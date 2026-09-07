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    Huawei yeni üst seviye kablosuz kulaklığını duyurdu

    Huawei FreeBuds 7 tam kablosuz kulaklık modeli yüksek veri aktarım hızları sayesinde 100 desibele kadar görüşme esnasında çift yönlü gürültü azaltma yapabiliyor. 

    Huawei FreeBuds 7 Tam Boyutta Gör
    Huawei FreeBuds 7 gürültü engelleme konusunda sektörün en iyilerinden birisi olmaya aday. Huawei kendi geliştirdiği ses yongası ile kulaklığa mini bir bilgisayar yerleştirmiş. Üstelik gecikme de çok düşük seviyede.

    Huawei FreeBuds 7 özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeBuds 7 tam kablosuz kulaklık modeli gürültü engelleme odağında geliştirilmiş. Firmanın üçüncü nesil ses yongası önceki nesle göre yüzde 100 daha fazla işlem gücüne sahip ve saniyede 400 000 kez çevredeki sesleri örnekleyebiliyor.

    Yapay zekâ algoritması çevre seslerini, kulağın şeklini ve kulaklığın kulağa nasıl oturduğunu saniyede 10 bin kez tarayarak gürültü engelleme seviyesini belirliyor. Böylece yüzde 230 daha iyi gürültü engelleme derinliği ve yüzde 275 daha geniş gürültü engelleme bant genişliği elde ediliyor. Yonga bunu sadece 8 milisaniye gecikme ile hesaplıyor.

    Görüşme esnasında da 100 desibel civarına kadar iki yönlü arka plan gürültüsünü azaltan kulaklık NearLink E2.0 bağlantısı ile 16Mbps veri aktarım hızı elde ediyor. Ayrıca standart kablosuz bağlantılara göre daha fazla bant genişliğine sahip ve 24-bit 48 kHz kayıpsız ses sunabiliyor. Huawei FreeBuds 7 kulaklık modeli 140$ civarında bir fiyata sahip.

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