Huawei, 336 kWh kapasiteli yeni ev tipi enerji depolama sistemini tanıttı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, evler için geliştirdiği yeni nesil enerji depolama sistemi Luterra S2'yi duyurdu. Güneş panelleriyle entegre çalışan sistem, yapay zekâ destekli enerji yönetimi ve modüler bataryaları sayesinde 336 kilowatt-saate kadar depolama kapasitesi sunuyor. Yüzde 99 verimliliğe ulaşan ürün, elektrik kesintilerinde 10 milisaniyeden kısa sürede devreye girerek kesintisiz güç sağlıyor. Çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmayan model, yüksek güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Güneş panellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ev tipi enerji depolama sistemleri de giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Gündüz saatlerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektriği depolayan bu sistemler, gece saatlerinde veya elektrik kesintilerinde kullanılmasını sağlayarak güneş enerjisini çok daha güvenilir ve kullanışlı hâle getiriyor. Bu yüzden bu sistemlere talep giderek artıyor ki bu da beraberinde yeni modelleri getiriyor. Nitekim bu hafta da Huawei, bu alana yönelik yeni ürününü görücüye çıkardı.

Huawei, hibrit inverter, Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya ve yapay zekâ destekli enerji yönetimini tek bir sistemde bir araya getiren yeni ev tipi enerji depolama çözümü Luterra S2'yi tanıttı. 20 kW'a kadar inverter kapasitesi sunan sistem, birbirine bağlanan batarya modülleri sayesinde toplam 336 kWh enerji depolama kapasitesine ulaşabiliyor.

Luterra S2, Farklı İhtiyaçlara Göre Farklı Alternatifler Sunuyor

Huawei Luterra S2, farklı ihtiyaçlara yönelik tek fazlı ve üç fazlı inverter seçenekleriyle geliyor. Tek fazlı modeller 3 kW ile 10 kW arasında değişen kapasitelere sahipken, üç fazlı modellerde bu değer 5 kW ile 20 kW arasında değişiyor. Ayrıca 20 kW kapasiteli üç inverterin birbirine paralel bağlanmasıyla toplam 60 kW çıkış gücüne ulaşılabiliyor.

Sistemde kullanılan LFP batarya modülleri ise 5,02 kWh ve 7,03 kWh olmak üzere iki farklı nominal kapasite seçeneği sunuyor. Bu modüllerin kullanılabilir kapasiteleri sırasıyla 4,9 kWh ve 6,9 kWh olarak açıklanmış durumda. Küçük kapasiteli batarya modülü 2,5 kW nominal şarj ve 3 kW deşarj gücü sunarken, büyük modülde bu değerler 3,5 kW ve 4 kW seviyesine çıkıyor. Her iki batarya da 10 saniyeye kadar süren kısa süreli yüklerde daha yüksek güç sağlayabiliyor. Bu süre boyunca küçük modül 5 kW, büyük modül ise 7 kW deşarj gücüne ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin modüler tasarımı, birbirine bağlanan sistemlerde toplam 48 batarya modülünün kullanılmasına imkân tanıyor. 7,03 kWh kapasiteli modüllerin tercih edilmesi durumunda toplam nominal depolama kapasitesi 336 kWh'ye kadar çıkabiliyor. Şirket, entegre enerji optimizasyon sistemlerine sahip bataryaların 15 yılı aşan bir kullanım ömrü için tasarlandığını belirtiyor. Ayrıca batarya kapasitesinin her 1 kWh'si başına kullanım ömrü boyunca 5 MWh'ye kadar enerji aktarımı sağlanabileceği ifade ediliyor.

Huawei Luterra S2 Yüzde 99 Verimlilik Sunuyor

Luterra S2'nin inverter tarafında ise Silisyum Karbür (SiC) güç elektroniği ve Aktif Nötr Nokta Kenetlemeli (ANPC) devre topolojisi kullanılıyor. Bu teknolojiler, güç dönüşümü sırasında yaşanan enerji kayıplarını azaltarak sistemin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Huawei'nin paylaştığı ön teknik özelliklere göre tek fazlı inverterlerde maksimum verimlilik yüzde 98,6'ya ulaşırken, üç fazlı modellerde bu oran yüzde 99 olarak açıklanıyor.

Güneş panellerinden enerji alabilen sistem, tek fazlı modellerde 600 V, üç fazlı modellerde ise 1.100 V maksimum PV giriş gerilimini destekliyor. Ayrıca modellere bağlı olarak üç adede kadar Maksimum Güç Noktası Takipçisi (MPPT) bulunuyor. MPPT teknolojisi, güneş panellerinin farklı ışınım ve çalışma koşullarında mümkün olan en yüksek gücü üretmesini sağlayarak elde edilen enerjinin daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Her bir MPPT girişinde 18 A'ya kadar akım desteği sunulurken, üç fazlı modellerde toplam güneş paneli giriş gücü 40 kWp seviyesine ulaşabiliyor.

