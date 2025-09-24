Huawei FreeClip 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeClip 2 özellikleri
Huawei, ikinci nesilde de halka tasarımını koruyor ve 5.1 gram ile selefinden daha hafif olmayı başarıyor. Yeni açık tasarımlı kablosuz kulaklıklar IP57 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklıyken, şarj kutusu IP54 koruma sunuyor. FreeClip 2’de 10,8 mm çift dinamik sürücü, Bluetooth 6 bağlantısı ve SBC, AAC, L2HC codec desteği bulunuyor.
Diğer öne çıkan özellikler arasında 50 metreye mesafeye kadar düşme algılama, yakınlık takibi ve kayıp uyarısı bulunuyor. Kulaklıklar tek şarjla 9 saat müzik dinleme, kutu ile birlikte toplamda 38 saatlik kullanım sağlıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 30 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım mümkün.
Huawei, FreeClip 2’yi Mavi, Kum Beyazı ve Siyah renk seçenekleriyle satışa sunuyor. Çin’de 1.299 yuan (yaklaşık 182 dolar) fiyat etiketiyle açıklanan kulaklık, 20 Ekim’de satışa sunulacak, ön siparişler ise 14 Ekim’de başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: