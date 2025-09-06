Huawei, katlanabilir telefon pazarının neredeyse yarısını ele geçirdi

Aynı dönemde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda %45 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada bulunan Samsung, bu kez %9 pazar payıyla dördüncülüğe geriledi. Motorola, sürpriz bir yükselişle ikinci sıraya otururken, pazarın %28’ini kontrol etti. Üçüncü sırada ise diğer üreticiler topluca %18’lik payla yer aldı.
Samsung üretim planlamasını değiştirdi
Öte yandan raporda Samsung'un, Galaxy Z7 serisini üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü için ikinci çeyrek rakamlarına dâhil edilmediği belirtildi. Bu durum, şirketin pazar payındaki düşüşü açıklayan en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.