Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'den konum takibi özellikli akıllı powerbank

    Huawei, yeni laptop ve giyilebilir cihazlarıyla birlikte akıllı powerbank ürününü tanıttı. 12000 mAh 100W powerbank, çevrimdışı konum takibi ve akıllı özellikler sunuyor.

    Huawei All-in-One Charging Power Bank Tam Boyutta Gör
    Huawei, 12.000 mAh bataryaya, çift yönlü 100W hızlı şarj özelliğine ve çevrimdışı konum takibine sahip akıllı powerbank ürününü tanıttı. Powerbank, Çin'in güncel zorunlu CCC güvenlik standardını karşılayan ilk cihazlar arasında.

    Çevrimdışı konum takibi ve uyarı sistemi

    huawei powerbank konum takibi özelliği Tam Boyutta Gör
    Powerbank, Bluetooth aracılığıyla uyumlu telefonlara bağlanabiliyor. Yakındayken çalmasını sağlayarak nerede olduğunu kolayca bulabiliyorsunuz. Konum sistemi, harita üzerinden yer bulmayı ve kat seviyesinde konumlandırmayı destekliyor. Powerbank’i yanınıza almayı unuttuğunuzda uyarı alacak şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz.

    Uygulamadan pil sağlığı takibi, güncelleme ve fazlası

    Huawei AI Life uygulaması Tam Boyutta Gör
    Powerbank’in doluluk seviyesini telefondan görebiliyorsunuz. Şarjı azaldığında ve yüksek sıcaklıkta da uyarı veriyor. Huawei AI Life uygulaması üzerinden de pil sıcaklığını, voltajını, sağlık bilgilerini ve ürün yazılımı güncellemelerini kontrol edebiliyorsunuz. Huawei, bu özelliklerin kullanılabilmesi için HarmonyOS 6.1 veya daha yeni bir sürümün yüklü olması gerektiğini söylüyor.

    12000 mAh, 100W hızlı şarj

    huawei 12000 powerbank 100w hızlı şarj özellikli Tam Boyutta Gör
    Bu power bank, Huawei SuperCharge'ı destekliyor ve tek port üzerinden 100W'a kadar güç sağlayabiliyor. Huawei, powerbank’in Mate 80 Pro'yu yaklaşık 30 dakikada %85'e kadar şarj edebildiğini belirtiyor. Çift yönlü şarj desteği, power bank’i uyumlu şarj cihazıyla 100W'a kadar şarj etmenize  de olanak tanıyor. Huawei, önceki modele kıyasla şarj hızının %20 arttığını iddia ediyor.

    Güvenlik ve dayanıklılık

    huawei powerbank güvenlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dahili sıvı silikon USB-C kablosu, kullanılmadığı zaman manyetik olarak yan tarafa takılıyor. Ayrı bir USB-C portu da var. Aynı anda iki cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu modda, dahili kablo 66W'a kadar güç sağlarken, ek USB-C portu 40W'a kadar güç sağlıyor. Geçişli şarj özelliği, tek şarj adaptörüyle hem power bank hem de bağlı cihazın şarj olmasına da olanak tanıyor.

    Huawei, yerleşik kablonun 10.000 bükmeye, çekmeye ve bağlamaya dayanabileceğini belirtiyor. Güvenlik noktasında, Huawei, powerbank’i yüksek güvenlikli Whale pil hücreleri, seramik izolasyon ve beş adet NTC sıcaklık izleme noktasıyla donatmış. Huawei, sistemin saniyede 1.000'e kadar güvenlik kontrolü gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca grafit bazlı termal malzemeler kullanılmış ve aşırı ısınma, aşırı şarj, aşırı akım, kısa devre ve voltaj sorunlarını kapsayan 15 güvenlik koruması mevcut.

    Fiyatı 59 dolar

    Huawei, yeni powerbank ürününü 399 yuan (59 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    birbirine uyumlu nickler ingilizce ai box samsung buzdolabı dijital gösterge ayarı nasıl yapılır tedi çalışan yorumları falcon trex 188

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 2N2N7EA
    HP 2N2N7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum