HUAWEI FreeBuds Neo incelemesi: FreeBuds Pro 5'e ne kadar yakın?

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Günümüzde şehirlerin gürültülü ortamı nedeniyle TWS kulaklık satın alırken pek çok kişi aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli modellere yöneliyor. ANC özellikli kulaklıkların fiyatları binlerce liradan başlıyor. Ancak güçlü bir gürültü engelleme performansı, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrünü aynı üründe isteyen kullanıcıların daha yüksek fiyatları göze alması gerekiyor. HUAWEI ise yeni FreeBuds Neo modeliyle bu alışkanlığı değiştirmeyi hedefliyor.

HUAWEI FreeBuds Neo; şirketin amiral gemisi modeli FreeBuds Pro 5'te bulunan yüksek performanslı adaptif gürültü engelleme (ANC), yüksek ses kalitesi, yüksek çözünürlüklü ses aktarımı, sınırsız uzamsal ses, çift cihaz bağlantısı ve uzun pil ömrü gibi özellikleri daha erişilebilir bir fiyat seviyesine taşıyor.

Ön sipariş avantajlarıyla birlikte 5.600 TL seviyesine kadar inebilen FreeBuds Neo neler sunuyor? Gürültü engelleme performansı nasıl? Ses kalitesi beklentileri karşılıyor mu? FreeBuds Neo'nun öne çıkan özellikleri neler? Merak edilen soruların yanıtını bu inceleme yazımızda bulacaksınız.

Satın almak için tıklayın: Huawei FreeBuds Neo

FreeBuds Neo: Yeni seri kimlere hitap ediyor?

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HUAWEI'nin FreeBuds kulaklık ailesinin yeni serisi olarak karşımıza çıkan FreeBuds Neo'nun hedef kitlesinde gençler, fiyat/performansa önem veren kullanıcılar ve genç profesyoneller yer alıyor.

FreeBuds Pro 5'in daha erişilebilir bir alternatifi olarak konumlandırabileceğimiz FreeBuds Neo, amiral gemisi sınıfındaki pek çok teknolojiyi daha uygun fiyatlı bir modelde kullanıcılarla buluşturuyor. HUAWEI, üst segmentte geliştirdiği ses ve ANC deneyiminin daha erişilebilir bir ürüne taşınmasını hedefliyor.

Tasarım: Tüy gibi hafif kulaklık!

HUAWEI FreeBuds Neo, tıpkı FreeBuds Pro 5 gibi silikonlu kulak uçlarına sahip. Kulaklığın tasarımı FreeBuds Pro 5'e benziyor ancak Neo hem daha hafif hem de daha kısa bir sapla geliyor.

Kulaklıkların her biri yalnızca 4,8 gram ağırlığında. “Light Mini Stem” adı verilen mini sap tasarımı yalnızca kulaklığı hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda ağırlık merkezinin dengelenmesine de yardımcı oluyor. Böylece kulaklık kulağa daha dengeli oturuyor.

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FreeBuds Neo, kulakta yokmuş gibi hissettiriyor. Ergonomi açısından FreeBuds Pro 5'ten bile daha iyi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Beş saatlik aralıksız dinlemelerimde bile herhangi bir konfor sıkıntısı yaşamadım.

Bir kulaklığı birkaç dakika kullanmakla birkaç saat kullanmak arasında ciddi fark var. FreeBuds Neo'nun hafifliği ve dengeli yapısı, ürünü yalnızca kısa süreli müzik tüketimi için değil; gün boyunca toplantı, müzik, video ve telefon görüşmeleri arasında kullanılabilecek bir model haline getiriyor.

Dengeli yapısı sayesinde kulaktan düşme konusunda da herhangi bir endişe yaşamadım. Spor yaparken düşme yaşamadığım gibi sağa sola kaymalar dahi olmadı. Bu nedenle hareket halindeyken de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Silikonlu kulaklıklar her kulak tipine uygun olmayabiliyor. HUAWEI, tasarım sürecinde farklı insan kulaklarından elde edilen verilerden yararlanarak kulaklığın temas ettiği bölgelerdeki basıncı daha dengeli dağıtmayı ve uzun süreli kullanımda oluşabilecek rahatsızlığı azaltmayı hedeflemiş.

