Huawei'in yeni FreeClip 2 S kulaklığı Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Huawei, açık kulak tasarımlı kulaklık serisi FreeClip’in yenilenen versiyonu Huawei FreeClip 2 S’i Türkiye’de ön siparişe sundu. Kulaklığın Türkiye fiyatı ve ön siparişe özel fırsatları belli oldu.

Daha şık, daha akıllı: Huawei FreeClip 2 S inceleme 6 gün önce eklendi

Huawei FreeClip 2 S fiyatı ne kadar? Ön sipariş kampanyası

Yeni Huawei FreeClip 2 S TWS kulaklık modeli Türkiye’de 12.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satışa çıktı. 31 Ağustos’a kadar sürecek ön sipariş döneminde 99 TL depozito ödemesi yapan kullanıcılar Huawei FreeClip 2S için 1.099 TL değerinde indirim hakkı kazanıyor. Ayrıca 1 Yıllık Kayıp Kulaklık Desteği hediye ediliyor. Böylelikle ön sipariş döneminde satın alan kullanıcılar toplamda 2.000 TL’lik indirim elde ediyor.

Kulaklığı satın almak için tıklayın: Huawei FreeClip 2 S

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Huawei FreeClip 2 S neler sunuyor? Önceki modele farklar neler?

Huawei FreeClip 2 S serinin önceki modeli Huawei FreeClip 2’ye kıyasla şarj kutusunda tasarımsal değişiklikler ve sıvı metalik parlaklık sunan yeni görünümüyle öne çıkıyor. Derin Deniz Mavisi ve Uzay Gümüş olarak iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni modelin kutu tasarımı tıpkı bir yüzük kutusu gibi gözüküyor.

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C-Bridge açık tip tasarımla gelen Huawei FreeClip 2 S, kulağa küpe şeklinde oturtularak konforlu ve çevrenizdeki farkındalığı koruyan bir dinleme deneyimi sunuyor. Yüksek kaliteli mikrofonu, serinin ilk modeline kıyasla geliştirilmiş bas seviyesi ve sınırsız uzamsal ses desteği gibi özelliklerin yanı sıra Android ve iOS işletim sistemleri arasında çoklu bağlantı destekliyor. Adaptif Ses özelliği sayesinde çevrenizdeki gürültü ve ortam sesi seviyesini analiz ederek ses şiddetini otomatik olarak artırıp azaltarak telefona müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Huawei FreeClip 2 S kullanıcılarına tek şarjla 9 saate varan dinleme süresi, tam dolu şarj kutusuyla ise 38 saate varan dinleme süresi sunacak. IP57 sertifikası sayesinde günlük su sıçramaları ve toza karşı koruma vaat ediyor.

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Huawei'in yeni FreeClip 2 S kulaklık fiyatı ve özellikleri

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