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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, Amerika'da görülen davada ticari sır hırsızlığı ve yaptırım ihlallerinden mahkum edildi. New York'taki jüri, Çinli teknoloji devini bankaları yanıltmak ve rakip firmaların teknolojilerini ele geçirmek dahil on ayrı suçtan suçlu buldu. Şirket en ağır suçlama olan organize suç iddiasından beraat etse de büyük mali yüklerle karşı karşıya kalacak. Huawei hakkındaki nihai ceza duruşmasının iki bin yirmi yedide yapılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'de görülen 11 haftalık davanın ardındanticari sırları çalmak ve İran'daki faaliyetleriyle bağlantılı bankaları yanıltmak suçlarından 10 ayrı suçtan mahkum edildi. Jüri, şirket hakkındaki iki suçlamayı reddetse de karar Huawei'yi önemli mali ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.

ABD'nin New York eyaletindeki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada jüri, Huawei hakkında kararını açıkladı. Şirket, rakiplerinden ve iş ortaklarından ticari sırları ve teknolojik bilgileri ele geçirmeye yönelik komplo kurmak ve bankaları dolandırmak dahil 12 suçlamanın 10'undan mahkum edildi.

Davanın merkezinde Huawei'nin ABD yaptırımlarına tabi ülkelerde yürüttüğü faaliyetler de yer aldı. ABD'li savcılar, şirketin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle iş ilişkilerini gizlemek amacıyla bankalara ve ABD hükümet yetkililerine yanıltıcı bilgiler verdiğini öne sürdü. Jüri, bu kapsamda şirketin çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki suçlamaları kabul etti.

Huawei en ağır suçlamadan beraat etti

Ancak jüri, Huawei hakkındaki en ağır suçlama olan organize suç faaliyetleri kapsamında komplo kurma iddiasını kabul etmedi. ABD'de genellikle organize suç ve uyuşturucu davalarında kullanılan bu suçlama, Huawei'nin rakiplerinin fikri mülkiyet haklarını ve teknolojik sırlarını sistematik biçimde ele geçirmek için yasa dışı bir yapı oluşturduğu iddiasına dayanıyordu.

Davanın beş suçlama içeren bölümünde Huawei'nin ABD merkezli rakiplerinin ticari sırlarını ele geçirmek için komplo kurduğu öne sürüldü. Savcılar, şirket çalışanlarının T-Mobile ve Cisco gibi rakiplerin gizli teknolojilerine ve ticari bilgilerine ulaşmaya çalıştığını iddia etti.

İddialara göre Huawei çalışanları, şirketin ürünlerini geliştirmek ve rakiplerine karşı avantaj elde etmek amacıyla rakip firmalara ait özel bilgileri topladı. Savcılık ayrıca Huawei'nin çalışanlarını rekabet istihbaratı elde etmeye teşvik ettiğini ve bu faaliyetler karşılığında finansal ödüller sunduğunu ileri sürdü.

Huawei suçlamaları reddetti

ABD'li savcı Meredith Arfa, kapanış konuşmasında Huawei'nin ticari avantaj elde etmek için onlarca yıla yayılan bir süreçte hukuki sınırları defalarca aştığını savundu. Huawei ise bu iddiaları reddederek uluslararası pazardaki büyümesini mühendislik kabiliyetlerine ve ticari rekabete dayandırdığını belirtti.

Şirketin savunma avukatı Brian Heberlig, savcılığın Huawei'yi daha davanın başından itibaren bir suç örgütü olarak göstermeye çalıştığını ifade etti. Huawei ayrıca ticari sırlarla ilgili beş suçlamanın geçmişte mahkemeler tarafından değerlendirilmiş sivil anlaşmazlıklara dayandığını ve hiçbir mahkemenin şirketi kasıtlı fikri mülkiyet hırsızlığından sorumlu tutmadığını savundu.

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Huawei'yi yeni mali yaptırımlar bekliyor

Huawei, 2019 yılından bu yana ABD telekomünikasyon ekipmanı pazarına erişim konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Son mahkumiyet kararı ise şirketin uluslararası ticari ilişkileri ve itibarı üzerindeki baskıyı artırabilir.

Özellikle verilecek olası yüksek tutarlı bir para cezası, Huawei'nin küresel operasyonları açısından yeni bir mali yük oluşturabilir. Şirket, jüri tarafından organize suç komplosu suçlamasının reddedilmesini memnuniyetle karşılarken diğer mahkumiyet kararlarını inceleyeceğini ve mevcut hukuki itiraz yollarını kullanacağını açıkladı.

Davada ceza duruşmasının 2027 yılında yapılması bekleniyor. Bu süreçte Huawei'nin karşı karşıya kalacağı yaptırımların boyutu da netleşecek.

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