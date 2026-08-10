955 hp güç, 10 dakikada şarj ve Huawei teknolojisi: Avatr 07L sahnede

Üç motorlu (AWD) versiyon: Önde 210 kW (282 hp), arkada ise her biri 251 kW (337 hp) üreten iki adet elektrik motoruna sahip. Toplamda 712 kW (955 hp) güç ve 996 Nm tork üreten bu canavar, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkıyor. Aynı 89,33 kWsa LFP bataryayı kullanan bu versiyonun CLTC menzili ise 650 km.