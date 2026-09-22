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    2027, Huawei'nin Çin'deki Nvidia hakimiyetine son verdiği yıl olabilir

    Huawei, Nvidia'nın yapay zekâ çiplerinde kurduğu hakimiyete son vermeye hazırlanıyor. Şirket, 2027'de Çin'deki model eğitimlerinin büyük bölümünün Ascend tabanlı sistemlere kaymasını bekliyor.

    Huawei, Çin'deki Nvidia hakimiyetini bitirmeye artık çok yakın
    DeepSeek, MoonShot AI, Alibaba gibi şirketlerin yaptığı atılımlar, Çin'i yapay zekâ modelleri konusunda ABD ile neredeyse denk duruma getirmiş durumda. Ancak Çin'in hâlâ önemli bir avantajı bulunuyor ki o da donanım konusunda hâlâ Amerikalı şirketlere bel bağlaması. Huawei gibi Çinli şirketler son yıllarda kendi alternatiflerini geliştiyor olsa da Nvidia'nın H100 ve H200 gibi GPU'ları hâlâ Çin'deki yapay zekâ altyapısının temelini oluşturuyor. Ne var ki Huawei, 2027'de nihayet bu Nvidia hakimiyetine son verileceği konusunda oldukça emin görünüyor.

    Kısa süre önce daha güçlü modellerle yenilediği Ascend çipleriyle Nvidia'ya güçlü bir alternatif oluşturmaya başlayan Huawei, 2027 yılında Çin'deki yapay zekâ eğitiminin önemli bölümünün kendi sistemlerine kaymasını bekliyor. Huawei yöneticisi Eric Xu Zhijun'a göre Çin'deki yapay zekâ şirketleri gelecek yıldan itibaren modellerini ağırlıklı olarak Ascend tabanlı SuperPoD ve SuperCluster sistemlerinde eğitecek.

    Huawei, Çin'de Nvidia'nın önüne geçtiğini söylüyor

    Eric Xu, Ascend işlemcilerinin Çin içindeki pazar payında Nvidia'yı geride bıraktığını söylüyor. Ne var ki Huawei şimdilik bu iddiayı destekleyecek net rakamlar paylaşmadı. Bu yüzden bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanana kadar bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak Huawei'nin Çin pazarında Nvidia'nın pazar payından hızla yediği bir gerçek. Şirketin Ascend çiplerine talep her geçen gün artıyor. Nitekim Xu, Huawei'nin mevcut üretim kapasitesinin Çin'deki talebi karşılamakta zorlandığını söylüyor. Bu yüzden Ascend çiplerinin yakın bir gelecekte uluslararası pazara açılması zor görünüyor. Zira üretilen her çip daha üretim bandından inmeden muhtemelen birilerine satılmış oluyor.

    Huawei'nin Çin pazarında Nvidia'ya karşı üstünlük kurmaya başlamış olmasının belki en önemli sebebi Çin yönetiminin yerel teknolojilere yönelme ısrarı. Pekin yönetimi, DeepSeek ve Alibaba gibi şirketlerin mümkün olduğunca yerel çözümlere yönelmesini talep ediyor. Nitekim son dönemde Nvidia çiplerinin alınmasına sınırlama da getirildi. Bu da Huawei'ye önemli bir avantaj sağlıyor. 

    Huawei tek tek çipler yerine devasa sistemlere odaklanıyor

    Huawei, Nvidia'yı kendi oyununda yenmeye çalışmak yerine oyun alanını değiştiriyor. Şirket, Nvidia ile yalnızca tek bir çipin performansı üzerinden rekabet etmeye çalışmıyor. Bunun yerine yapay zekâya özel tasarlanmış devasa sistemlere odaklanıyor. Yapay zekâ modeli eğitimi için binlerce işlemcinin aynı anda çalışması gerektiğinden, bu işlemcilerin birbirleriyle ne kadar hızlı haberleşebildiği de en az işlemci başına düşen hesaplama gücü kadar önemli. Huawei bu nedenle Ascend işlemcilerini SuperPoD ve SuperCluster adı verilen çok büyük sistemler içerisinde bir araya getiriyor.

    Huawei'nin bu yaklaşımının merkezinde ise yeni Peerium Computing Architecture bulunuyor. Şirket, bu mimarinin temelindeki UnifiedBus teknolojisi sayesinde işlemcileri, bellekleri, depolama birimlerini ve ağ bileşenlerini ortak bir iletişim altyapısı üzerinden birbirine bağlıyor. Amaç yüz binlerce, hatta milyonlarca işlemcinin tek bir bilgisayar gibi birlikte çalışabilmesini sağlamak. Huawei, Peerium mimarisinin bir milyon işlemci ölçeğine kadar genişleyebildiğini belirtiyor.

    Bu yaklaşımın neden önemli olduğunu yapay zekâ modeli eğitimi üzerinden görmek mümkün. Büyük dil modellerinde milyarlarca hatta trilyonlarca parametrenin işlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla işlem yükü binlerce hızlandırıcıya dağıtılıyor. Ancak işlemcilerin sayısı arttıkça aralarındaki veri iletişimi de sistemin performansını sınırlayabiliyor. Huawei'nin SuperPoD ve SuperCluster tasarımları, yüksek hızlı işlemci bağlantıları ve ortak bellek yaklaşımıyla bu darboğazı azaltmayı hedefliyor. 

    Yeni nesil Ascend çipleri 2027'de geliyor

    Huawei, bu altyapının temelini oluşturacak yeni Ascend neslini de hızlandırıyor. Şirketin açıklamasına göre Ascend 960DT'nin 2027'nin ilk çeyreğinde, Ascend 960PR'nin ise üçüncü çeyrekte kullanıma sunulması planlanıyor. Huawei, 960 ailesinin geliştirme sürecinin beklenenden hızlı ilerlediğini ve yeni nesil sistemlerin önceki çözümlere kıyasla önemli performans artışları sağlayacağını belirtiyor. Şirket ayrıca 2028'de Ascend 970, 2029'da ise Ascend 980'i piyasaya çıkarmayı planlıyor.

    Bu arada Huawei'nin mevcut Ascend 950DT tabanlı sistemleri de kullanılmaya başlanmış durumda. Şirket, 370'ten fazla kurumsal müşteriye 1.000'in üzerinde Atlas SuperPoD sistemi yerleştirdiğini söylüyor.

    Tüm bu atılımlara rağmen Huawei'nin önünde hâlâ önemli bir engel bulunuyor: üretim kapasitesi. Bu noktada Huawei'nin Nvidia'ya küresel pazarda bir rakip olması imkânsız görünüyor. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi şirketin üretim kapasitesi şu anda Çin'deki talebi bile zar zor karşılıyor. Bu yüzden en azından kısa vadede Nvidia'nın dünya genelindeki hakimiyeti güvende görünüyor. Çin pazarı ise Nvidia'ya yavaş yavaş kapanıyor.

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