özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor.

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Muhtemel fiyatı da belli oldu

Görünüşe bakılırsa yeni televizyon açılır-kapanır kamera ve ince çerçeveli bir tasarımla gelecek. Buna ek olarak 120 Hz tazeleme oranı ve 4K çözünürlük sunan 85 inç ekrana sahip olacağı bildiriliyor.

Çinli şirketin kendi işletim sistemi olan Harmony OS ile çalışacak televizyon hakkında çok fazla bilgi yok. Ancak 1.600 dolar gibi bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği söyleniyor.

https://www.weibo.com/1839167003/IAYhUA8iC

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