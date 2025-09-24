Giriş
    Huawei FreeClip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, kulağa klips şeklinde tutturulan ilginç tasarımlı kulaklığının ikinci neslini tanıttı. Huawei FreeClip 2 neler sunuyor?                                 

    Huawei FreeClip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Huawei yeni nesil açık tasarımlı, kulağa klipsle tutturulan kulaklığını tanıttı. FreeClip 2, ilk nesil FreeClip’in devam modeli olarak geliyor ve beraberinde çeşitli yenilikler getiriyor. Öne çıkan geliştirmeler arasında Harmony AI Kulak Asistanı, daha güçlü ses için çift sürücüler ve hafif gövde yapısı yer alıyor. 

    Huawei FreeClip 2 özellikleri

    Huawei, ikinci nesilde de halka tasarımını koruyor ve 5.1 gram ile selefinden daha hafif olmayı başarıyor. Yeni açık tasarımlı kablosuz kulaklıklar IP57 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklıyken, şarj kutusu IP54 koruma sunuyor. FreeClip 2’de 10,8 mm çift dinamik sürücü, Bluetooth 6 bağlantısı ve SBC, AAC, L2HC codec desteği bulunuyor.

    Huawei FreeClip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    En dikkat çeken yeniliklerden biri ise HarmonyOS AI tarafından desteklenen üçüncü nesil yapay zeka çipi ve NPU. Bu sayede, gerçek zamanlı çeviri, sesli asistan, sesli navigasyon, cihaz kontrolü gibi pek çok işlev kullanılabiliyor. Ayrıca uzamsal ses desteği, adaptif ses kontrolü ve arama gürültü azaltma için üçlü mikrofon sistemi yer alıyor.

    Diğer öne çıkan özellikler arasında 50 metreye mesafeye kadar düşme algılama, yakınlık takibi ve kayıp uyarısı bulunuyor. Kulaklıklar tek şarjla 9 saat müzik dinleme, kutu ile birlikte toplamda 38 saatlik kullanım sağlıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 30 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım mümkün.

    Huawei, FreeClip 2’yi Mavi, Kum Beyazı ve Siyah renk seçenekleriyle satışa sunuyor. Çin’de 1.299 yuan (yaklaşık 182 dolar) fiyat etiketiyle açıklanan kulaklık, 20 Ekim’de satışa sunulacak, ön siparişler ise 14 Ekim’de başlayacak.