Ayrıca kutudan büyük, orta, küçük ve ekstra küçük olmak üzere dört farklı boyutta silikon uç çıkıyor. Böylece kulak yapınıza en uygun ucu seçerek hem konforu hem de pasif yalıtımı artırabilirsiniz.

Küçük ve hafif şarj kutusu

HUAWEI, kulaklığın kutu tasarımında da ergonomiye önem vermiş. Avuca rahatça oturan ve altın oran temelli bir tasarıma sahip kutu, küçük kulaklık sapları sayesinde kompakt tutulmuş.

Kulaklık ve kutunun toplam ağırlığı yalnızca 41 gram. Bu nedenle kutuyu cepte veya küçük çantalarda taşımak oldukça kolay.

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Kulaklığın yan bölümünde dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Önceki modellere göre dokunmatik yüzey alanının yüzde 60 büyütüldüğü belirtiliyor.

Şarkıyı durdurma ve sıradaki şarkıya geçmenin yanı sıra yukarı ve aşağı kaydırma hareketleriyle ses seviyesini ayarlamak da mümkün. Böylece ses şiddetini değiştirmek için sürekli telefona uzanmanız gerekmiyor.

Dokunmatik kontrollere ek olarak gelen bir çağrıyı baş hareketleriyle yanıtlayabilir veya reddedebilirsiniz. Ellerinizde market poşetleri varken, toplu taşımada güç bela bir yere tutunurken ya da mutfakta bulaşık yıkarken yalnızca başınızı hareket ettirerek gelen çağrıya yanıt verebilmek mümkün. Basit gibi görünen ancak ihtiyaç anında hayatı kolaylaştıran bir özellik.

Dayanıklılık tarafında ise IP55 toz ve su sıçraması koruması sunuluyor. Bu sayede kulaklık açık hava sporlarında veya hafif yağmurlu havalarda kullanılabiliyor.

FreeBuds Neo Türkiye'de Yıldız Gümüşü, Buz Beyazı, Yıldız Siyahı ve HUAWEI Online Mağaza'ya özel Nebula Pembesi olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

FreeBuds Neo ses kalitesi nasıl?

HUAWEI FreeBuds Neo'nun kalbinde şirketin “Turbo Sürücü” olarak adlandırdığı 11 mm polimer kompozit dinamik sürücü yer alıyor.

Bu sürücü mimarisi, diyaframın arkasındaki hava basıncını tahliye eden çok delikli özel bir havalandırma tasarımıyla desteklenmiş. Böylece hava direnci azaltılarak 10 Hz ile 48 kHz arasında geniş bir frekans yanıt aralığı elde ediliyor.

Peki bu ne ifade ediyor?

Basit ifadeyle güçlü baslarla net tizler bir arada sunuluyor. Dengeli ses profili sayesinde güçlü basların vokalleri ve diğer enstrümanları bastırması engellenmiş. Dilerseniz ekolayzer ayarları üzerinden ses karakterini değiştirerek daha bas ağırlıklı bir profile de geçebilirsiniz.

FreeBuds Neo'nun önemli avantajlarından biri de yüksek çözünürlüklü ses aktarımı. Kulaklık AAC ve SBC'nin yanında LDAC ve L2HC 4.0 kodeklerini destekliyor. Teknik özellikler bölümünde ayrıca Hi-Res, HWA Lossless ve QQ Premium sertifikaları da listeleniyor. Uyumlu HUAWEI cihazlarda 48 kHz / 24-bit ve 2,3 Mbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses aktarımı destekleniyor. HUAWEI dışındaki uyumlu cihazlarda ise LDAC üzerinden 990 kbps'ye kadar aktarım mümkün.

FreeBuds Neo'nun ses karakteri nasıl?

FreeBuds Pro 5'te beğendiğim net ve doğal vokal karakterinin FreeBuds Neo'da da korunduğunu düşünüyorum. Ses sahnesi geniş ve enstrümanlar arasındaki ayrım rahatlıkla yapılabiliyor. Yüksek ses seviyelerinde de sesin rahatsız edici veya keskin bir karaktere büründüğünü hissetmedim.

Bas konusunda ise FreeBuds Pro 5'in bir kademe gerisinde. Ancak kulaklığın fiyatını düşündüğümüzde bu farkı normal karşılamak mümkün. Özellikle önceki kulaklığınız daha uygun fiyatlı bir modelse FreeBuds Neo'nun sunduğu net sesler ve kontrollü baslar sizi tatmin edecektir.

FreeBuds Neo'nun en güçlü özelliği: Yüksek ANC performansı

FreeBuds Neo'nun asıl iddialı olduğu noktalardan biri aktif gürültü engelleme performansı. Adaptif gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklık, HUAWEI'nin verilerine göre tam frekans bantlarında ortalama 30 dB'ye kadar gürültü engelleme performansı sunuyor. Maksimum gürültü engelleme değeri ise belirli koşullarda 55 dB'ye kadar çıkabiliyor.

Cihazda çift kanallı gürültü engelleme mimarisi kullanılıyor:

C şeklindeki boru: Düşük ve orta frekanslı gürültülerin, örneğin metro, uçak ve motor uğultusu gibi seslerin filtrelenmesine yardımcı oluyor.

Hava deliği: Hava akımı dalgalanmalarının ve orta/yüksek frekanslı çevresel seslerin bastırılmasına katkı sağlıyor.

Kulaklıktaki üçüncü nesil ses çipi, saniyede 400.000 defaya kadar gürültü verisi toplayabiliyor ve 8 mikrosaniyeye kadar düşük işlem gecikmesiyle çalışıyor.

Bu altyapı adaptif gürültü engelleme özelliğinin temelini oluşturuyor. Metroda, trafikte veya kalabalık bir kafede ortamın gürültü karakteri değiştikçe ANC seviyesinin dinamik olarak ayarlanması hedefleniyor. Böylece hem gürültünün bastırılması hem de kulakta oluşabilecek basınç hissinin azaltılması amaçlanıyor.

Sabit seviyede çalışan ANC sistemlerinin aksine burada ortamın gürültüsüne göre sürekli uyarlanan bir sistem kullanılıyor.

Elbette 30 dB ve 55 dB gibi değerlerin laboratuvar ve belirli test koşullarına ait olduğunu belirtmek gerekiyor. Gerçek kullanımda ANC performansı ortam gürültüsüne, kulak yapısına ve kullanılan silikon ucun kulağa oturuşuna göre değişebilir.

Akıllı Konuşma özelliği

Öne çıkan bir diğer pratik özellik ise Akıllı Konuşma. Biriyle konuşmaya başladığınız anda kulaklık bunu algılayarak müziğin sesini otomatik olarak düşürüyor ve Ortam Sesi (Awareness) moduna geçiyor. Konuşma bittiğinde ise tekrar ANC moduna dönüyor. Bu özellik özellikle ofiste, kafede veya gün içerisinde sık sık insanlarla iletişim kurmak zorunda olduğunuz ortamlarda oldukça kullanışlı.

Ortam Sesi modu

Silikonlu bir kulaklık olduğu için ANC kapalı olsa dahi pasif yalıtım sayesinde çevredeki seslerin bir bölümü doğal olarak azalıyor. Evde, ofiste veya trafikte yürürken çevrenizdeki sesleri duymak isterseniz Ortam Sesi moduna geçebilirsiniz. Bu mod, dışarıdaki sesleri kulaklığa aktararak çevre farkındalığınızı korumanıza yardımcı oluyor.

Sonuç olarak FreeBuds Neo ile gürültülü ortamlarda müziğe daha fazla odaklanabilir, kafede çalışırken dış seslerden daha az etkilenebilir veya metro ve uçak gibi sürekli gürültünün bulunduğu ortamlarda gürültüyü önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Gürültülü ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa net ulaşıyor

HUAWEI FreeBuds Neo, mikrofon performansı için üç mikrofon, VPU kemik iletim sensörü ve yapay zekâ destekli gürültü azaltma sistemini bir arada kullanıyor.

Sistem, kullanıcının sesini çevredeki gürültüden ayırmaya odaklanıyor. HUAWEI'nin verilerine göre 95 dB'ye kadar gürültülü ortamlarda ve 9 m/s'ye kadar rüzgârlı koşullarda görüşme kalitesinin korunması hedefleniyor.

