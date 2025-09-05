Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei FreeBuds 7i tanıtıldı: Gelişmiş gürültü engelleme ve uzamsal ses desteği

    Huawei, yeni orta seviye kablosuz kulaklığı FreeBuds 7i'yi piyasaya sürdü. Gelişmiş gürültü engelleme, kemik iletimli mikrofon ve uzamsal ses desteğiyle dikkatleri çeken kulaklık neler sunuyor?

    Huawei FreeBuds 7i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Çin’de FreeBuds 7i modelini resmi olarak tanıttı. Orta segmente konumlanan FreeBuds 7i, gelişmiş gürültü engelleme ve uzamsal ses desteğiyle ön plana çıkıyor.

    Huawei FreeBuds 7i özellikleri

    Yeni modelde Huawei’nin geliştirilmiş Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme (ANC) 4.0 teknolojisi bulunuyor. Üç mikrofonla birlikte 8 mm²’lik geniş hava kanalı tasarımı, dış sesleri daha etkili bir şekilde bastırmaya yardımcı oluyor. Huawei, 28 dB seviyesinde gürültünün azaltıldığını belirtiyor. Ayrıca ANC sistemi, gecikmeyi %50’ye kadar düşürüyor ve çevre değişikliklerine 0,5 saniyeden kısa sürede uyum sağlayabiliyor.

    Çağrı kalitesini artırmak için geleneksel mikrofon dizisine ek olarak kemik iletimli mikrofon da kullanılmış. Yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi, 90 dB’ye kadar arka plan gürültüsünü bastırabiliyor ve rüzgar etkisini azaltarak kalabalık ortamlarda bile sesin net şekilde iletilmesini sağlıyor.

    Huawei FreeBuds 7i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ses tarafında ise 11 mm’lik dört mıknatıslı dinamik sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler net vokaller ve detaylı sesler üretiyor. Kullanıcılar, 10 bantlı EQ ayarı ve hazır ses profilleri sayesinde deneyimlerini özelleştirebiliyor. Ayrıca kafa hareketlerini takip eden uzamsal ses desteği ile 360 derecelik bir surround efekt oluşturuluyor. Cihaz içi ses işleme özelliği sayesinde farklı cihaz ve video platformlarıyla uyumlu çalışıyor.

    FreeBuds 7i, Huawei’nin Xiaoyi sesli asistanıyla arama, müzik ve alarm kontrolü yapabiliyor. Ayrıca, baş sallama ile aramayı cevaplama ve reddetme gibi hareket tabanlı kontrollerin yanı sıra, dokunmatik kontrollerle ses seviyesini ayarlama, ANC modlarını değiştirme ve müzik yönetme gibi kontrol seçenekleri sunuluyor.

    Bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 desteği sunuluyor. SBC, AAC, LDAC ve L2HC 2.0 kodekleri desteklenirken, LHDC ve aptX desteği bulunmuyor. EMUI 10.1 ve üstü cihazlarda hızlı açılır pencere ile eşleştirme yapılabiliyor. HarmonyOS 3.0 ve sonrası sürümlerde ise aynı anda birden fazla cihaz bağlantısı destekleniyor.

    FreeBuds 7i, ANC kapalıyken 8 saate, açıkken 5 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre, ANC kapalıyken toplam 35 saate, açıkken 20 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanım sağlanabiliyor.

    Her bir kulaklık yaklaşık 5,4 gram ağırlığında. Şarj kutusu ise 36,5 gram geliyor. Ayrıca IP54 sertifikası ile toza ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuluyor. Kulaklık, 84 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/09/04/huawei-freebuds-7i-launched-china-specs-price/ https://consumer.huawei.com/cn/headphones/freebuds7i/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toz böceği neden olur lada vega tutulan modeli anahtarı kaybolan kilit göbeği nasıl değiştirilir peugeot 307 yorumları pentagram nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum