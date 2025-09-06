Huawei, katlanabilir telefon pazarının neredeyse yarısını ele geçirdi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2025'in ikinci çeyreğine ait katlanabilir akıllı telefon raporunu yayımladı. Rapora göre Huawei, küresel sevkiyatların %45'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Bu oran geçen yılki %32'lik pazar payına kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor. Analistler, bu başarının en önemli nedeninin Çin pazarındaki güçlü talep olduğuna dikkat çekiyor.

Lenovo, IFA 2025’te yeni Yoga Tab ve Idea Tab Plus’ı duyurdu 9 sa. önce eklendi

Aynı dönemde küresel katlanabilir telefon sevkiyatları yıllık bazda %45 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada bulunan Samsung, bu kez %9 pazar payıyla dördüncülüğe geriledi. Motorola, sürpriz bir yükselişle ikinci sıraya otururken, pazarın %28’ini kontrol etti. Üçüncü sırada ise diğer üreticiler topluca %18’lik payla yer aldı.

Samsung üretim planlamasını değiştirdi

Öte yandan raporda Samsung'un, Galaxy Z7 serisini üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü için ikinci çeyrek rakamlarına dâhil edilmediği belirtildi. Bu durum, şirketin pazar payındaki düşüşü açıklayan en önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold7 üretim hedefini Eylül 2025 için 200 binden 260 bine yükseltti. Ağustos ayında da planlanan 320 bin yerine 430 bin Fold7 üretilirken, Z Flip7 üretimi 340 binden 270 bine düşürüldü. Ayrıca, Z Flip7 FE modeli için Ağustos ayında yalnızca 20 bin adet üretim yapılırken, Eylül ayında bu sayının 10 bin adetle sınırlı kalması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: