Huawei FreeBuds Pro 5, küresel pazara açılıyor

Huawei FreeBuds Pro 5, 26 Şubat’ta İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek etkinlikle küresel pazara sunulacak. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre lansman, Mobile World Congress 2026 öncesinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Kasım ayında Çin’de tanıtılan model, önceki nesle kıyasla çeşitli teknik iyileştirmelerle uluslararası kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

İşte 26 Şubat'ta küresel pazarlarda tanıtılacak olan Huawei FreeBuds Pro 5'in özellikleri:

Huawei FreeBuds Pro 5’in teknik omurgasını çift sürücülü ses sistemi oluşturuyor. Her bir kulaklıkta konumlandırılan bu yapı, hem düşük frekanslarda derinlik hem de yüksek frekanslarda netlik sağlamayı hedefliyor. Çift sürücülü sistemler, tek sürücülü modellere kıyasla ses sahnesini daha geniş ve dengeli sunma potansiyeline sahip.

Modelin öne çıkan bir diğer unsuru ise Huawei’nin tescilli NearLink teknolojisi. Bu teknoloji, 4,6 Mbps’ye varan hızlarda kayıpsız ses iletimi sağlıyor. Kablosuz kulaklıklarda veri aktarım hızı, özellikle yüksek çözünürlüklü ses dosyalarında kritik bir rol oynuyor. Daha yüksek bant genişliği, ses verisinin sıkıştırılmadan veya minimum kayıpla iletilmesine olanak tanıyor. Bu da teorik olarak stüdyo kalitesine daha yakın bir dinleme deneyimi anlamına geliyor.

FreeBuds Pro 5, geniş cihaz uyumluluğu için AAC, SBC, LDAC ve L2HC kodeklerini destekliyor. Bu çeşitlilik, hem Android hem de iOS ekosistemindeki farklı cihazlarla daha esnek bir kullanım sunuyor. Özellikle LDAC ve L2HC gibi yüksek çözünürlüklü kodekler, uyumlu cihazlarla birlikte kullanıldığında daha yüksek bit hızlarında ses iletimi sağlayabiliyor.

Aktif Gürültü Engelleme, önceki nesle kıyasla üç kat daha iyi bir performansla geliyor. Bu iyileştirme, yükseltilmiş mikrofon sistemi ve şirketin Kirin A3 yonga seti ile destekleniyor. Kirin A3, çevresel gürültünün analiz edilmesi ve gerçek zamanlı olarak bastırılması sürecini yönetiyor. Ayrıca tasarım tarafında ise FreeBuds Pro 5, kulak içine yerleştirilen ve saplı yapısını koruyor. Kulaklıklar, çakıl taşı formunda kompakt bir şarj kutusuyla birlikte geliyor. IP67 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sunuluyor.

Batarya performansı açısından bakıldığında, aktif gürültü engelleme açıkken tek şarjla beş saate kadar oynatma süresi sunuluyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 33 saate kadar çıkıyor. Son olarak Huawei, küresel fiyatlandırma ve bölgesel erişilebilirlik detaylarını henüz paylaşmadı. Bu bilgilerin Madrid’deki lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