Kafede, otomobilde veya otobüste yaptığım görüşmelerde karşı tarafa sesimin net şekilde iletildiğini gözlemledim. Özellikle arka plandaki sürekli gürültünün karşı tarafa daha az yansıması, dışarıda telefon görüşmesi yapan kullanıcılar açısından önemli bir avantaj.

Oyun performansı: Pinpoint Game Audio ne işe yarıyor?

FreeBuds Neo yalnızca donanımıyla değil, yazılımsal özellikleriyle de öne çıkıyor. Bunlardan biri Pinpoint Game Audio.

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Oyuncu kulaklıklarında bulunan çevresel ses modlarına benzer şekilde çalışan bu özellik, FPS oyunlarında ayak sesleri ve silah sesleri gibi yön bilgisi taşıyan seslerin daha belirgin şekilde algılanmasına yardımcı oluyor.

PUBG Mobile'da bu özellik epey fark yaratıyor. Siz bir evin içinde loot yaparken eve giren rakibin hangi taraftan ve hangi kapıdan geldiğini daha rahat tespit edebiliyorsunuz.

Pinpoint Game Audio, Android ve iOS cihazlarda HUAWEI Audio Connect uygulamasından etkinleştirilebiliyor.

Ayrıca “Lock connection” özelliği de bulunuyor. Etkinleştirildiğinde kulaklık aktif cihaza kilitleniyor ve oyun sırasında bağlantının başka bir cihaza kaymasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu özellik özellikle telefon, tablet ve bilgisayar gibi birden fazla cihaz kullanan oyuncular için düşünülmüş.

Sınırsız uzamsal ses

FreeBuds Neo'da yer alan Sınırsız Uzamsal Ses özelliği, platform ve uygulama bağımsız olarak uzamsal ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bazı rakip kulaklıklarda uzamsal ses özellikleri aynı markanın belirli cihazlarıyla sınırlıyken FreeBuds Neo'daki Sınırsız Uzamsal Ses özelliği Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Özellik, 360 derecelik çevresel ses deneyimi oluşturuyor. Özellikle dizi ve filmlerde seslerin etrafınızdan geliyor gibi algılanmasına yardımcı oluyor. HUAWEI cihazlarıyla birlikte kullanıldığında kafa takibi destekli uzamsal ses özelliklerinden de yararlanılabiliyor.

Çoklu cihaz bağlantısı

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HUAWEI FreeBuds Neo, Android, iOS ve Windows cihazlarla uyumlu çalışıyor ve iki cihazın aynı anda bağlı kalmasını destekliyor. Telefon, tablet ve bilgisayar gibi birden fazla cihaz kullananlar, her seferinde yeniden eşleştirme yapmak zorunda kalmadan kulaklığı kullanabiliyor.

Örneğin bilgisayarda video izlerken telefonunuza gelen çağrıyı yanıtlayabilir, görüşme sonrasında tekrar bilgisayardaki içeriğe dönebilirsiniz. Bu özellik özellikle iş ve kişisel cihazlarını aynı anda kullananlar için günlük kullanımda ciddi kolaylık sağlıyor.

Bluetooth 6.0 ve gelişmiş anten

Kulaklıkta Bluetooth 6.0 teknolojisi kullanılıyor. Anten sisteminde yapılan geliştirmelerle birlikte kablosuz bağlantının çevredeki Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerinden kaynaklanan parazitlerden daha az etkilenmesi hedefleniyor.

HUAWEI, engelsiz ortamlarda 170 metreye kadar bağlantı mesafesi desteklendiğini belirtiyor. Elbette bu değerin ideal ve engelsiz koşullara ait olduğunu belirtmek gerekiyor. Duvarlar, diğer kablosuz cihazlar ve çevredeki parazitler gerçek kullanım mesafesini etkileyebilir.

HUAWEI Audio Connect uygulaması

FreeBuds Neo'nun özellikleri Android ve iOS cihazlarda HUAWEI Audio Connect uygulaması üzerinden yönetiliyor. Kulaklığın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların uygulamayı kurmasını tavsiye ederim.

Uygulama üzerinden:

Pil seviyelerini görüntüleme

ANC modlarını değiştirme

Ses efektlerini ayarlama

Kulaklığı bulma

Uzamsal sesi etkinleştirme

Pinpoint Game Audio'yu açma

Yazılım güncelleme

Kulaklık ayarlarını değiştirme gibi işlemler yapılabiliyor.

