955 hp güç, 10 dakikada şarj ve Huawei teknolojisi: Avatr 07L sahnede

Alman tasarımı
Avatr 07L'nin dış tasarımında bölünmüş ön far grubu, yarı gizli kapı kolları, kesintisiz arka stop lambası ve kaslı arka çamurluklar öne çıkıyor. Geleneksel aynalar yerine opsiyonel kameralarla da satın alınabilen araç, B sütunundaki Huawei Qiankun logosuyla teknolojisini göz önüne seriyor. Model; 4910 mm uzunluğa, 1980 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2.990 mm aks mesafesine sahip.
Kabinde Huawei dokunuşu ve üst düzey konfor
Nappa deri kaplamalar ve süet benzeri mikrofiber tavan döşemesi kabindeki lüks algısını güçlendiriyor. Ön yolcu koltuğunda sunulan sıfır yerçekimi modu ve 130 derece elektrikli yatma açısına sahip arka koltuklar yolculuk keyfini artırıyor. Yalıtımda 6 mm çift katmanlı ses geçirmez camlar tercih edilirken, müzik deneyimi 25 hoparlörlü Huawei ses sistemine emanet edilmiş. Sürüş güvenliği tarafında ise LiDAR sensörüyle desteklenen Huawei Qiankun ADS5 gelişmiş sürüş destek sistemi görev yapıyor.
Fonksiyonel yaşam alanı ve dev bagaj
Performans, batarya ve şarj Hızları
-
Arkadan itişli (RWD) versiyon: 305 kW (409 hp) güç üreten tek elektrik motoruyla geliyor. CATL imzalı 89,33 kWsa kapasiteli LFP bataryadan beslenen model, 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor. CLTC verilerine göre 725 km menzil sunan araç, 800V yüksek voltaj mimarisi sayesinde %30'dan %80 şarj seviyesine 10 dakikanın altında ulaşıyor. Maksimum hız ise 200 km/s ile sınırlandırılmış.
-
Üç motorlu (AWD) versiyon: Önde 210 kW (282 hp), arkada ise her biri 251 kW (337 hp) üreten iki adet elektrik motoruna sahip. Toplamda 712 kW (955 hp) güç ve 996 Nm tork üreten bu canavar, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkıyor. Aynı 89,33 kWsa LFP bataryayı kullanan bu versiyonun CLTC menzili ise 650 km.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: