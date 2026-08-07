Huawei'den konum takibi özellikli akıllı powerbank

Uygulamadan pil sağlığı takibi, güncelleme ve fazlası
12000 mAh, 100W hızlı şarj
Güvenlik ve dayanıklılık
Huawei, yerleşik kablonun 10.000 bükmeye, çekmeye ve bağlamaya dayanabileceğini belirtiyor. Güvenlik noktasında, Huawei, powerbank’i yüksek güvenlikli Whale pil hücreleri, seramik izolasyon ve beş adet NTC sıcaklık izleme noktasıyla donatmış. Huawei, sistemin saniyede 1.000'e kadar güvenlik kontrolü gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca grafit bazlı termal malzemeler kullanılmış ve aşırı ısınma, aşırı şarj, aşırı akım, kısa devre ve voltaj sorunlarını kapsayan 15 güvenlik koruması mevcut.
Fiyatı 59 dolar
Huawei, yeni powerbank ürününü 399 yuan (59 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sundu.