Huawei FreeClip 2S ve MatePad Air (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Malezya'da düzenlediği etkinlikte Pura 90s serisinin yanı sıra FreeClip 2 S Signature Edition kablosuz kulaklığı ve MatePad Air (2026) tabletini de tanıttı. Yeni ürünler büyük tasarım değişikliklerinden ziyade, donanım ve yazılım tarafında yeniliklerle geliyor.

FreeClip 2S yapay zeka desteği kazandı

Huawei FreeClip 2S, önceki nesilde olduğu gibi çift diyaframlı sürücüler, üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemi ve tek şarjla 9 saate, şarj kutusuyla birlikte ise 38 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Yeni modelde öne çıkan yenilik ise üçüncü nesil ses çipi ve dahili NPU sayesinde çalışan Adaptive Volume algoritması oldu.

Tam Boyutta Gör Kulaklık, ortam gürültüsünü gerçek zamanlı analiz ederek ses seviyesini otomatik ayarlayabiliyor. Ayrıca telefon görüşmeleri sırasında kullanıcının sesini de bulunduğu ortama göre optimize edebiliyor. Kulaklık, Deepsea Blue ve Space Silver renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Huawei ayrıca Fransız mücevher markası Les Néréides tarafından tasarlanan özel klips aksesuarlarını da sunacak.

Bu aksesuarlar için daha büyük boyutlu yeni bir şarj kutusu tasarlandı. FreeClip 2S, 14 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında 169 sterlin kampanya fiyatıyla satışa sunulacak. Kampanya sonrasında fiyat 199 sterlin olacak.

Sürücü: Çift diyaframlı

Mikrofon: 3 mikrofonlu gürültü engelleme

Ses teknolojisi: 3. nesil ses çipi + NPU

Özellikler: Adaptive Volume, yapay zeka destekli görüşme optimizasyonu

Pil ömrü: 9 saat (38 saat kutuyla birlikte)

Renkler: Deepsea Blue, Space Silver

MatePad Air (2026) özellikleri

MatePad Air (2026)'nın en büyük yeniliği ise ekran tarafında. Tablet, önceki LCD panel yerine 12 inç PaperMatte OLED ekranla geliyor. 2800 × 1840 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, mat kaplaması sayesinde yansımaları azaltarak okuma ve üretkenlik deneyimini iyileştirecek. Huawei, daha uygun fiyat isteyen kullanıcılar için PaperMatte kaplamaya sahip olmayan OLED ekranlı bir sürümü de satışa sunacak.

Tablette Kirin T93C işlemcisi görev yaparken, şirket bu yonganın üretkenlik ve yaratıcılık odaklı yapay zeka özellikleri sunduğunu belirtiyor. Batarya kapasitesi değişmezken, cihaz 10.100 mAh pil ve 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Yeni model ayrıca 5,3 mm inceliği, daha ince ekran çerçeveleri ve Airy Blue, Sakura Pink ile White renk seçenekleriyle sunulacak.

Huawei MatePad Air (2026), Avrupa'da 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü için 849 eurodan, PaperMatte sürümü ise 899 eurodan satışa çıkacak. 12 GB RAM'li modelin fiyatı ise 999 euro olarak açıklandı.

Ekran: 12 inç PaperMatte OLED, 2800 × 1840 piksel, 144 Hz

İşlemci: Kirin T93C

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 10.100 mAh

Hızlı şarj: 66W

İncelik: 5,3 mm

Renkler: Airy Blue, Sakura Pink, White

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Huawei FreeClip 2S ve yeni MatePad Air (2026) tanıtıldı!

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