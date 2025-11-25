Huawei FreeBuds Pro 5 tanıtıldı: NearLink teknolojisiyle rakipsiz ses kalitesi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Apple’ın AirPods Pro 3 modeline rakip yeni üst seviye kablosuz kulaklığını tanıttı. FreeBuds Pro 5 isimli model, kayıpsız ses teknolojisi, geliştirilmiş gürültü engelleme ve gelişmiş sürücüler gibi özellikleri 200 dolar fiyattan sunuyor.

Huawei FreeBuds Pro 5 özellikleri

FreeBuds Pro 5, çift ünite - çift kanal aktif gürültü engelleme sistemi kullanan dünyadaki ilk kulaklık olma özelliğini taşıyor. İki akustik birim, ters ses dalgaları üreterek ortam gürültüsünü etkili şekilde azaltıyor. Bas tarafında 10 Hz’e kadar inebilen ultra-lineer çift manyetik devreli bir yapı kullanılırken, ince mikro-planar tiz sürücüsü 48 kHz’e kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Modelin en dikkat çeken kısmı NearLink Audio desteği. NearLink E2.0 kısa mesafe kablosuz ses aktarımını kullanan kulaklık, Kirin A3 işlemcisi sayesinde 16 Mbps’ye kadar fiziksel iletim hızına ulaşabiliyor. Ayrıca 2.5 GHz – 5.8 GHz çift bant iletişim desteği sunuluyor. İki bantlı anten, metro, tren veya havaalanı gibi sinyal yoğun ortamlarda bile bağlantı kararlılığını koruyor. FreeBuds Pro 5, L2HC5.0 codec’i ile 96kHz/24-bit seviyesinde 4.6 Mbps kayıpsız ses aktarımı sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör FreeBuds Pro, tek şarjla ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kutusuyla beraber süre 33 saate kadar çıkıyor. Ayrıca IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuluyor.

Yeni MIMO AI modeli, ortam gürültüsünü anlık olarak algılayıp en uygun gürültü engelleme seviyesini otomatik ayarlıyor. Bu teknoloji gürültü engellemeyi %220 oranında iyileştiriyor. Kulaklık ayrıca, akıllı ses seviyesi ayarlama, iki yönlü sessiz çağrı, gelişmiş kayıt özelliği, yüksek hızlı veri aktarımı sunan Star-shine bağlantısı, AI özetleme ve AI eller serbest konuşma modu gibi özellikleri barındırıyor.

