Huawei'den konum takibi özellikli akıllı powerbank

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Tam Boyutta Gör Huawei, 12.000 mAh bataryaya, çift yönlü 100W hızlı şarj özelliğine ve çevrimdışı konum takibine sahip akıllı powerbank ürününü tanıttı. Powerbank, Çin'in güncel zorunlu CCC güvenlik standardını karşılayan ilk cihazlar arasında.

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Çevrimdışı konum takibi ve uyarı sistemi

Tam Boyutta Gör Powerbank, Bluetooth aracılığıyla uyumlu telefonlara bağlanabiliyor. Yakındayken çalmasını sağlayarak nerede olduğunu kolayca bulabiliyorsunuz. Konum sistemi, harita üzerinden yer bulmayı ve kat seviyesinde konumlandırmayı destekliyor. Powerbank’i yanınıza almayı unuttuğunuzda uyarı alacak şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz.

Uygulamadan pil sağlığı takibi, güncelleme ve fazlası

Tam Boyutta Gör Powerbank’in doluluk seviyesini telefondan görebiliyorsunuz. Şarjı azaldığında ve yüksek sıcaklıkta da uyarı veriyor. Huawei AI Life uygulaması üzerinden de pil sıcaklığını, voltajını, sağlık bilgilerini ve ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edebiliyorsunuz. Huawei, bu özelliklerin kullanılabilmesi için HarmonyOS 6.1 veya daha yeni bir sürümün yüklü olması gerektiğini söylüyor.

12000 mAh, 100W hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Bu power bank, Huawei SuperCharge'ı destekliyor ve tek port üzerinden 100W'a kadar güç sağlayabiliyor. Huawei, powerbank’in Mate 80 Pro'yu yaklaşık 30 dakikada %85'e kadar şarj edebildiğini belirtiyor. Çift yönlü şarj desteği, power bank’i uyumlu şarj cihazıyla 100W'a kadar şarj etmenize de olanak tanıyor. Huawei, önceki modele kıyasla şarj hızının %20 arttığını iddia ediyor.

Güvenlik ve dayanıklılık

Tam Boyutta Gör Dahili sıvı silikon USB-C kablosu, kullanılmadığı zaman manyetik olarak yan tarafa takılıyor. Ayrı bir USB-C portu da var. Aynı anda iki cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu modda, dahili kablo 66W'a kadar güç sağlarken, ek USB-C portu 40W'a kadar güç sağlıyor. Geçişli şarj özelliği, tek şarj adaptörüyle hem power bank hem de bağlı cihazın şarj olmasına da olanak tanıyor.

Huawei, yerleşik kablonun 10.000 bükmeye, çekmeye ve bağlamaya dayanabileceğini belirtiyor. Güvenlik noktasında, Huawei, powerbank’i yüksek güvenlikli Whale pil hücreleri, seramik izolasyon ve beş adet NTC sıcaklık izleme noktasıyla donatmış. Huawei, sistemin saniyede 1.000'e kadar güvenlik kontrolü gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca grafit bazlı termal malzemeler kullanılmış ve aşırı ısınma, aşırı şarj, aşırı akım, kısa devre ve voltaj sorunlarını kapsayan 15 güvenlik koruması mevcut.

Fiyatı 59 dolar

Huawei, yeni powerbank ürününü 399 yuan (59 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sundu.

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