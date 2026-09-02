Huawei FreeBuds Neo tanıtıldı: ANC, 40 saat pil ömrü, kesik gövdeli tasarım

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Tam Boyutta Gör Huawei, kulaklık serisine FreeBuds Neo modelini ekledi. TWS kulaklık, kesik gövdeli AirPods'a benzer bir tasarıma sahip. Bu tasarım, kulaklığın ultra hafif yapısına katkıda bulunuyor. Her bir kulaklık 4.8 gram ağırlığında olup, 5.55 gram ağırlığındaki AirPods Pro 3'ten daha hafif.

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Huawei FreeBuds Neo Bluetooth kulaklık neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei, kulaklığın basıncı eşit olarak dağıtan basınç azaltıcı tasarıma sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca güvenli bir şekilde kulağa oturduğunu, bu nedenle de yüksek hareketli egzersizler için uygun olduğunu söylüyor.

FreeBuds Neo, gelişmiş adaptif algoritmalarla birlikte çalışan üçüncü nesil ses çipi sayesinde adaptif gürültü engelleme özelliğine sahip. Her bir kulaklıktaki C şeklindeki tüp ve hava deliği, gürültülü ortamlarda rüzgar gürültüsünü ve ortam seslerini azaltmaya yardımcı oluyor. Her kulaklıkta bulunan üç mikrofon (kemik iletimli mikrofon dahil) sayesinde de kullanıcılar gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda bile net aramalar sağlayabiliyor.

Bluetooth 6.0 bağlantısını kullanan kulaklık, 10Hz ila 48kHz frekans aralığına sahip yeni Turbo sürücü ünitesini taşıyor. Ayrıca LDAC HD ses (990kbps) desteğine sahip ve Huawei cihazla kullanıldığında, L2HC 4.0 codec aracılığıyla 2.3Mbps’ye kadar yüksek çözünürlüklü kablosuz ses sunabiliyor.

Baş takibi ile uzamsal ses desteği de mevcut. Huawei, uygulamadan açılabilen oyun modundan bahsediyor. Bu mod, FPS oyunlarındaki ayak sesleri gibi sesleri güçlendirerek düşmanları kolayca bulmayı ve daha hızlı tepki vermeyi mümkün kılıyor.

Daha kısa saplara rağmen, FreeBuds Neo dokunma ve kaydırma desteğiyle dokunmatik kontrole sahip. Kısa saplar şarj kutusunun tasarımını da etkiliyor ve kutu artık önceki kulaklığa göre çok daha küçük. Kutuda su geçirmezlik koruması bulunmuyor.

Huawei FreeBuds Neo, ANC açıkken 6.5 saate kadar, ANC kapalıyken 10 saate kadar pil ömrüne sahipken, şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 40 saate kadar çıkıyor. Kutu USB-C şarjı destekliyor ancak kablosuz şarj edilemiyor.

Huawei FreeBuds Neo fiyatı ne kadar?

Huawei FreeBuds Neo, gümüş, pembe, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle sunuluyor. Kulaklığın fiyatı 149 dolar olarak açıklandı.

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Huawei FreeBuds Neo tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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