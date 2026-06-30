Huawei'den yeni rekor: HarmonyOS 6 için 70 milyon eşiğini aştı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Android'den bağımsız geliştirdiği HarmonyOS platformunda büyümeyi sürdürüyor. Bağımsız kaynaklar tarafından paylaşılan son verilere göre HarmonyOS 6'nın kurulu olduğu cihaz sayısı 70 milyon sınırını geride bıraktı.

HarmonyOS 6 için 70 milyon eşiğini aştı

Wonder Toolbox tarafından paylaşılan verilere göre HarmonyOS 6, yaklaşık 70,1 milyon cihaza ulaştı. Bu rakam, Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Yu Chengdong'un 12 Haziran'da düzenlenen HDC 2026 etkinliğinde açıkladığı 66 milyon kurulum sayısına kıyasla kısa sürede önemli bir artışa işaret ediyor.

Aynı etkinlikte Huawei, açık kaynak HarmonyOS ekosisteminin de büyümeye devam ettiğini açıklamıştı. Şirketin verilerine göre telefon, tablet, bilgisayar, giyilebilir cihaz, akıllı ev ürünleri, otomobiller ve IoT cihazlarını kapsayan HarmonyOS ekosistemi 1,3 milyar cihazı aştı. HarmonyOS'un son yıllardaki yükselişi, Huawei'nin ABD yaptırımlarının ardından kendi yazılım ekosistemini oluşturma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Özellikle HarmonyOS NEXT ile Android uygulama altyapısından uzaklaşan şirket, tamamen kendi geliştirdiği mimariye geçiş yapmaya başlamıştı. HDC 2026 kapsamında tanıtımı yapılan HarmonyOS 7 ön izlemesi de yapay zekâ, ajan tabanlı sistemler ve uzamsal bilişim gibi yeni teknolojilere odaklanıyor.

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2026'nın başlarında HarmonyOS 5 ve HarmonyOS 6'nın toplam kullanıcı sayısının yıl sonuna kadar 100 milyonun üzerine çıkarılması hedefleniyordu. Son veriler, şirketin bu hedefe planlanandan daha hızlı yaklaştığını gösteriyor. HarmonyOS'un büyümesinin önemli bölümü hâlâ Çin pazarından geliyor. Buna rağmen Huawei, ilerleyen dönemde işletim sistemini ve uygulama ekosistemini uluslararası pazarlarda da genişletmeyi hedeflediğinin sinyallerini vermeye başladı.

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Huawei'den yeni rekor: HarmonyOS 6 için 70 milyon eşiğini aştı

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