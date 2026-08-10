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    955 hp güç, 10 dakikada şarj ve Huawei teknolojisi: Avatr 07L sahnede

    Changan, Huawei ve CATL ortaklığının yeni meyvesi tamamen elektrikli Avatr 07L, 955 beygirlik üç motorlu seçeneği ve lansmana özel 32.590 dolarlık başlangıç fiyatıyla Çin’de resmen satışa sunuldu.

    Huawei destekli 955 beygirlik Avatr 07L satışta: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Changan, Huawei ve CATL ortaklığının yeni meyvesi tamamen elektrikli Avatr 07L crossover, Çin pazarında resmen satışa sunuldu. 955 beygir güce sahip üç motorlu seçeneğinin yanı sıra arkadan itişli versiyonlarıyla da dikkat çeken model, lansmana özel indirimlerle yaklaşık 32.590 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Münih’te tasarlanan bu geniş beş kişilik crossover, Huawei’nin üst düzey otonom sürüş teknolojisi ve ezber bozan performans verileriyle elektrikli SUV rekabetine yeni bir boyut kazandırıyor.

    Alman tasarımı

    Avatr 07L'nin dış tasarımında bölünmüş ön far grubu, yarı gizli kapı kolları, kesintisiz arka stop lambası ve kaslı arka çamurluklar öne çıkıyor. Geleneksel aynalar yerine opsiyonel kameralarla da satın alınabilen araç, B sütunundaki Huawei Qiankun logosuyla teknolojisini göz önüne seriyor. Model; 4910 mm uzunluğa, 1980 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2.990 mm aks mesafesine sahip.

    Kabinde Huawei dokunuşu ve üst düzey konfor

    Huawei destekli 955 beygirlik Avatr 07L satışta: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda sürücüyü ön camın altında yer alan ve devasa bir gösterge paneli işlevi gören 35,4 inçlik panel karşılıyor. Dijital yan ayna ekranlarıyla desteklenebilen bu şeride, konsolun merkezindeki 15,6 inçlik Harmony OS destekli multimedya ekranı eşlik ediyor. Oval yapılı direksiyonun arkasına gizlenen vites kolu, kablosuz şarj alanları ve saklama bölmeleriyle oldukça sade bir düzen sunulmuş.

    Nappa deri kaplamalar ve süet benzeri mikrofiber tavan döşemesi kabindeki lüks algısını güçlendiriyor. Ön yolcu koltuğunda sunulan sıfır yerçekimi modu ve 130 derece elektrikli yatma açısına sahip arka koltuklar yolculuk keyfini artırıyor. Yalıtımda 6 mm çift katmanlı ses geçirmez camlar tercih edilirken, müzik deneyimi 25 hoparlörlü Huawei ses sistemine emanet edilmiş. Sürüş güvenliği tarafında ise LiDAR sensörüyle desteklenen Huawei Qiankun ADS5 gelişmiş sürüş destek sistemi görev yapıyor.

    Fonksiyonel yaşam alanı ve dev bagaj

    Huawei destekli 955 beygirlik Avatr 07L satışta: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Avatr 07L, 735 litrelik standart bir bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar katlandığında bu alan 1.645 litreye kadar çıkıyor. Aracın ön kaputunun altında ise bir valiz kapasiteli 100 litrelik ekstra bir saklama alanı yer alıyor. Tamamen düz katlanarak 2 metrelik iki ayrı yatağa dönüşebilen ön koltuklar ve opsiyonel projeksiyon cihazı desteği, aracı adeta tekerlekli bir konaklama alanına dönüştürüyor.

    Performans, batarya ve şarj Hızları

    • Arkadan itişli (RWD) versiyon: 305 kW (409 hp) güç üreten tek elektrik motoruyla geliyor. CATL imzalı 89,33 kWsa kapasiteli LFP bataryadan beslenen model, 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor. CLTC verilerine göre 725 km menzil sunan araç, 800V yüksek voltaj mimarisi sayesinde %30'dan %80 şarj seviyesine 10 dakikanın altında ulaşıyor. Maksimum hız ise 200 km/s ile sınırlandırılmış.

    • Üç motorlu (AWD) versiyon: Önde 210 kW (282 hp), arkada ise her biri 251 kW (337 hp) üreten iki adet elektrik motoruna sahip. Toplamda 712 kW (955 hp) güç ve 996 Nm tork üreten bu canavar, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkıyor. Aynı 89,33 kWsa LFP bataryayı kullanan bu versiyonun CLTC menzili ise 650 km.

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