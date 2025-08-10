Giriş
    Huawei, Kirin işlemcili katlanabilir tabletini 2025'te tanıtabilir

    Huawei, 2025 sonunda tanıtacağı yeni katlanabilir tabletinde kendi geliştirdiği yeni nesil Kirin işlemciyi kullanacak. Model, premium segmentte güçlü bir iddia ortaya koymaya hazırlanıyor.

    Huawei, Kirin işlemcili katlanabilir tabletini bu yıl tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Huawei, bu yıl üzerinde çalıştığı yeni nesil katlanabilir tabletiyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Şirket, 2025 yılının sonunda tanıtılması beklenen cihazında tamamen kendi üretimi olan yeni Kirin işlemcisini kullanacak. Sektörde dolaşan söylentiler, bu yonganın adının Kirin 9030 5G olabileceğini öne sürse de, resmi isim henüz netleşmiş değil.

    Katlanabilir cihaz pazarında yenilikçi adım

    Huawei'nin bu hamlesi, şirketin inovatif ürün stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce üçe katlanabilir Mate XT ve Pura X gibi sıra dışı modellerle dikkat çeken marka, bu yeni tablet ile "katlanabilir" form faktörünün hâlâ canlı ve gelişime açık olduğunu göstermek istiyor.

    Huawei, Kirin işlemcili katlanabilir tabletini bu yıl tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Ancak asıl merak konusu, yeni Kirin işlemci. Eğer Kirin 9030 piyasaya çıkarsa, Huawei yeniden kendi mikro mimarisine sahip üst seviye bir işlemci sunmuş olacak. Bu durum, şirketin batılı teknolojilere ihtiyaç duymadan da gelişebileceğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

    Sızıntılar, Huawei'nin premium tablet pazarında katlanabilir tasarım ve tamamen kendi geliştirdiği donanım ile güçlü bir iddia ortaya koymaya hazırlandığını gösteriyor. Bu model, hem tasarım hem de performans anlamında markanın önemli bir vitrini olabilir.

