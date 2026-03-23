    Huawei Enjoy 90 ve 90 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, Enjoy 90 ve 90 Plus modellerini duyurdu. İşte 6620mAh batarya, Kirin 8000 serisi işlemciler ve HarmonyOS 6 ile gelen cihazların özellikleri ve fiyatı...

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Huawei, hem fiyatı hem de pil kapasitesi ile dikkat çeken Huawei Enjoy 90 serisini duyurdu. İşte Kirin 8000 serisi işlemcilerden güç alan Huawei Enjoy 90 ve Huawei Enjoy 90 Plus özellikleri ve fiyatı

    Huawei Enjoy 90 ve 90 Plus özellikleri

    Serinin üst modeli olan Enjoy 90 Plus, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip panel, 850 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Cihazın kalbinde ise Kirin 8000 işlemci yer alıyor. Huawei, bu yonganın önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 67 performans artışı sunduğunu belirtiyor.

    Yonga seti 7 nm mimariyle geliyor ve bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.18 GHz ve dört 1.84 GHz çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G610 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. 

    Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve 8 MP ön kamera tercih edilmiş. Cihazın en dikkat çekici noktası ise 6.620mAh kapasiteli batarya. 40W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelen bu kapasite, özellikle yoğun kullanım senaryolarında önemli bir avantaj sağlıyor.

    Ayrıca IP65 sertifikası, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve IR blaster gibi detaylar da cihazın donanım tarafını tamamlıyor. Tüm bu yapı, HarmonyOS 6 ile destekleniyor.

    Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan Enjoy 90 ise benzer batarya kapasitesini korurken Kirin 8000A işlemciyle geliyor. Bu modelde yapay zeka destekli bazı yazılım özelliklerine de yer verilmiş. Özellikle çağrı sırasında dolandırıcılığı önlemeye yönelik araçlar ve yüz değiştirme gibi AI tabanlı özellikler bulunuyor.

    Fiyatlandırma tarafında Enjoy 90 Plus modeli 1499 yuan başlangıç fiyatıyla satışa çıkarken, standart Enjoy 90 modeli 1299 yuan seviyesinden başlıyor.

    Huawei Enjoy 90 Plus

    • Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120Hz, 850 nit
    • İşlemci: Kirin 8000
    • Kamera: 50 MP arka, 8 MP ön
    • Batarya: 6620 mAh, 40W hızlı şarj
    • Yazılım: HarmonyOS 6
    • Diğer: IP65, yan parmak izi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
    • Fiyatı: 
    • 128 GB: 1.499 yuan (217 dolar)
    • 256 GB: 1.799 yuan (261 dolar)

    Huawei Enjoy 90

    • Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120Hz, 850 nit
    • İşlemci: Kirin 8000A
    • Kamera: 50MP + 8MP
    • Batarya: 6620 mAh
    • Yazılım: HarmonyOS 6
    • Ek özellikler: AI yüz değiştirme, dolandırıcılık önleme araçları
    • Fiyatı: 
    • 128 GB: 1.299 yuan (188 dolar)
    • 256 GB: 1.599 yuan (232 dolar)
    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 14 saat önce

    Skyrim oynatıyor mu

