Huawei'den zam kararı: Telefon ve tablet fiyatları artıyor

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Tam Boyutta Gör Huawei, akıllı telefonlar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatlarında artışa gideceğini resmen duyurdu. Şirket tarafından yayımlanan resmi bildirime göre yeni fiyat düzenlemesi 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Huawei cihazları zamlanıyor

Huawei'nin açıklamasına göre fiyat ayarlaması, akıllı telefonlar, tabletler ve şirketin diğer ürün kategorilerini kapsayacak. Çinli teknoloji devi, bu kararın temel nedenleri arasında bellek yongası kıtlığı, artan yarı iletken maliyetleri ve yükselen bileşen fiyatlarını gösterdi.

Şirket, özellikle yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talebin çip sektöründeki baskıyı artırdığını ve bunun da üretim maliyetlerini yukarı çektiğini belirtti. Huawei, geçen yıl akıllı iş birliği ürünlerinde maliyet artışlarının yaşandığını ve bu eğilimin 2026 boyunca da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

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Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu da daha önce Pura 90 serisinin tanıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, şirketin amiral gemisi modellerin fiyatlandırılması konusunda ciddi maliyet baskılarıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti. Yu, maliyet artışlarının sürmesi halinde ürün fiyatlarının da yükselebileceği sinyalini vermişti.

Öte yandan Lenovo'nun da benzer bir fiyat ayarlama planı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şirket henüz zamların uygulanacağı kesin tarihi açıklamasa da, tüm ürün gruplarında fiyat güncellemesine gitmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Son dönemde artan üretim maliyetleri nedeniyle Xiaomi, OnePlus ve diğer bazı teknoloji markaları da ürün fiyatlarında düzenlemeye gitmişti. Huawei'nin kararı, teknoloji sektöründe yükselen maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansımaya devam edeceğini gösteriyor.

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