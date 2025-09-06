Giriş
    Huawei, katlanabilir telefon pazarının neredeyse yarısını ele geçirdi

    Counterpoint Research verilerine göre 2025'in ikinci çeyreğinde Huawei, katlanabilir telefon pazarının %45'ini kontrol ederek liderliğe oturdu. Samsung ise %9'luk payla dördüncü sıraya geriledi.

    Huawei, katlanabilir telefon pazarının yarısını ele geçirdi
    Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2025'in ikinci çeyreğine ait katlanabilir akıllı telefon raporunu yayımladı. Rapora göre Huawei, küresel sevkiyatların %45'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Bu oran geçen yılki %32'lik pazar payına kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor. Analistler, bu başarının en önemli nedeninin Çin pazarındaki güçlü talep olduğuna dikkat çekiyor.

    Aynı dönemde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda %45 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada bulunan Samsung, bu kez %9 pazar payıyla dördüncülüğe geriledi. Motorola, sürpriz bir yükselişle ikinci sıraya otururken, pazarın %28’ini kontrol etti. Üçüncü sırada ise diğer üreticiler topluca %18’lik payla yer aldı.

    Samsung üretim planlamasını değiştirdi

    Öte yandan raporda Samsung'un, Galaxy Z7 serisini üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü için ikinci çeyrek rakamlarına dâhil edilmediği belirtildi. Bu durum, şirketin pazar payındaki düşüşü açıklayan en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Huawei, katlanabilir telefon pazarının yarısını ele geçirdi
    Samsung, Galaxy Z Fold7 üretim hedefini Eylül 2025 için 200 binden 260 bine yükseltti. Ağustos ayında da planlanan 320 bin yerine 430 bin Fold7 üretilirken, Z Flip7 üretimi 340 binden 270 bine düşürüldü. Ayrıca, Z Flip7 FE modeli için Ağustos ayında yalnızca 20 bin adet üretim yapılırken, Eylül ayında bu sayının 10 bin adetle sınırlı kalması planlanıyor.