HUAWEI saatlerden kontrol

HUAWEI akıllı saatiniz varsa FreeBuds Neo'nun bazı fonksiyonlarını doğrudan saat üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kulaklığın şarj bilgilerini görüntüleme, gürültü engelleme modları arasında geçiş yapma, ses efektlerini değiştirme ve kulaklığı bulma gibi özelliklere saat üzerinden erişilebiliyor. HUAWEI Watch 6, Watch GT 7 ve Watch D3 gibi desteklenen modellerde Audio Connect uygulaması üzerinden kulaklıkla ilgili çeşitli fonksiyonları yönetmek mümkün.

Uzun pil ömrü

FreeBuds Neo, 4,8 gramlık hafif yapısı ve küçük sapına rağmen uzun pil ömrü sunuyor.

HUAWEI'nin verilerine göre ANC kapalıyken tek şarjla 10 saate kadar, ANC açıkken 6,5 saate kadar kullanım mümkün. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi ise 40 saate kadar çıkıyor.

ANC Kapalı: 10 saate kadar

ANC Açık: 6,5 saate kadar

Şarj Kutusuyla: 40 saate kadar

Kağıt üzerindeki bu veriler gerçek hayatta da karşılık buluyor. Tek şarjla 10 saatlik kullanım yalnızca teorik bir rakam değil. ANC kapalı şekilde her gün yaklaşık 5 saat kullansanız dahi kulaklığı birkaç gün boyunca kutuya koymadan kullanabilirsiniz.

Hızlı şarj özelliği de acil durumlarda hayat kurtarıyor. Kısa süreli şarjla yeniden uzun süre kullanım elde etmek mümkün. Tam şarj ise yaklaşık 70 dakika sürüyor.

Sonuç

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HUAWEI FreeBuds Neo, yüksek donanım özelliklerini gelişmiş yazılım teknolojileriyle birleştiren ve bunu daha erişilebilir bir fiyat seviyesine taşımayı hedefleyen bir TWS kulaklık.

Yüksek ANC performansı, yüksek çözünürlüklü ses aktarımı, uzamsal ses, çift cihaz bağlantısı, net mikrofon performansı ve uzun pil ömrü gibi özelliklerin aynı üründe toplanması FreeBuds Neo'nun en güçlü tarafı.

Günlük kullanım deneyimi de ürünün yalnızca teknik özelliklerden ibaret olmadığını gösteriyor.

Sabah metroda ANC'yi kullanıyorsunuz, ofiste bilgisayara bağlı şekilde toplantıya giriyorsunuz, telefona gelen çağrıyı kulaklığı çıkarmadan cevaplıyorsunuz, öğle arasında müzik dinliyorsunuz, yemekten sonra Pinpoint Game Audio özelliğiyle FPS oyunu oynuyorsunuz ve eve dönerken tekrar ANC'yi açıyorsunuz. Tüm bunları yaparken kulaklığın 4,8 gramlık yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda belirgin bir ağırlık hissi yaşamıyorsunuz.

Kısacası FreeBuds Neo, HUAWEI'nin üst segment FreeBuds modellerinde sunduğu ses, ANC ve akıllı özelliklerin bir bölümünü daha küçük, daha hafif ve daha erişilebilir bir pakete taşıyor.

Özellikle güçlü ANC, uzun pil ömrü, yüksek çözünürlüklü ses ve çoklu cihaz bağlantısını aynı kulaklıkta isteyen kullanıcılar için FreeBuds Neo'nun en dikkat çekici tarafı, bu özellikleri tek bir üründe bir araya getirmesi.

HUAWEI FreeBuds Neo ön sipariş kampanyası

HUAWEI FreeBuds Neo’nun satış fiyatı 6.999 TL’dir. 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasındaki ön ödeme döneminde 99 TL ön ödeme yapan tüketiciler, bu tutarı 6- 16 Ekim tarihleri arasındaki kalan ödeme sürecinde siparişlerine 1.399 TL indirim olarak yansıtabilir. FreeBuds Neo, 2.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle de sunulmaktadır.

Satın almak için tıklayın: Huawei FreeBuds Neo

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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