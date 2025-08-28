Huawei FreeBuds SE 4 ANC ilk kez gürültü engelleme ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei FreeBuds SE 4 ANC tam kablosuz kulaklık modeli önceki nesillere göre önemli bir değişiklik yaparken fiyat konusunda da yine önceki nesillere göre çıtayı oldukça yukarılara taşıyor.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeBuds SE 4 ANC kablosuz kulaklık modeli SE serisine ilk kez aktif gürültü engelleme getirmesi ile dikkat çekiyor. 24 desibellik gürültü engelleme yapabilen kulaklık 3 farklı mod sunarken, barındırdığı 3 mikrofon ile görüşmelerde de berraklık sağlıyor.

20Hz–20kHz standart frekans aralığı olan kulaklık, kullanıcıya en uygun hale gelmesi için 10 000 kulak kanalı analiz edilerek tasarlanmış. IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 50 saate çıkıyor.

Bluetooth 5.4 ile gelen kulaklık Huawei cihazları ile hızlı eşleşiyor. Dış kısımda dokunmatik kontrollerin yer aldığı Huawei FreeBuds SE 4 ANC kablosuz kulaklık modeli Birleşik Arap Emirlikleri’nde 54$ fiyat etiketi ile 4 Eylül itibariyle satışta olacak.