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de elektrik kesintilerine karşı sunduğu yedek güç desteği. Huawei, şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda sistemin yedek güç moduna geçiş süresinin 10 milisaniyenin altında olduğunu belirtiyor. Böylece elektrik kesintilerinde evdeki cihazların çalışmaya devam etmesi hedefleniyor. Sistem, şebekeden bağımsız çalışma sırasında sürekli olarak 20 kW'a kadar yükü besleyebiliyor. 20 kW kapasiteli üç fazlı inverter ise 10 saniyeliğine 40 kW'a kadar tepe yedek güç çıkışı sağlayabiliyor.

Yapay Zekâ ile Elektrik Tüketimini ve Depolamayı Optimize Ediyor

Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni enerji depolama sistemi, yalnızca elektriği depolamakla kalmıyor; yapay zekâ destekli enerji yönetimiyle bu elektriğin ne zaman ve nasıl kullanılacağını da optimize etmeye çalışıyor. AI Energy Management 2.0 platformu; hava durumu tahminleri, elektrik tarifeleri, evin tüketim alışkanlıkları ve bataryanın mevcut doluluk durumu gibi farklı verileri analiz ediyor. Bu sayede güneş panellerinden elde edilen enerji, bataryalar, elektrikli araç şarj istasyonları ve ısı pompaları arasında daha verimli şekilde dağıtılabiliyor. Örneğin sistem, hava durumu tahminlerine bakarak ertesi gün güneş enerjisi üretiminin nasıl değişeceğini öngörebiliyor. Elektrik tarifelerini ve evin tüketim alışkanlıklarını da hesaba katarak bataryanın hangi saatlerde şarj edilmesi veya depolanan enerjinin ne zaman kullanılması gerektiğini belirleyebiliyor.

Bunun yanında sanal enerji santrallerine (VPP) katılım desteği de sunuluyor. Sanal enerji santralleri, farklı evlerdeki batarya ve enerji üretim sistemlerini bir araya getirerek bunları tek bir büyük enerji kaynağı gibi yönetmeye imkân tanıyor.

Luterra S2'nin bağlantı seçenekleri arasında EEBUS, SG Ready, OCPP ve Modbus TCP gibi standartlar bulunuyor. Huawei ayrıca ev sahipleri için yapay zekâ destekli bir asistan, kurulumu gerçekleştiren profesyoneller için 3D modelleme araçları ve uzaktan arıza tespit özellikleri sunuyor.

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Bataryalar İçin Çok Katmanlı Güvenlik Önlemleri Kullanılıyor

Huawei, yüksek kapasiteli enerji depolama sistemlerinde önemli bir konu olan batarya güvenliğine de özel önem veriyor. Luterra S2'de hücre seviyesinde termal yalıtım, basınç tahliye mekanizması ve duman tahliye kanalları bulunuyor. Ayrıca hem AC hem de DC bağlantı terminallerinin sıcaklığı sürekli olarak takip ediliyor. Bu önlemler, batarya hücrelerinde meydana gelebilecek aşırı ısınma gibi durumların erken tespit edilmesini ve olası tehlikelerin sınırlandırılmasını amaçlıyor.

Şirketin açıklamasına göre sistem, TÜV Rheinland tarafından termal kaçak, yangına maruz kalma ve hidrojen patlaması gibi farklı güvenlik senaryolarında test edildi. Bunun yanında UL 9540A doğrulamasına sahip olduğu ve ark hatası korumasına yönelik IEC 63027 gerekliliklerini karşıladığı belirtiliyor.

Pasif soğutma sistemi kullanan Luterra S2'de harici fanlara ihtiyaç duyulmuyor. Bu sayede çalışma sırasındaki gürültü seviyesinin 29 dB'nin altında tutulduğu ifade ediliyor. Eksi 25 ile 60 derece arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilen sistem, IP66 koruma sınıfına ve C5-M seviyesinde korozyon korumasına da sahip. Böylece farklı iklim koşullarında ve zorlu dış ortam şartlarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış durumda.

Huawei, Luterra S2'nin fiyatı ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla sistemin ne zaman satışa çıkacağı ve 336 kWh'ye ulaşabilen yüksek kapasiteli konfigürasyonların kullanıcılara ne kadara mal olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Huawei'den 336 kWh kapasiteli ev tipi enerji depolama sistemi

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