Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei FreeBuds Pro 5 tanıtıldı: NearLink teknolojisiyle rakipsiz ses kalitesi

    Huawei, yeni üst seviye kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 5'i tanıttı. Yeni model, kayıpsız ses teknolojisi, geliştirilmiş gürültü engelleme ve gelişmiş sürücüler gibi özelliklerle geliyor.

    Huawei FreeBuds Pro 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Apple’ın AirPods Pro 3 modeline rakip yeni üst seviye kablosuz kulaklığını tanıttı. FreeBuds Pro 5 isimli model, kayıpsız ses teknolojisi, geliştirilmiş gürültü engelleme ve gelişmiş sürücüler gibi özellikleri 200 dolar fiyattan sunuyor.

    Huawei FreeBuds Pro 5 özellikleri

    FreeBuds Pro 5, çift ünite - çift kanal aktif gürültü engelleme sistemi kullanan dünyadaki ilk kulaklık olma özelliğini taşıyor. İki akustik birim, ters ses dalgaları üreterek ortam gürültüsünü etkili şekilde azaltıyor. Bas tarafında 10 Hz’e kadar inebilen ultra-lineer çift manyetik devreli bir yapı kullanılırken, ince mikro-planar tiz sürücüsü 48 kHz’e kadar çıkabiliyor.

    Huawei FreeBuds Pro 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Modelin en dikkat çeken kısmı NearLink Audio desteği. NearLink E2.0 kısa mesafe kablosuz ses aktarımını kullanan kulaklık, Kirin A3 işlemcisi sayesinde 16 Mbps’ye kadar fiziksel iletim hızına ulaşabiliyor. Ayrıca 2.5 GHz – 5.8 GHz çift bant iletişim desteği sunuluyor. İki bantlı anten, metro, tren veya havaalanı gibi sinyal yoğun ortamlarda bile bağlantı kararlılığını koruyor. FreeBuds Pro 5, L2HC5.0 codec’i ile 96kHz/24-bit seviyesinde 4.6 Mbps kayıpsız ses aktarımı sunabiliyor.
    Huawei FreeBuds Pro 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    FreeBuds Pro, tek şarjla ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 9 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kutusuyla beraber süre 33 saate kadar çıkıyor. Ayrıca IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuluyor.

    Yeni MIMO AI modeli, ortam gürültüsünü anlık olarak algılayıp en uygun gürültü engelleme seviyesini otomatik ayarlıyor. Bu teknoloji gürültü engellemeyi %220 oranında iyileştiriyor. Kulaklık ayrıca, akıllı ses seviyesi ayarlama, iki yönlü sessiz çağrı, gelişmiş kayıt özelliği, yüksek hızlı veri aktarımı sunan Star-shine bağlantısı, AI özetleme ve AI eller serbest konuşma modu gibi özellikleri barındırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kasabada geçen korku filmleri 0212 473 73 73 carplay olmayan araca carplay yükleme boy uzatma ameliyatı olanlar yorumları imei numarasından yer tespiti programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7
    Samsung Galaxy Z Flip7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum