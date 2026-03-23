Huawei Enjoy 90 ve 90 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 90 ve 90 Plus özellikleri
Serinin üst modeli olan Enjoy 90 Plus, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip panel, 850 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Cihazın kalbinde ise Kirin 8000 işlemci yer alıyor. Huawei, bu yonganın önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 67 performans artışı sunduğunu belirtiyor.
Yonga seti 7 nm mimariyle geliyor ve bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.18 GHz ve dört 1.84 GHz çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Ayrıca IP65 sertifikası, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve IR blaster gibi detaylar da cihazın donanım tarafını tamamlıyor. Tüm bu yapı, HarmonyOS 6 ile destekleniyor.
Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan Enjoy 90 ise benzer batarya kapasitesini korurken Kirin 8000A işlemciyle geliyor. Bu modelde yapay zeka destekli bazı yazılım özelliklerine de yer verilmiş. Özellikle çağrı sırasında dolandırıcılığı önlemeye yönelik araçlar ve yüz değiştirme gibi AI tabanlı özellikler bulunuyor.
Fiyatlandırma tarafında Enjoy 90 Plus modeli 1499 yuan başlangıç fiyatıyla satışa çıkarken, standart Enjoy 90 modeli 1299 yuan seviyesinden başlıyor.
Huawei Enjoy 90 Plus
- Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120Hz, 850 nit
- İşlemci: Kirin 8000
- Kamera: 50 MP arka, 8 MP ön
- Batarya: 6620 mAh, 40W hızlı şarj
- Yazılım: HarmonyOS 6
- Diğer: IP65, yan parmak izi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
- Fiyatı:
- 128 GB: 1.499 yuan (217 dolar)
- 256 GB: 1.799 yuan (261 dolar)
Huawei Enjoy 90
- Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120Hz, 850 nit
- İşlemci: Kirin 8000A
- Kamera: 50MP + 8MP
- Batarya: 6620 mAh
- Yazılım: HarmonyOS 6
- Ek özellikler: AI yüz değiştirme, dolandırıcılık önleme araçları
- Fiyatı:
- 128 GB: 1.299 yuan (188 dolar)
- 256 GB: 1.599 yuan (232 dolar)
Skyrim oynatıyor mu