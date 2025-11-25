Huawei FreeBuds Pro 5 tanıtıldı: NearLink teknolojisiyle rakipsiz ses kalitesi

FreeBuds Pro 5, çift ünite - çift kanal aktif gürültü engelleme sistemi kullanan dünyadaki ilk kulaklık olma özelliğini taşıyor. İki akustik birim, ters ses dalgaları üreterek ortam gürültüsünü etkili şekilde azaltıyor. Bas tarafında 10 Hz’e kadar inebilen ultra-lineer çift manyetik devreli bir yapı kullanılırken, ince mikro-planar tiz sürücüsü 48 kHz’e kadar çıkabiliyor.
Yeni MIMO AI modeli, ortam gürültüsünü anlık olarak algılayıp en uygun gürültü engelleme seviyesini otomatik ayarlıyor. Bu teknoloji gürültü engellemeyi %220 oranında iyileştiriyor. Kulaklık ayrıca, akıllı ses seviyesi ayarlama, iki yönlü sessiz çağrı, gelişmiş kayıt özelliği, yüksek hızlı veri aktarımı sunan Star-shine bağlantısı, AI özetleme ve AI eller serbest konuşma modu gibi özellikleri barındırıyor.