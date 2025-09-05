Huawei FreeBuds 7i tanıtıldı: Gelişmiş gürültü engelleme ve uzamsal ses desteği

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Çin’de FreeBuds 7i modelini resmi olarak tanıttı. Orta segmente konumlanan FreeBuds 7i, gelişmiş gürültü engelleme ve uzamsal ses desteğiyle ön plana çıkıyor.

Huawei FreeBuds 7i özellikleri

Yeni modelde Huawei’nin geliştirilmiş Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme (ANC) 4.0 teknolojisi bulunuyor. Üç mikrofonla birlikte 8 mm²’lik geniş hava kanalı tasarımı, dış sesleri daha etkili bir şekilde bastırmaya yardımcı oluyor. Huawei, 28 dB seviyesinde gürültünün azaltıldığını belirtiyor. Ayrıca ANC sistemi, gecikmeyi %50’ye kadar düşürüyor ve çevre değişikliklerine 0,5 saniyeden kısa sürede uyum sağlayabiliyor.

Çağrı kalitesini artırmak için geleneksel mikrofon dizisine ek olarak kemik iletimli mikrofon da kullanılmış. Yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi, 90 dB’ye kadar arka plan gürültüsünü bastırabiliyor ve rüzgar etkisini azaltarak kalabalık ortamlarda bile sesin net şekilde iletilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ses tarafında ise 11 mm’lik dört mıknatıslı dinamik sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler net vokaller ve detaylı sesler üretiyor. Kullanıcılar, 10 bantlı EQ ayarı ve hazır ses profilleri sayesinde deneyimlerini özelleştirebiliyor. Ayrıca kafa hareketlerini takip eden uzamsal ses desteği ile 360 derecelik bir surround efekt oluşturuluyor. Cihaz içi ses işleme özelliği sayesinde farklı cihaz ve video platformlarıyla uyumlu çalışıyor.

FreeBuds 7i, Huawei’nin Xiaoyi sesli asistanıyla arama, müzik ve alarm kontrolü yapabiliyor. Ayrıca, baş sallama ile aramayı cevaplama ve reddetme gibi hareket tabanlı kontrollerin yanı sıra, dokunmatik kontrollerle ses seviyesini ayarlama, ANC modlarını değiştirme ve müzik yönetme gibi kontrol seçenekleri sunuluyor.

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 desteği sunuluyor. SBC, AAC, LDAC ve L2HC 2.0 kodekleri desteklenirken, LHDC ve aptX desteği bulunmuyor. EMUI 10.1 ve üstü cihazlarda hızlı açılır pencere ile eşleştirme yapılabiliyor. HarmonyOS 3.0 ve sonrası sürümlerde ise aynı anda birden fazla cihaz bağlantısı destekleniyor.

FreeBuds 7i, ANC kapalıyken 8 saate, açıkken 5 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre, ANC kapalıyken toplam 35 saate, açıkken 20 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanım sağlanabiliyor.

Her bir kulaklık yaklaşık 5,4 gram ağırlığında. Şarj kutusu ise 36,5 gram geliyor. Ayrıca IP54 sertifikası ile toza ve hafif su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuluyor. Kulaklık, 84 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulmuş durumda.

